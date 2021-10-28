Napoleon IT оцифрует произведения художников для их выпуска в формате NFT к ярмарке современного искусстве «Арт1»

С 28 по 31 октября 2021 г. в Челябинске пройдет ярмарка современного искусстве «Арт1». Впервые произведения местных художников будут оцифрованы компанией Napoleon IT и представлены к продаже в формате NFT на мероприятии.

Ярмарка современного искусства «ART1» — это масштабное мероприятие, направленное на поддержание и развитие местного комьюнити художников, налаживание диалога между разработчиками инновационных технологий, продюсерами культурных событий, арт-менеджерами, кураторами в области современного искусства и художниками. Круглые столы, мастер-классы, форум и ярмарки современного искусства позволят художникам ознакомиться с различными инновационными разработками, такими как NFT, VR/AR инструментов для создания и продажи произведений искусства.

На ярмарке произведения местных художников представят с NFT-метками. Оцифровкой картин занимается компания партнер Napoleon IТ. Курирует проект руководитель лаборатории AI & blockchain lab по направлению блокчейн Андрей Аверин. На мероприятии планируется подключить электронную площадку, где будет осуществляться продажа представленных произведений искусства с NFT-меткой. При помощи этой технологии коллекционеры смогут получить полные права на произведение искусства: не только на его физическую версию, но и на цифровой вариант, который впоследствии может продаваться как отдельно от произведения, так и совместно с ним.

«Мы рады поддержать мероприятие, связанное с коллаборацией технологий и искусства. Художники начинают использовать технологии, чтобы сделать еще больше для общества, ведь современные методы NFT позволяют выйти за границы физических локаций и сделать глобальные произведения, которые делают жизнь людей лучше на всей планете», — отметил CEO Napoleon IT Павел Подкорытов.

«Для популяризации современного искусства мы неслучайно выбрали формат ярмарки. Во-первых, потому, что ярмарки современного искусства пользуются успехом во всем мире, и очень хочется, чтобы и Челябинск получил этот уникальный опыт. Во-вторых, сама история города связана с торговлей, нам эта практика понятна и близка. И, конечно же, ничто так не стимулирует молодых художников, как продажа их произведений искусства, и мы надеемся, что ярмарка современного искусства поможет развитию арт-сообщества в нашем городе» — сказала руководитель проекта «ART1» Денкевич Марина.

«ART1» является частью Программы развития инноваций в современном искусстве, позволяющая художникам Челябинска и Челябинской области развиваться в современной арт-системе, осваивать существующие digital инструменты, ориентировались в мире инноваций. Такая кооперация поможет местному сообществу сотрудничать с компаниями-разработчиками программного обеспечения и техники, а также с создателями площадок по продаже произведений искусства в формате NFT.