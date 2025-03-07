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Первый в мире клуб для женщин-геймеров запускают российские предприниматели

Международная сеть киберспортивных клубов True Gamers, основанная в 2019 г. Антоном Василенко, Владиславом Беляниным и Владиславом Гуровым, запускает закрытое игровое пространство для женщин.

В честь Международного женского дня в арабском регионе стартовал конкурс для женщин-предпринимателей. Победительница получит франшизу первого в мире элитного женского клуба в сфере киберспорта и цифровых технологий — eQueens Villa. Основатели компании примут личное участие в создании хаба, предоставляя подрядчиков, технологии и готовую бизнес-модель. Об этом CNews сообщили представители True Gamers.

«Инициатива направлена на создание чего-то по-настоящему уникального в индустрии, поддержку женского предпринимательства и инноваций», — сказал Антон Василенко, CEO и сооснователь True Gamers.

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Планируется, что безопасное игровое пространство станет полноценным сообществом для женщин в мире цифровых технологий и гейминга. Проект объединит также проекты в VR, NFT, Web3. В пространстве будут не только игровые зоны, но и студии для контент-креаторов, коворкинг и кафе, геймерский бутик, велнес-зоны, мероприятия и мастер-классы.

Франшизу можно будет приобрести в любой стране. Компания начала с GCC: Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар инвестируют в киберспорт и диджитал, стремясь сделать регион глобальным хабом этих индустрий. Здесь уже насчитывается более 65 млн геймеров, а правительства поддерживают цифровые инициативы.

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