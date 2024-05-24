NFT Non Fungible Token невзаимозаменяемый токен
NFT (Non Fungible Token) — цифровой сертификат, подтверждающий право владельца на уникальный и невзаимозаменяемый контент. Его особенность заключается в том, что внутри токена содержится уникальная информация. Это уникальный токен — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе.
Принцип работы
NFT выпускаются на основе разных платформ блокчейнов. Каждая платформа выпускает по своим стандартам, например, Ethereum использует два стандарта ERC-1155 и ERC-998. На основе стандартов создаются разные варианты NFT, которые могут поддерживать передачу авторских прав или создавать составные токены. Сам токен создается путем присвоения ему уникального идентификатора. Он подтверждает исключительное право владельца на обладание данным контентом.
Область применения
Использование NFT позволяет переводить в токены любой контент. В связи с этим есть разделение по сферам применения NFT:
- Коллекционные NFT. Контент предоставляется пользователям в виде коллекций, которые можно собрать. Каждый экземпляр из коллекции стоит несколько токенов. Таким образом владелец зарабатывает на продаже моделей.
- Авторские NFT. Данный вид токенов рассчитан на пользователей-фанатов. Например, на фанатов баскетбола или популярный исполнителей. NFT представлена в виде карточки с уникальным изображением популярного человека.
- NFT в сфере искусства. Произведение в сфере цифрового искусства тоже подтверждаются при помощи токенов. Результаты продаются на специализированных площадках.
- Компьютерная индустрия. NFT используется для создания внутриигровых предметов, которые можно обменивать между игроками либо продавать на внутренней игровой площадке.
- Подтверждение личности. Благодаря своей уникальности NFT используют для подтверждения подлинности пользователей.
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