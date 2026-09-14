Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

«Битрикс24» выпустил приложение для миграции CRM из HubSpot

«Битрикс24» представил мигратор, который переносит CRM-данные из HubSpot. Мигратор переносит контакты и компании со всеми полями, сделками, воронками и стадиями. Если в HubSpot несколько воронок, каждая переносится в свою воронку «Битрикс24». Обращения попадают в отдельную воронку и не смешиваются с продажами. Звонки, письма и встречи становятся делами CRM, заметки — комментариями, задачи — задачами портала. Владельцы сопоставляются с сотрудниками по email. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

Приложение открывается внутри портала и ведет пользователя по шагам: подключение HubSpot, выбор данных, сопоставление сотрудников, полей и воронок, правила поиска дублей и итоговое подтверждение. Начать можно с пробного переноса на десяти записях каждого типа. По итогам открывается отчет с количеством созданных и обновленных записей.

Поля сопоставляются автоматически, недостающие создаются на портале с нужным типом и исходным названием. Стадии сопоставляются по названию, отсутствующие создаются. Правила поиска дублей задает клиент, поэтому перенос в портал с уже накопленной базой не создает лишних записей. При повторном запуске приложение помнит перенесенные записи и обновляет их. Мигратор подойдет крупному бизнесу с большим количеством записей. Мигратор способен перенести более 10 тыс. записей за один перенос.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Мигратор не хранит пароли клиента. Подключение выполняется через OAuth, а доступы хранятся в зашифрованном виде. Данные каждого портала изолированы друг от друга, а в сообщениях об ошибках персональные данные не отображаются.

Мигратор доступен в «Битрикс24 Маркетплейс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket подготовил рейтинг российских платформ контейнеризации

Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Российский программист отсудил у бывшего работодателя ПО для государственной телемедицины. По наводке конкурента

IdM, IAM или PAM? Разбираемся в системах управления доступом

Программист ИИ Claude бежал из бизнеса из-за «угрозы человечеству»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще