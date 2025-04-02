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Apache Ignite
Apache Ignite и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7461 2
|РЖД - Российские железные дороги 1929 1
|Ибрагимов Рустем 21 1
|Тятюшев Максим 103 1
|Цыпляев Максим 43 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146855 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14198 1
|Европа 21861 1
|Европа Западная 1482 1
|Америка Северная - Североамериканский регион 3346 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
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