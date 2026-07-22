Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198099
ИКТ 15296
Организации 11724
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27015
Персоны 86364
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

Лукин Дмитрий

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Langame превращает сервис бронирования компьютерных клубов в социальную платформу 1
22.12.2025 ГК «Солар» запатентовала новый подход к защите веб-сервисов от ботов и вредоносного трафика 1
18.04.2024 LANGAME: объявлено о создании Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) 1
30.01.2024 Langame развернула в облаке Timeweb Cloud ПО для управления киберспортивными клубами в 15 странах мира 1
17.04.2018 Илья Муромец стал символом эксклюзивной материнской платы 1
20.07.2016 Сеть магазинов «Охапка» автоматизировала склад на базе Novardis EWM 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лукин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Langame Software - Лангейм Софт - Лангейм ПР - Лангейм Программные решения 10 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 738 1
HyperPC - Хайпер ПК 6 1
Novardis - Новардис Консалтинг 68 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 100 1
Colizeum - Колизеум - F5 Центр Киберспорта 8 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1338 1
Intel Corporation 12797 1
SAP SE 5590 1
CyberX 3 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2412 1
True Gamers - Тру Геймерс 3 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 579 1
АРКИ - Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1266 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4316 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3805 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2751 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 374 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3226 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13579 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1645 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7788 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1339 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1386 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16950 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3310 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12886 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4793 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3369 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1064 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2892 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 366 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 537 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1107 1
Пропускная способность - Bandwidth 1901 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2688 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5994 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18286 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12184 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17950 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22502 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34738 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1863 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 472 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Intel Core - Семейство процессоров 1250 1
Novardis EWM - Novardis Extended Warehouse Management 1 1
Intel H Chipset 20 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 642 1
Nvidia GeForce GTX 523 1
MSI - серия игровых ноутбуков 73 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 21 1
Избаенков Артем 20 1
Никонов Владимир 3 1
Низник Александр 20 1
Макров Василий 2 1
Мальгин Евгений 1 1
Кузинский Андрей 1 1
Наумов Сергей 42 1
Голубев Павел 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 3
Россия - СФО - Новосибирск 4859 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6558 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 616 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5559 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2738 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8466 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3149 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6720 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8795 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5681 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6574 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще