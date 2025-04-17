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1С-Битрикс Битрикс24 Маркетплейс



17.04.2025 IT-Solution стала партнером K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

1С-Битрикс и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2027 1
8427 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 803 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 245 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3114 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4847 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20426 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31635 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 31 1
MariaDB - SkySQL 42 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 512 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2941 1
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1417 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8973 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357817, в очереди разбора - 757708.
Создано именных указателей - 174184.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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