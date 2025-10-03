Napoleon IT внедряет ИИ-анализ отзывов для Fresa’s Group

Napoleon IT реализует проект по внедрению системы искусственного интеллекта для анализа отзывов клиентов Fresa’s Group — крупной сети ресторанов, работающей на международном рынке. В сеть входят бренды Fresa, Sea Signora, Marso Polo, Saviv и другие. Новый инструмент позволяет получать более точную и конкретную обратную связь от гостей, чем традиционная система оценки по звездам. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

В ресторанной индустрии отзывы гостей напрямую влияют на репутацию бренда и лояльность аудитории. При этом стандартная система рейтингов по звёздам часто искажает картину: гости могут написать положительный комментарий, но поставить одну звезду, или наоборот — негативный текст с высоким рейтингом. Это затрудняет принятие управленческих решений. По статистике, текстовые отзывы, проанализированные с точки зрения настроения, показывают средний рейтинг 2,7, тогда как общий средний рейтинг на платформе составляет 4,5. Эта разница демонстрирует, что опора только на звёздный рейтинг маскирует реальные проблемы, выявляемые только через анализ текстов.

Разработанное решение позволяет анализировать отзывы не только по количеству звезд, но и по конкретным критериям, важным для бизнеса. Благодаря этому система выявляет и классифицирует проблемы, которые сама компания считает приоритетными — будь то «громкая музыка» или «удобство бронирования». Такой подход обеспечивает формирование точной статистики и помогает выделять реальные тенденции качества обслуживания. Более того, алгоритмы способны автоматически обрабатывать большие объемы данных и находить скрытые закономерности, которые невозможно уловить при традиционном анализе. Все это уже отражается на реальной работе ресторанов, что отмечают представители Fresa’s Group и Napoleon IT.

«Благодаря ИИ отзывам нам удалось улучшить обработку обратной связи и обратить внимание на детали, которые раньше были незаметны», — сказала Варвара Архипецкая, руководитель службы гостеприимства Fresa’s Group.

«Искусственный интеллект позволяет системно работать с обратной связью гостей: из массива отзывов формируется ясная картина, на основе которой рестораны могут принимать обоснованные решения и совершенствовать сервис. Такой подход помогает не только улучшать качество обслуживания сегодня, но и формировать стратегию его развития на будущее», — сказал Павел Подкорытов, сооснователь Napoleon IT.

Проект помогает Fresa’s Group улучшать качество сервиса и укреплять доверие клиентов — а это становится ключевым конкурентным преимуществом на современном рынке.