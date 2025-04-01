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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172012
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HubSpot

HubSpot

01.04.2025 Университет «Синергия» представил креативный ИИ-редактор для авторов цифрового контента 1
17.10.2024 Napoleon IT запустил инструмент автоответов на отзывы клиентов 1
06.09.2024 Serverspace запустила услугу Video on Demand 1
14.06.2024 Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи 1
13.07.2016 Украинский стартап PromoRepublic привлек 500 тыс. евро инвестиций и запустился на американском рынке 1
18.12.2013 Qualcomm: Новый 64-битный процессор Apple - это «удар под дых» для всей индустрии 1
19.08.2011 HubSpot приобрела онлайн-магазин Twitter-приложений Oneforty 1
09.03.2011 Google и Salesforce вложат $32 млн в стартап HubSpot 1
25.12.2008 Аудитория Twitter растет на 5-10 тыс. человек в день 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

HubSpot и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2873 2
Samsung Electronics 10318 1
Cisco Systems 5136 1
Yandex - Яндекс 7540 1
Microsoft Corporation 24736 1
Qualcomm Technologies 1839 1
Apple Inc 12200 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4038 1
Salesforce.com 428 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Google LLC 11882 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 360 1
GetVoip 2 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 44 1
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 15 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 52 1
Sequoia Capital 113 1
Google Ventures - GV 37 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24452 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12305 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10681 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4850 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7222 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11269 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3526 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1283 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2236 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2210 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 368 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15959 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6855 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1401 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16179 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14523 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8244 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16264 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12731 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8205 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9429 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1204 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1805 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1223 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6932 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 838 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7137 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2100 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6369 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4146 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 357 1
Samsung Galaxy 964 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 81 1
Apple iPhone 5 773 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 214 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 65 1
Hootsuite 6 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
FreePik 1071 1
HPE Synergy 58 1
Napoleon IT - Наполеон.Отзывы 7 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 570 1
Свидерский Евгений 31 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 10 1
Витченко Алексей 4 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Дукач Семен 2 1
Грабко Валерий 1 1
Барановский Михаил 1 1
Печерский Максим 1 1
Лобов Вадим 7 1
Зайцев Данил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 1
Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Европа Восточная 3107 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Украина 7646 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Украина - Киев 1128 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5156 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11094 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8885 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2446 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9994 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1462 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2448 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1221 2
Markets&Markets Research 112 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 702 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 53 1
Международный женский день - 8 марта 350 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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