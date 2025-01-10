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Napoleon IT Наполеон Айти

Napoleon IT - Наполеон Айти

Napoleon IT — ИТ-компания, развивающаяся с 2011 года в трех направлениях: предоставление образования в сфере ИТ, заказной разработки программного обеспечения и развитии собственных B2B продуктов. Основные компетенции:  ML, cloud, highload backend и mobile  в отраслях ритейл, промышленность, финтех.


10.01.2025 «Холодильник.ру» внедряет ИИ-анализ отзывов Napoleon IT 1
17.10.2024 Napoleon IT запустил инструмент автоответов на отзывы клиентов 1
10.10.2024 «Магнит» разрабатывает собственную систему F&R 1
09.10.2024 «Наполеон.Отзывы» помогут оптимизировать карточки товаров на маркетплейсах с помощью генеративных сетей 1
18.09.2024 Napoleon IT усовершенствует систему распределения курьерских заказов Pony Express 1
11.09.2024 Napoleon IT представила виджет для увеличения продаж за счет «умных» отзывов для пользователей 2
21.08.2024 Raft и ИТМО запустили лабораторию по развитию безопасности в сфере ИИ и больших языковых моделей 1
07.08.2024 Внедрение интеллектуального анализа отзывов на основе генеративной сети Napoleon IT: опыт fashion-бренда 1
07.08.2024 Анализ больших данных и «умный» компас для выбора локаций магазинов 1
17.07.2024 Napoleon IT обновила систему управления запасами и представила новый продукт «Прогнозирование спроса» 1
14.06.2024 Использование генеративного ИИ российскими ИТ-компаниями в процессе разработки ПО пока занимает незначительное место, но быстро растет 1
07.06.2024 AI Talent Hub разработал платформу для аренды ИТ-команд 1
20.05.2024 Napoleon IT и ИТМО разработали ИИ-ассистента для конспектирования онлайн-встреч 1
25.04.2024 Языковая модель Napoleon IT проанализировала отзывы и составила список улучшений продукта для производителя средств гигиены 2
22.04.2024 «Лента» внедрила систему Napoleon IT для сбора и анализа данных процесса ценообразования 1
18.04.2024 Napoleon IT разработал LLM-модель для аналитики комментариев из социальных сетей и маркетплейсов 2
16.04.2024 Студенты AI Talent Hub разработают рекомендательные системы на основе ИИ для Rutube 2
15.04.2024 Aloesmart начала внедрять систему по прогнозированию и автоматизации управления товарными запасами от Napoleon IT 2
03.04.2024 Экс-директор департамента пополнения и прогнозирования спроса «Пятерочки» стал директором по продукту в Napoleon IT 1
28.02.2024 Впервые в России ассистенты на основе искусственного интеллекта разместили резюме о поиске работы на HH.ru 2
22.02.2024 Hoff запустил онлайн-портал для работы с поставщиками 2
16.02.2024 В России заработал «Tinder для ИТ-шников» 1
26.12.2023 Napoleon IT вступил в объединение разработчиков ПО «Руссофт» 1
05.12.2023 Napoleon IT разработал систему автозаказа на базе low-code платформы для ритейла и FMCG 1
20.10.2023 В России создали рекомендательную систему для нефтяных компаний по ранжированию скважин-кандидатов на основе искусственного интеллекта 1
13.10.2023 Генеративные сети помогли ALOEsmart оценивать отзывы покупателей с онлайн-карт за пять минут 1
29.09.2023 Napoleon IT создала ИИ-автоответчик 1
07.09.2023 Генеративные сети позволили бренду Lapochka проанализировать более 50 тыс. отзывов покупателей с маркетплейсов за 20 минут 1
05.09.2023 Napoleon IT начал внедрять технологию интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах на основе генеративных сетей 1
05.09.2023 Х5 запустила лабораторию искусственного интеллекта в ИТМО 1
04.08.2023 Модернизация мобильного приложения «Рив гош» позволила увеличить объем продаж в 3,5 раза 2
31.07.2023 Цифровой помощник на основе искусственного интеллекта поможет найти ответы на запросы сотрудников за пять секунд среди тысячи документов 2
19.06.2023 Торговая сеть «Хороший выбор» завершила пилотирование системы ценообразования 1
13.06.2023 «Рольф» модернизировал фирменное приложение 1
02.02.2023 «Рив гош»: рост объема заказов в магазинах составил 44% благодаря цифровому помощнику 1
17.11.2022 МТС научит магистрантов ИТМО разрабатывать рекомендательные системы на Python 1
28.09.2022 «Первая линия» запустила новое мобильное приложение 1
31.08.2022 Napoleon IT перенесла в облако Yandex Cloud платформу PowerPrice 1
02.08.2022 «Татнефть» инвестирует в подготовку магистрантов по анализу данных в нефтяной отрасли 2
16.06.2022 Napoleon IT разработал сервис для распознавания товаров и цен в розничных продуктовых сетях 1

Публикаций - 49, упоминаний - 62

Napoleon IT и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5277 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 3
Telegram Group 1983 3
Прогноз 1650 3
Yandex - Яндекс 7339 2
8213 2
elDinero 2 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Snapchat 129 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
TeamLead - Тимлид 11 1
Google LLC 11775 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 1
Oracle Corporation 6688 1
SAS Institute 971 1
Hoff Tech - Хофф Тех 39 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
HubSpot 8 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 7
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 7
Бристоль - сеть магазинов 30 5
Kari - Кари - сеть магазинов 72 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
ALOEsmart 3 3
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Lapochka - Лапочка 2 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 2
Увелка 11 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Татнефть 226 1
Эксперт-лизинг 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Tesla Motors 396 1
Coca-Cola Company 254 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Cotton Club - Коттон Клаб 21 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 5 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 29
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 12
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 234 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 8
BaaS - Backend as a service 111 8
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 141 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 5
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 265 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
Napoleon IT - AI Talent Hub 12 10
Napoleon IT - Наполеон.Отзывы 7 7
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
OpenAI ChatGPT 338 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
Apple iPhone 6 4862 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
elDinero Reviews 2 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
ByteDance - TikTok 256 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
МТС Big Data 265 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 26 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Yandex DataLens 37 1
Google Android 13994 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Mattel Barbie 10 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Tinder 48 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Google Meet 45 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Microsoft Office 3734 1
Napoleon IT - Napoleon ADR - Napoleon AI Driven Replenishment 1 1
Raft Digital Solutions - LLM Security Lab 1 1
Яндекс.Маркет 937 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
VK RuStore 327 1
Прайс Константин 16 14
Ахтямов Руслан 10 10
Зайцев Данил 7 7
Подкорытов Павел 5 5
Ботов Дмитрий 4 4
Ниров Азамат 4 3
Кезикова Наталья 3 2
Балыклов Антон 2 2
Белоклоков Сергей 2 2
Филатов Андрей 114 1
Козлова Дарья 30 1
Денкевич Марина 1 1
Аверин Андрей 2 1
Глазков Андрей 6 1
Крутолапов Павел 1 1
Хохлов Александр 7 1
Рожков Егор 1 1
Даскал Анна 5 1
Неверов Михаил 4 1
Потапов Даниил 1 1
Биушкин Алексей 1 1
Пешехонов Константин 22 1
Дмитровский Владимир 3 1
Грудина Мария 1 1
Карташов Виталий 1 1
Лунегов Сергей 7 1
Дырмовский Дмитрий 129 1
Кривошеев Дмитрий 2 1
Димитров Владимир 5 1
Григорьева Екатерина 2 1
Чернаков Ростислав 9 1
Михайлов Анатолий 2 1
Терехин Игорь 1 1
Гордеев Клим 1 1
Савин Георгий 1 1
Осипова Ольга 1 1
Соловьев Данил 5 1
Потехин Александр 1 1
Токть Дарья 1 1
Кокуйкин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 111 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 65 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 307 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Образование в России 2190 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
National Geographic 95 2
Cosmopolitan 25 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 7
Gartner - Гартнер 3556 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
WWU - Westfälische Wilhelms-Universität - University of Münste - Вестфальский университет имени Вильгельма 1 1
АГТУ ВШН - Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти 3 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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