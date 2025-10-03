Разделы

Подкорытов Павел


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 Napoleon IT внедряет ИИ-анализ отзывов для Fresa’s Group 1
28.02.2024 Впервые в России ассистенты на основе искусственного интеллекта разместили резюме о поиске работы на HH.ru 1
05.09.2023 Х5 запустила лабораторию искусственного интеллекта в ИТМО 1
28.02.2022 ИТМО и Napoleon IT запустили проектную магистратуру для подготовки инженеров машинного обучения 1
28.10.2021 Napoleon IT оцифрует произведения художников для их выпуска в формате NFT к ярмарке современного искусстве «Арт1» 1
13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Подкорытов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Napoleon IT - Наполеон Айти 61 5
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 102 1
TeamLead - Тимлид 12 1
SAP CIS - САП СНГ 861 1
SAP SE 5395 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1113 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 513 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 60 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 618 1
Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 44 1
Лента - Сеть розничной торговли 2231 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
X5 Group - Перекрёсток 600 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5691 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3521 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5192 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10927 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 239 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 539 1
MarTech - A/B-тестирование 70 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1169 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3340 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2360 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 556 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2281 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4611 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4470 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3065 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1559 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3790 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2176 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 82 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11157 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 717 1
Оцифровка - Digitization 4833 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6865 1
BaaS - Backend as a service 137 1
Napoleon IT - AI Talent Hub 15 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1084 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1312 1
Ботов Дмитрий 4 2
Аверин Андрей 2 1
Козлова Дарья 34 1
Карташов Виталий 1 1
Денкевич Марина 1 1
Филатов Андрей 114 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Мюнстер 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 1
Германия - Федеративная Республика 12868 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1665 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Россия - УФО - Челябинская область 1356 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6203 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3139 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5174 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5878 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2691 1
Образование в России 2493 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1312 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 504 3
Universität Münster - WWU - Westfälische Wilhelms-Universität - University of Münste - Университет Мюнстера - Мюнстерский университет - Вестфальский университет имени Вильгельма 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1056 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 354 1
