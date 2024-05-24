Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

NFT Non Fungible Token невзаимозаменяемый токен

NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен

NFT (Non Fungible Token) — цифровой сертификат, подтверждающий право владельца на уникальный и невзаимозаменяемый контент. Его особенность заключается в том, что внутри токена содержится уникальная информация. Это уникальный токен — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе.

Принцип работы 

NFT выпускаются на основе разных платформ блокчейнов. Каждая платформа выпускает по своим стандартам, например, Ethereum использует два стандарта ERC-1155 и ERC-998. На основе стандартов создаются разные варианты NFT, которые могут поддерживать передачу авторских прав или создавать составные токены. Сам токен создается путем присвоения ему уникального идентификатора. Он подтверждает исключительное право владельца на обладание данным контентом.

Область применения

Использование NFT позволяет переводить в токены любой контент. В связи с этим есть разделение по сферам применения NFT:

  • Коллекционные NFT. Контент предоставляется пользователям в виде коллекций, которые можно собрать. Каждый экземпляр из коллекции стоит несколько токенов. Таким образом владелец зарабатывает на продаже моделей.
  • Авторские NFT. Данный вид токенов рассчитан на пользователей-фанатов. Например, на фанатов баскетбола или популярный исполнителей. NFT представлена в виде карточки с уникальным изображением популярного человека.
  • NFT в сфере искусства. Произведение в сфере цифрового искусства тоже подтверждаются при помощи токенов. Результаты продаются на специализированных площадках.
  • Компьютерная индустрия. NFT используется для создания внутриигровых предметов, которые можно обменивать между игроками либо продавать на внутренней игровой площадке.
  • Подтверждение личности. Благодаря своей уникальности NFT используют для подтверждения подлинности пользователей.
     

24.05.2024 «Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по заработку криптовалюты на беге

лей, такова: человек якобы должен авторизоваться в сервисе через Telegram-бот, получить виртуальные NFT-кроссовки и сдавать их в аренду бегунам, или «раннерам», и получать с этого комиссию. Одн
30.01.2024 В России запустился первый рублевый NFT-маркетплейс

Российским пользователям больше не нужна криптовалюта для совершения сделок с NFT. Отечественная платформа kefirium.ru позволяет осуществлять покупку и продажу цифровых ак
19.01.2024 Выпускники Вышки смогут получить дипломы в формате NFT

НИУ ВШЭ совместно с социальной сетью «ВКонтакте» запускает пилотный проект по выдаче NFT-дипломов. Они будут выполнены в виде цифровых изображений с запрограммированными метаданн
22.12.2023 «ВКонтакте» представила итоги 2023 г. по VK NFT и готовит к запуску NFT-маркетплейс

В сервисе VK NFT спустя год после запуска аудитория выросла до 5 млн. Пользователи VK NFT привязали
17.07.2023 Пользователи «Вконтакте» смогут подтвердить своё образование с помощью NFT-дипломов

льзователи соцсети смогут получить подтвержденный статус выпускника университета в виде уникального NFT. Первыми получить собственный NFT-диплом смогут выпускники университета ИТМО — сту
26.01.2023 Неосязаемая собственность: больше половины россиян слышали об NFT

ия «Лаборатории Касперского», больше половины опрошенных россиян (63%) слышали о таком явлении, как NFT (Non-Fungible Token). При этом 43% из них признаются, что ничего о нем не знают. Опасност
13.12.2022 «Вконтакте» внедряет Web3: представлены NFT-аватары, витрина токенов и маркетплейс

Пользователи смогут поставить NFT-арт на аватар или на витрину в профиле, а освоиться в теме поможет экспресс-курс для нови
20.11.2022 Секретные NFT — правда ли, что в них можно скрыть данные?

Многие представляют индустрию NFT как причудливое и противоречивое продолжение арт-индустрии. Художники могут зарабатывать на продажах NFT, но можно ли в NFT, к примеру, скрыть какие-либо данные? NFT
26.07.2022 Власти предлагают легализовать в России NFT

ов Минэкономики предлагает внести изменения в нормативно-правовые акты в части регулирования режима NFT (неизменяемый токен, non-fungible token, NFT). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылк
18.07.2022 Waves Enterprise запускает Raritet – NFT-маркетплейс для компаний и частных коллекционеров

Waves Enterprise запускает коммерческую платформу по созданию и обращению NFT-объектов для организаций и частных лиц. Технология позволит заказчикам в легальном поле и
31.05.2022 Хакеры придумали, как красть с маркетплейсов NFT и криптовалюты разом

Одним махом В программном обеспечении одного из крупнейших NFT-маркетплейсов Rarible обнаружилась уязвимость, которая позволяет злоумышленникам красть «
16.05.2022 Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Несмотря на то, что NFT существует уже несколько лет, пик его популярности пришелся лишь на 2021 год. Рисунки, тв
08.04.2022 Group-IB выявила масштабные мошеннические схемы с цифровыми валютами и NFT

Group-IB обнаружила новую волну мошенничества с криптовалютами и NFT. От имени звездных предпринимателей — Илона Маска, Брэда Гарлингхоуза, Виталика Бутерина

16.11.2021 Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами

ет стать «центром компетенции для всего, что касается блокчейна и web3». Речь идет о криптовалютах, NFT и децентрализации социальных медиа. Подразделение Twitter Crypto возглавила Тесс Райнирсо
28.10.2021 Napoleon IT оцифрует произведения художников для их выпуска в формате NFT к ярмарке современного искусстве «Арт1»

едения местных художников будут оцифрованы компанией Napoleon IT и представлены к продаже в формате NFT на мероприятии. Ярмарка современного искусства «ART1» — это масштабное мероприятие, напра
26.10.2021 Группа «Роснано» разместила NFT 3D-моделей химических соединений и перспективных материалов

Центр компетенций по цифровому моделированию новых материалов Группы «Роснано» разместил NFT-токен на крупнейшей торговой платформе opensea.io. Всего в первом лоте размещены 8 NFT
22.10.2021 Продукт российской дочки компании Tangem будет использоваться на первой в мире гибридной NFT платформе

Компания Tangem объявила о начале сотрудничества с первой в мире гибридной платформой NFT (NFTH) Mostexpensive. Платформа была презентована на крупнейшем мероприятии рынка NFT<
08.09.2021 Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей

На Binance NFT, маркетплейсе международной блокчейн-экосистемы Binance, завершился аукцион NFT пр
31.08.2021 Государственный Эрмитаж объявляет о старте продаж NFT токенов на маркетплейсе Binance NFT

Государственный Эрмитаж и Binance NFT, маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance, объявляют о начале продаж
13.08.2021 Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату

Представители NFT платформы Unique Network объявили, что были выбраны и аккредитованы Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Международной ассоциацией по продвижению инновационных подходов к гло
26.07.2021 «Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже

Крипто картины «Эрмитажа» «Государственный Эрмитаж» объявил тендер на создание NFT-токенов картин из коллекции музея для продажи на крупнейшей криптобирже Binance. NFT

16.06.2021 «Создатель интернета» продает с молотка его исходный код

молотка «Отец интернета» британец Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) продаст с молотка в форме NFT оригинальный исходный код программ, на которым основаны многие из существующих интернет-т
20.05.2021 NFT STARS объявила о запуске платформы для русскоязычного сообщества

Мультифункциональный NFT-маркетплейс NFT STARS объявил об открытии своего русифицированного сервиса. Запуск

Публикаций - 72, упоминаний - 141

NFT и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 7
X Corp - Twitter 2845 6
Coinbase 58 6
Google LLC 11775 5
Ростелеком 9701 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Telegram Group 1983 4
Polkadot 7 4
Microsoft Corporation 24625 3
Crypto AG 34 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Unique Network 3 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 2
UseTech - Юзтех Интеграция 50 2
Apple Inc 12100 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Tangem 3 2
Цифровые активы 118 2
Fortnite 76 2
Epic Games 154 2
Chainalysis 16 2
Upwork 6 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Rarible - NFT Marketplace for Brands, Communities and Traders 3 2
Крок - Croc 1777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Yahoo! 3697 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Inrupt 4 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
TeamLead - Тимлид 11 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Программный продукт ГК 63 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 49 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Альфа-Банк 1769 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Sotheby's - Сотбис 26 3
Ак Барс Банк 272 2
Christie's - Кристис 12 2
Газпром ПАО 1342 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
LVMH Louis Vuitton 23 1
Tesla Motors 396 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Национальные приоритеты АНО 18 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ЭФКО ГК 22 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Шалаш - Благотворительный фонд 3 1
Lidings - Лидингс 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ЦБ Япония - Центральный банк Японии - Bank of Japan 2 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 47
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 36
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 19
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 18
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 75 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 13
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 8
Метавселенная - Metaverse 103 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 8
Data monetization - Монетизация данных 1624 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 4
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
dApps - децентрализованные приложения 9 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 15
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 9
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 60 8
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 5
Huobi Global - криптовалютная биржа 13 4
Google Android 13994 4
VK Vmoji 6 4
VK NFT 4 4
MetaMask 11 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 16 3
Apple iOS 7809 3
USDC - USD Coin - стейблкоины 13 3
Microsoft Windows 15657 3
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 10 3
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 51 2
IBM Metaverse 9 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
The Digital Box ADA 23 2
Garantex - криптовалютная биржа 7 2
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 14 2
Kraken - криптовалютная биржа 25 2
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Bybit - криптовалютная биржа 6 2
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
Discord 117 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 97 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 16 1
Otello Corporation - Opera Software - Crypto Browser Project 1 1
Apple macOS 2059 1
Brave - Браузер 33 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 37 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Краснова Марина 41 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 4
Водясов Алексей 222 4
Тоболь Александр 39 4
Пиотровский Михаил 10 3
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 3
Кандинский Василий 9 3
Лагода Георгий 59 2
Митрович Александр 2 2
Мельникова Анастасия 372 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 2
Бутерин Виталий 30 2
Winkelmann Mike - Винкельманн Майк 2 2
Сергиенко Сергей 12 2
Кириллов Дмитрий 7 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Дуров Павел 291 1
Макар Герман 11 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 63 1
Калихов Артем 13 1
Picasso Pablo - Пикассо Пабло 5 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 31 1
Хоменко Богдан 1 1
Медведев Даниил 3 1
Куренных Андрей 1 1
Денкевич Марина 1 1
Зыль Александр 1 1
Костарев Глеб 3 1
Буров Александр 1 1
Аверин Андрей 2 1
Фролов Виктор 11 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Казарян Альберт 1 1
Kardashian Kim - Кардашьян Ким 5 1
Korner Ryan - Корнер Райан 2 1
Моргенштерн Алишер 1 1
Stephenson Neal - Стивенсон Нил 12 1
Зайцев Михаил 260 1
Асланян Ани 12 1
Яковлев Егор 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 6
Беларусь - Белоруссия 5638 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Сингапур - Республика 1849 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Индия - Bharat 5433 3
Европа Восточная 3075 2
Ближний Восток 2943 2
Нидерланды 3517 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Япония 13282 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Филиппины - Республика 564 2
Казахстан - Республика 5525 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Италия - Тоскана - Флоренция 22 1
Великобритания - Шотландия 338 1
Франция - Марсель 56 1
США - Калифорния 4625 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Ирландия - Республика 1010 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
США - Флорида 765 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 7
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Solana 21 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
Английский язык 6634 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 160 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 3
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 2
Bloomberg 1286 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Reddit 312 2
CoinMarKetCap 23 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
Известия ИД 624 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Crunchbase 74 1
Yahoo! Sports 8 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
AP - Associated Press 2004 1
Newsweek 38 1
Forbes - Форбс 817 1
Cointelegraph 7 1
Популярная механика 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Frost & Sullivan 203 1
Grand View Research 18 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 68 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 45 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
IT World Awards 2 1
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще