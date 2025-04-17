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1С-Битрикс Битрикс24 Маркетплейс
|17.04.2025
|IT-Solution стала партнером K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг» 1
1С-Битрикс и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1247 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2027 1
|1С 8427 1
|Корус Консалтинг - K-Team HRM 31 1
|MariaDB - SkySQL 42 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 512 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1033 1
|Бобров Антон 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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