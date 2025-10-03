Получите все материалы CNews по ключевому слову
Fresa’s Group Fresa’s Restaurant Group
Fresa’s Group — сети ресторанов с международным присутствием (бренды FRESA, Sea Signora, Marso Polo, Saviv и другие.
Fresa’s Restaurant Group — сеть ресторанов под руководством ресторатора Антонио Фреза. В России им открыто восемь проектов (данные 2025 года). Также группой открыт ресторан в Италии — Sea Signora Milano.
УПОМИНАНИЯ
|03.10.2025
|Napoleon IT внедряет ИИ-анализ отзывов для Fresa’s Group 1
|06.06.2024
|«Яндекс Еда» запускает бесплатный консалтинг для владельцев и менеджеров ресторанов в регионах России 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.