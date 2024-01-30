Langame развернула в облаке Timeweb Cloud ПО для управления киберспортивными клубами в 15 странах мира

Timeweb Cloud, международная облачная платформа для разработчиков и бизнеса, предоставила компании Langame виртуальную инфраструктуру, в рамках которой клиент развернул ПО для управления 1500 киберспортивными клубами в 15 странах мира.

Langame — это ИТ-компания, которая строит экосистему вокруг компьютерных клубов и киберспорта. Она включает в себя ПО для управления сетью компьютеров и консолей, мобильное приложение для бронирования игровых мест и агрегатор, где собрана и классифицирована информация о существующих киберспортивных центрах в России и за ее пределами.

На старте проекта клиент не рассматривал вариант использования on-premise-модели. Было понятно, что собственная физическая инфраструктура — это дополнительные инвестиции и отсутствие гибкости. Программное обеспечение Langame для управления клубами было ориентировано на работу в облаке. Клиенту требовалось определиться с выбором поставщика облачных услуг.

Успешное сотрудничество с Timeweb в рамках хостинг-проектов интернет-коммерции стало определяющим при выборе облачного провайдера Timeweb Cloud. К тому же облачная инфраструктура соответствовала заявленным требованиям заказчика: масштабировалась при необходимости, гарантировала доступность сервиса и запускалась за несколько минут.

Сегодня Langame арендует облачные серверы Timeweb Cloud для развертывания базового ПО и серверной части для управления компьютерным клубом. На практике это выглядит как связка приложения, установленного локально на ПК в клубе, и ядра на VDS в облаке.

Сотрудничество Langame и Timeweb Cloud укрепилось в 2022 г., когда с российского рынка ушла компания, предоставляющая ПО для автоматизации компьютерных клубов. Это совпало с запуском и анонсом решения Langame Software, которое заменяло продукт предыдущего вендора. Облачный провайдер Timeweb Cloud в короткие сроки предоставил вычислительные мощности, на базе которых Langame оперативно развернула ПО для 500 новых клиентов.

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«Мы ценим сотрудничество с Langame и делаем все, чтобы задачи клиента решались в полной мере. Облачная инфраструктура Timeweb Cloud позволяет создавать безопасные окружения, обеспечивает высокую гибкость и кастомизацию, гарантируя высокую надежность хранения данных. А поскольку наше облако сертифицировано по ФЗ-152, это обеспечивает полное соответствие требованиям законодательства, снимая с заказчика необходимость выполнения регуляторных мер самостоятельно», – сказал Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

«Мы выстроили с командой саппорта Timeweb Cloud отличную коммуникацию, общаемся на одном языке и получаем адекватные фидбэки. Каждый наш запрос приводит к четкому анализу, выявлению проблемы и ее решению. Это было и в период DDoS, с которым столкнулись многие облачные провайдеры. Мы получали быструю оперативную связь по тому, что происходит и как решается конкретная проблема. Да, это был непростой период для нас и нашего партнера, но мы совместно преодолели все трудности», – сказал Дмитрий Лукин, основатель компании Langame.

В период С 14 сентября по 4 октября 2023 г. ИТ-инфраструктура Timeweb Cloud подверглась серии DDoS-атак 4 уровня, пиковая мощность достигала 1,5 Тбит/с. Реализация целого ряда мер по усилению безопасности облачной инфраструктуры позволила успешно отразить атаку, отмечают в компании.