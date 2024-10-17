Napoleon IT запустил инструмент автоответов на отзывы клиентов

Компания Napoleon IT представила сервис автоматизированной обработки отзывов, комментариев и сообщений клиентов. Новый инструмент автоответов в рамках интеллектуальной платформы по обработке обратной связи «Наполеон.Отзывы» позволяет компаниям оперативно реагировать на обращения клиентов и значительно сокращать расходы благодаря автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Сервис «Наполеон.Отзывы» позволяет после анализа клиентского запроса давать ответы в течение нескольких секунд, что особенно важно в современном мире, где быстрая реакция становится ключевым фактором успеха. Согласно данным HubSpot, 90% клиентов считают скорость ответа критически важной. Использование автоматических ответов обеспечивает высокую скорость, что способствует повышению лояльности и удержанию клиентов.

Автоответы от «Наполеон.Отзывы» не только быстры, но и стандартизированы. Это означает, что каждый клиент получает унифицированный ответ, что исключает риск недопонимания или ошибок в коммуникации. В условиях большого потока отзывов это особенно важно для поддержания положительного имиджа компании и предотвращения репутационных рисков.

Благодаря собственной LLM-модели «Наполеон.Отзывы» анализирует тональность и содержание сообщений с 95% точностью. Это позволяет создавать персонализированные ответы, максимально соответствующие запросам клиентов. Более того, исследования показывают, что 58% пользователей предпочитают автоответы, созданные ИИ, считая их более качественными, чем ответы, написанные вручную.

Использование автоматизированной системы обработки отзывов позволяет компаниям существенно снизить операционные затраты. Например, один сотрудник может обработать до 2400 запросов в месяц, в то время как для обработки 15 тыс. отзывов вручную потребуется минимум семь человек. Система «Наполеон.Отзывы» обходится компаниям значительно дешевле, что обеспечивает существенную экономию ресурсов и позволяет компаниям направить высвободившиеся средства на развитие и улучшение других направлений бизнеса.

«С новым инструментом автоматизации «Наполеон.Отзывы» компании смогут сосредоточиться на стратегическом развитии, доверив обработку обратной связи передовым технологиям», — сказал сооснователь «Наполеон.Отзывы» Данил Зайцев.