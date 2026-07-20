Решение «СберТеха» поможет бизнесу вдвое ускорить работу с данными в «1С»

Резидентная система управления базами данных (СУБД) Platform V DataGrid от российского разработчика «СберТех» успешно прошла испытания производительности, проведенные многопрофильным ИТ-интегратором AUXO. Решение использовалось в сценариях комбинированной загрузки данных в «1С:Предприятие 8.3» для предобработки и минимизации задержек. Оно выступало буфером в оперативной памяти в связке с основным хранилищем, роль которого в разных тестах выполняли реляционные СУБД: зарубежная MS SQL Server 2019 и отечественная Platform V Pangolin DB. В сочетании с последней Platform V DataGrid показала наиболее удачные результаты, в частности, двукратное ускорение обработки данных. Об этом CNews сообщили представители AUXO.

Специалисты AUXO провели испытания на базе собственной экспертной конфигурации, использующей подсистему «1С» «Оценка производительности». Она позволяет выполнять тестирование по методике APDEX, которая является широко распространенным международным стандартом оценки производительности приложений.

Использование Platform V DataGrid в качестве первичного хранилища при загрузке данных в «1С» обеспечило прирост производительности на 53% по сравнению со стандартными механизмами обработки на MS SQL Server 2019. Другая СУБД от «СберТеха» — Platform V Pangolin DB — в связке с Platform V DataGrid опередила зарубежное решение на 14%. Вместе российские СУБД достигли целевого индекса производительности (APDEX). Ожидалось, что Platform V DataGrid поможет сократить время загрузки данных в два раза по сравнению с использованием стандартных ресурсов «1С». И если при тестировании MS SQL Server 2019 часть операций выходила за рамки этой цели, а APDEX составил 0,88, то Platform V Pangolin DB во время своих испытаний полностью уложилась в ожидаемое время и показала APDEX=1. Это подтверждает максимальную совместимость, надежность и стабильность отечественных продуктов при работе под высокими нагрузками.

Сергей Наумов, руководитель подразделения внедрения «1С» «Корпоративные финансы» компании AUXO: «Результаты тестирования подтверждают, что Platform V DataGrid является эффективным решением для российских компаний, которым необходимо обрабатывать большие объемы данных в системах «1С». Это особенно актуально для банков, ритейла и промышленных предприятий, где скорость обработки данных напрямую влияет на скорость принятия управленческих решений. Мы видим огромный потенциал в этом решении для наших клиентов, переходящих на отечественное ПО и стремящихся повысить операционную эффективность».

Platform V DataGrid — резидентная СУБД, созданная на базе Apache Ignite. Она хранит и обрабатывает большие объемы данных в оперативной памяти, что обеспечивает быстрый отклик на запросы и высокую производительность. СУБД активно используется в критически важных системах крупных компаний и зарегистрирована в Реестре российского ПО, что подтверждает ее соответствие актуальным регуляторным и корпоративным требованиям.

Platform V Pangolin DB — реляционная СУБД на базе PostgreSQL, которая содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций. Более 150 тыс. инсталляций Platform V Pangolin DB эксплуатируются в составе сервисов и приложений различного уровня масштаба и критичности.