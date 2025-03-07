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Василенко Антон
|07.03.2025
|Первый в мире клуб для женщин-геймеров запускают российские предприниматели 1
|27.06.2023
|«Совкомбанк Лизинг» запустил программу «Умный лизинг» 1
Василенко Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Совкомбанк Лизинг 1 1
|АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
|Совкомбанк ПАО 258 1
|Языков Артем 2 1
|Кузеев Тимур 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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