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Apache Ignite

Apache Ignite


02.04.2025 Luxms BI и Picodata подтвердили совместимость своих решений 1
20.03.2024 «СберТех» и Comindware стали технологическими партнерами 1
19.06.2023 Разработчик одной из главных российских ОС создал СУБД на замену Oracle. Не PostgreSQL 1
12.04.2023 Российский разработчик увеличил устойчивость ИТ-систем госведомства 1
21.01.2020 «Барс груп» представила крупное обновление платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
29.03.2018 GridGain Systems выпустила новую версию GridGain Professional Edition 2.4 1
05.04.2017 GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau 1
14.03.2017 GridGain Professional Edition 1.9 обзавелся поддержкой системы управления контейнерами Kubernetes 1
30.01.2017 GridGain Systems практически утроила выручку в 2016 году 1
26.12.2016 Misys применяет платформу GridGain Enterprise Edition для обработки данных в реальном времени 1
19.12.2016 В GridGain Professional Edition 1.8 появилась поддержка хранилищ In-Memory SQL Grid 1
17.10.2016 Платформа GridGain появилась в Amazon Web Services Marketplace 1
16.09.2016 GridGain Systems выпустила решения In-Memory Computing на базе Microsoft Azure 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Apache Ignite и организации, системы, технологии, персоны:

GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 8
Microsoft Corporation 24741 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 2
БАРС Груп 548 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Amazon Inc - Amazon.com 3027 1
Ростелеком 9828 1
Oracle Corporation 6738 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Ред Софт - Red Soft 752 1
Comindware - Колловэар 160 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7461 2
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11865 1
Федеральное казначейство России 1794 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4264 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11575 9
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 294 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 6
СУБД - NoSQL - not only SQL 143 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6734 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9530 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21518 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1665 5
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 94 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4810 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5844 3
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 60 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30164 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15964 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5443 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9436 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3996 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 521 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2364 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5185 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5179 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5368 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12695 2
Data Grid 29 2
HTAP - Hybrid transaction-analytical processing - Гибридная транзакционно-аналитическая обработка данных 5 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 942 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3183 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12208 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20898 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 379 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1076 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1194 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 279 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4852 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2187 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 579 9
Apache Hadoop 436 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 5
GridGain Professional Edition 5 5
GridGain In-memory Computing Platform - GridGain In-Memory Data Fabric - GridGain In-Memory SQL Grid 7 4
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 3
Microsoft Azure 1415 3
GridGain Enterprise Edition 3 3
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 57 2
Oracle Java - язык программирования 3113 2
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 2
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 2
C/C++ - Язык программирования 774 2
БАРС.Alpha BI 40 1
Python - высокоуровневый язык программирования 969 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 591 1
Ruby - Язык программирования 143 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 110 1
Amazon Web Services - AWS Marketplace 20 1
GridGain JDBC 1 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
GridGain RDD API 1 1
GridGain FusionFabric.cloud 1 1
GridGain Web Console 1 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 51 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 233 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 110 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 491 1
Linux OS 10118 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5343 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Ред Софт - Ред квант 2 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 993 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ибрагимов Рустем 21 1
Тятюшев Максим 103 1
Цыпляев Максим 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14198 1
Европа 21861 1
Европа Западная 1482 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3346 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8784 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18906 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29638 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7128 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4729 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16543 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 1
Английский язык 6701 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13835 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Microsoft Ignite 42 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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