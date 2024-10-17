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Napoleon IT запустил инструмент автоответов на отзывы клиентов

Компания Napoleon IT представила сервис автоматизированной обработки отзывов, комментариев и сообщений клиентов. Новый инструмент автоответов в рамках интеллектуальной платформы по обработке обратной связи «Наполеон.Отзывы» позволяет компаниям оперативно реагировать на обращения клиентов и значительно сокращать расходы благодаря автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Сервис «Наполеон.Отзывы» позволяет после анализа клиентского запроса давать ответы в течение нескольких секунд, что особенно важно в современном мире, где быстрая реакция становится ключевым фактором успеха. Согласно данным HubSpot, 90% клиентов считают скорость ответа критически важной. Использование автоматических ответов обеспечивает высокую скорость, что способствует повышению лояльности и удержанию клиентов.

Автоответы от «Наполеон.Отзывы» не только быстры, но и стандартизированы. Это означает, что каждый клиент получает унифицированный ответ, что исключает риск недопонимания или ошибок в коммуникации. В условиях большого потока отзывов это особенно важно для поддержания положительного имиджа компании и предотвращения репутационных рисков.

Благодаря собственной LLM-модели «Наполеон.Отзывы» анализирует тональность и содержание сообщений с 95% точностью. Это позволяет создавать персонализированные ответы, максимально соответствующие запросам клиентов. Более того, исследования показывают, что 58% пользователей предпочитают автоответы, созданные ИИ, считая их более качественными, чем ответы, написанные вручную.

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Использование автоматизированной системы обработки отзывов позволяет компаниям существенно снизить операционные затраты. Например, один сотрудник может обработать до 2400 запросов в месяц, в то время как для обработки 15 тыс. отзывов вручную потребуется минимум семь человек. Система «Наполеон.Отзывы» обходится компаниям значительно дешевле, что обеспечивает существенную экономию ресурсов и позволяет компаниям направить высвободившиеся средства на развитие и улучшение других направлений бизнеса.

«С новым инструментом автоматизации «Наполеон.Отзывы» компании смогут сосредоточиться на стратегическом развитии, доверив обработку обратной связи передовым технологиям», — сказал сооснователь «Наполеон.Отзывы» Данил Зайцев.

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