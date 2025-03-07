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True Gamers Тру Геймерс


07.03.2025 Первый в мире клуб для женщин-геймеров запускают российские предприниматели 1
18.04.2024 LANGAME: объявлено о создании Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) 1
23.05.2023 Назад в 1990-е. Российские геймеры забили до отказа компьютерные клубы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

True Gamers и организации, системы, технологии, персоны:

Colizeum Langame Software - CLS - Колизеум Лангейм Софт 7 2
Intel Corporation 12231 1
AMD - Advanced Micro Devices 4257 1
Nvidia Corp 3516 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
АРКИ - Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры 2 1
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