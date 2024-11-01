Наумов Сергей
Наумов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Громов Владимир 14 4
|Сотниченко Сергей 5 4
|Предтеченский Петр 18 4
|Раевский Роман 15 4
|Розанов Максим 6 4
|Леушев Андрей 73 3
|Карасев Павел 19 3
|Воронов Александр 9 3
|Медведев Андрей 6 3
|Мартынов Евгений 19 3
|Кастильо Игорь 24 2
|Селиванов Максим 27 2
|Краснопольский Андрей 8 2
|Благовещенский Павел 3 2
|Свидерский Евгений 26 2
|Бунин Андрей 2 2
|Трифонов Анатолий 3 2
|Зинкевич Сергей 55 2
|Королев Илья 15 2
|Новиков Алексей 61 1
|Семенов Александр 145 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Игнатьев Михаил 7 1
|Большаков Георгий 1 1
|Мартыненко Владимир 3 1
|Арбузов Максим 1 1
|Нафиков Рамиль 6 1
|Шпаков Михаил 1 1
|Пензиков Владимир 4 1
|Тибекин Станислав 1 1
|Качурин Александр 7 1
|Любимов Олег 45 1
|Рензяев Константин 62 1
|Константинов Александр 19 1
|Хала Илья 43 1
|Ковалев Дмитрий 35 1
|Лукин Дмитрий 4 1
|Богданова Любовь 7 1
|Шлегель Максим 2 1
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