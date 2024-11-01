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Наумов Сергей



Облачные сервисы 2024 1
01.11.2024 Интегратор digital-решений AGIMA разместил инфраструктуру в облаке Timeweb Cloud 1
11.10.2024 Санкции ускорили миграцию в облака: российский рынок растет в 2 раза быстрее мирового 1
11.10.2024 PaaS — самый быстрорастущий сегмент облаков в России 1
11.10.2024 Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon 1
15.08.2024 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя

 1
15.07.2024 Бесшовная миграция ИИ-сервиса Raft в облако Timeweb Cloud 1
19.06.2024 Российская IoT-платформа MoveMove разместилась в облаке Timeweb Cloud 1
22.03.2024 Timeweb Cloud предоставил инфраструктуру для консультационной платформы DocMa 1
16.02.2024 Фронтенд и бэкенд ИИ-сервиса Glagol разместился в облаке Timeweb Cloud 1
30.01.2024 Langame развернула в облаке Timeweb Cloud ПО для управления киберспортивными клубами в 15 странах мира 1
15.12.2023 Системный ИТ-интегратор Nixys разместил в облаке Timeweb Cloud более 1000 DevOps-проектов 1
11.10.2023 До 500 тыс. руб. на ИТ-инфраструктуру для бизнес-проектов — грант Timeweb Cloud 1
15.09.2023 Уход западных вендоров принес рекордную выручку российским провайдерам IaaS 1
20.06.2023 В России запустился первый ИИ-ассистент для разработчиков TimewebGPT 1
26.01.2023 Neoflex и Timeweb Cloud объявили о начале стратегического партнерства 1
14.06.2022 Компания Treolan начинает поставки оборудования «Бастион» 1
14.06.2016 Рынок BI: от анализа отчетности к оптимизации бизнес-процессов 1
26.05.2016 «BI в России: от простого к сложному». Регистрация на конференцию CNews 1
18.05.2016 CNews приглашает на конференцию «BI в России: от простого к сложному». Регистрация 1
25.04.2016 Банк «Тинькофф», Ренессанс Кредит, S7 Group, Huawei, «Полиматика» обсудят, как развивается рынок BI в России 1
26.07.2013 Esri CIS завершила первый этап создания геопортала Чувашской республики 1
02.07.2012 «Телигент» внедрил услугу «Контактный центр» в Кавказском филиале «МегаФона» 1
15.11.2011 «Телигент» расширил возможности сервиса Н2O на сети Кавказского филиала «МегаФона» 1
15.09.2011 Esri CIS привезет в Россию программные решения для обработки геопространственных данных от LizardTech 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Наумов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
Huawei 3941 4
Softline - Polymatica - Полиматика 174 4
Luxms 80 4
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 4
Selectel - Селектел 387 4
МегаФон 8865 3
ITERBI - Айтерби 11 3
Softline - Софтлайн 2824 3
Yandex - Яндекс 7372 3
CEO Consulting - СИО Консалтинг 6 3
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 90 3
Amazon Inc - Amazon.com 3001 3
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 3
Ланит - Онланта - Onlanta 108 3
АТК Консультационная группа 53 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
Esri 165 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
Teligent - Телигент 20 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 2
Microsoft Corporation 24642 2
Google LLC 11791 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 2
Nginx - Энджайникс 167 1
Teradata 212 1
Qlik - QlikTech 160 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Broadcom - VMware - Greenplum 96 1
H2O 19 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 190 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
OpenAI 222 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Ростелеком 9715 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 4
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 3
Аэроклуб 21 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
UPS 204 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1521 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 8
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1181 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 899 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11975 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4687 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12047 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11388 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6576 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3538 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1437 4
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 405 4
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 723 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7404 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20661 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 867 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4710 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5020 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 534 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 750 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5054 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2483 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4132 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 206 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1260 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 3
FreePik 1003 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 152 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 365 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 130 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Qlik Qlikview 116 1
Qlik Sense 41 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 65 1
Luxms BI 77 1
Lua - язык программирования 56 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 36 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 11 1
Timeweb - TimewebGPT 1 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
Linx Cloud 58 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 118 1
3data - RCloud by 3data 11 1
Nubes Alto 17 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
Python - высокоуровневый язык программирования 938 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 163 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 161 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
QEMU 54 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 1
Amazon OpenSearch 23 1
Red Hat libvirt 23 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 82 1
Громов Владимир 14 4
Сотниченко Сергей 5 4
Предтеченский Петр 18 4
Раевский Роман 15 4
Розанов Максим 6 4
Леушев Андрей 73 3
Карасев Павел 19 3
Воронов Александр 9 3
Медведев Андрей 6 3
Мартынов Евгений 19 3
Кастильо Игорь 24 2
Селиванов Максим 27 2
Краснопольский Андрей 8 2
Благовещенский Павел 3 2
Свидерский Евгений 26 2
Бунин Андрей 2 2
Трифонов Анатолий 3 2
Зинкевич Сергей 55 2
Королев Илья 15 2
Новиков Алексей 61 1
Семенов Александр 145 1
Колчин Вячеслав 5 1
Рудычева Наталья 95 1
Игнатьев Михаил 7 1
Большаков Георгий 1 1
Мартыненко Владимир 3 1
Арбузов Максим 1 1
Нафиков Рамиль 6 1
Шпаков Михаил 1 1
Пензиков Владимир 4 1
Тибекин Станислав 1 1
Качурин Александр 7 1
Любимов Олег 45 1
Рензяев Константин 62 1
Константинов Александр 19 1
Хала Илья 43 1
Ковалев Дмитрий 35 1
Лукин Дмитрий 4 1
Богданова Любовь 7 1
Шлегель Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 677 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 700 1
Германия - Федеративная Республика 12692 1
Нидерланды 3521 1
Европа 21780 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3164 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 533 2
Blacklist - Чёрный список 618 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5429 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10962 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1906 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1442 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2189 1
Импортозамещение - параллельный импорт 486 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6083 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9826 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8055 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 885 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6984 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 5
Gartner - Гартнер 3558 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2009 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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