Napoleon IT Наполеон Айти
Napoleon IT — ИТ-компания, развивающаяся с 2011 года в трех направлениях: предоставление образования в сфере ИТ, заказной разработки программного обеспечения и развитии собственных B2B продуктов. Основные компетенции: ML, cloud, highload backend и mobile в отраслях ритейл, промышленность, финтех.
Napoleon IT и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Прайс Константин 16 14
|Ахтямов Руслан 10 10
|Зайцев Данил 7 7
|Подкорытов Павел 5 5
|Ботов Дмитрий 4 4
|Ниров Азамат 4 3
|Кезикова Наталья 3 2
|Балыклов Антон 2 2
|Белоклоков Сергей 2 2
|Филатов Андрей 114 1
|Козлова Дарья 30 1
|Денкевич Марина 1 1
|Аверин Андрей 2 1
|Глазков Андрей 6 1
|Крутолапов Павел 1 1
|Хохлов Александр 7 1
|Рожков Егор 1 1
|Даскал Анна 5 1
|Неверов Михаил 4 1
|Потапов Даниил 1 1
|Биушкин Алексей 1 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Дмитровский Владимир 3 1
|Грудина Мария 1 1
|Карташов Виталий 1 1
|Лунегов Сергей 7 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Кривошеев Дмитрий 2 1
|Димитров Владимир 5 1
|Григорьева Екатерина 2 1
|Чернаков Ростислав 9 1
|Михайлов Анатолий 2 1
|Терехин Игорь 1 1
|Гордеев Клим 1 1
|Савин Георгий 1 1
|Осипова Ольга 1 1
|Соловьев Данил 5 1
|Потехин Александр 1 1
|Токть Дарья 1 1
|Кокуйкин Евгений 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|National Geographic 95 2
|Cosmopolitan 25 2
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