NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен

NFT (Non Fungible Token) — цифровой сертификат, подтверждающий право владельца на уникальный и невзаимозаменяемый контент. Его особенность заключается в том, что внутри токена содержится уникальная информация. Это уникальный токен — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе.

Принцип работы

NFT выпускаются на основе разных платформ блокчейнов. Каждая платформа выпускает по своим стандартам, например, Ethereum использует два стандарта ERC-1155 и ERC-998. На основе стандартов создаются разные варианты NFT, которые могут поддерживать передачу авторских прав или создавать составные токены. Сам токен создается путем присвоения ему уникального идентификатора. Он подтверждает исключительное право владельца на обладание данным контентом.

Область применения

Использование NFT позволяет переводить в токены любой контент. В связи с этим есть разделение по сферам применения NFT: