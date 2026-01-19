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Металлы Платина Platinum

Металлы - Платина - Platinum

Платина и ее применение в народном хозяйстве. (Госгеолтехиздат) 1955 год Платина и ее применение в народном хозяйстве. (Госгеолтехиздат) 1955 год
Платина и ее применение в народном хозяйстве. (Госгеолтехиздат) 1955 год

СОБЫТИЯ


19.01.2026 Эффективность без переплаты: в «Сколтехе» нашли способ сократить количество платины в катализаторах

Energy. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха». В центре исследования — наночастицы типа «ядро-оболочка», где ядро из одного или нескольких металлов покрыто сверхтонкой оболочкой из платины. Платина является хорошим катализатором для многих химических реакций, однако это ограниченный и дорогой ресурс. Учёные давно ищут способы использовать её максимально эффективно. Новое исследова
16.10.2025 Крупнейший производитель палладия и платины в России внедрил «1С:ТОИР КОРП»

цессов управления активами на гринфилд-проекте «Черногорской ГРК», которая входит в группу «Русская Платина». Благодаря этому «Черногорская ГРК» сможет начать обогащение и добычу руды с полност
04.03.2024 GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics

ИТ-компания GlowByte получила статус платинового партнера PIX Robotics. Новый статус даст команде GlowByte широкие возможности по

21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему

Киберплат», пишут «Ведомости». Это случилось спустя всего четыре дня после отзыва лицензии у банка «Платина», развивающего онлайн-банкинг еще с конца 1990-х годов. «Платина» является осн
20.09.2021 Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России

Центробанк отозвал лицензию у банка «Платина» Центробанк отозвал лицензию у Коммерческого банка «Платина» (КБ «Платина»). Причиной этого стало нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а та
23.03.2021 ГК Angara стала первым платиновым партнером Trend Micro в России

Группа компаний Angara получила статус платинового партнера Trend Micro. На сегодняшний день группа компаний Angara – единственный в
25.07.2016 Банк «Платина» запустил услугу по открытию счета онлайн

Банк «Платина» — расчетный банк системы электронных платежей CyberPlat («Киберплат») — предлагает клиентам новую услугу: открытие счета в режиме онлайн. Банковский сервис доступен для юридических лиц
22.07.2013 Создан рекордный катализатор для топливных элементов

Технологического института Джорджии, США, синтезировали новый катализатор из нанокристаллов Pt-Ni (платина-никель). Катализатор обладает рекордно высокой активностью по отношению к реакции вос
06.06.2013 Создана графен-йодная топливная ячейка без платины

з, снижение эффективности и уменьшение срока службы не наблюдалось, что выгодно отличает новинку от платиновых катализаторов. В настоящее время ученые работают над оптимизацией материалов новой
31.05.2013 НАСА собирается обесценить золото и платину

в миллиарды раз большие запасы полезного сырья, чем наша планета. Речь идет и о таких металлах, как платина, дороговизна которой сдерживает прогресс во множестве отраслей, включая альтернативну
06.06.2012 Samsung стала платиновым участником Linux Foundation

Samsung была серебряным участником, однако теперь получит платиновый статус. Samsung будет седьмым платиновым членом фонда, наряду с такими тяжеловесами индустрии, как IBM, Intel, Oracle, Qual
11.04.2012 Номос-Банк снизил минимальный размер онлайн-покупок платины и палладия

Номос-Банк объявил о том, что снизил минимальный размер сделок по совершению онлайн-покупок платины и палладия. Минимальный размер сделок по покупке платины и палладия, осуществляемым через интернет-банк Номос-Линк, теперь составляет 300 грамм. С момента внедрения Номос-Банком

06.12.2011 Алмазно-платиновый iPhone 4S

акончил работу над очередным «самым дорогим в мире» смартфоном iPhone 4S. На этот раз Хьюзу удалось достичь ценовой отметки в 9,4 миллиона долларов. Для этого был использован корпус из цельного куска платины, рамка ручной работы, инкрустированная 500 бриллиантами, вставки из золота 999 пробы и 53 бриллианта для инкрустации логотипа «Apple». 
28.04.2011 Топливным элементам платина больше не нужна

мосской национальной лаборатории разработали топливный элемент, которому не требуется дорогостоящая платина. Новая водородная топливная ячейка может стать экологически чистой заменой современны
29.03.2010 Платиновый MacBook

ра Стюарта Хьюза стал называться MacBook Air Supreme Ice Edition. Устройство украшено 25.5 каратными бриллиантами в количестве 53 штук вокруг логотипа бренда. Кроме того, крышка ноутбука выполнена из платины. Всего выпущено 10 таких вариантов устройства, каждый из которых стоит примерно 207900 долларов.
17.02.2009 Банк «Платина» перешел на АБС «ХХI-век»

Банк «Платина» завершил переход на новую автоматизированную банковскую систему – АБС «ХХI-век» компании «Инверсия». Как отмечается, новая АБС успешно введена в промышленную эксплуатацию. Переход на с
26.05.2008 Банк «Платина» и CyberPlat предложили новый сервис

Банк «Платина» и российская платежная система CyberPlat («КиберПлат») представили персональный финансовый продукт для физических лиц на основе платежной карты банка «Платина». Персональный фин
29.01.2008 В Японии выпустят платиновый мобильник по цене 65 тыс. евро

ио Масаиоси Сон (Masayoshi Son), генеральный директор компании Softbank, которая является третьим по величине оператором сотовой связи в стране. При изготовлении корпуса телефона будет использоваться платина, а украсят его несколькими бриллиантами. Аппарат будет создан на основе модели третьего поколения (3G), разработанной японской компанией Sharp. Купить эти эксклюзивные телефоны можно бу
11.10.2007 Новый автомобильный катализатор потребует в 10 раз меньше платины

Исследователи из Mazda Motor Corporation разработали автомобильный катализатор для обезвреживания выхлопных газов, в котором расход платины и палладия может быть снижен на 70-90% по сравнению с применяемыми в настоящее время. При этом эффективность действия катализатора не уменьшилась. В современных моделях каталитических к
18.07.2007 Нанотрубки сделают противораковую терапию более эффективной

Как сообщает портал Platinum Today, углеродные нанотрубки могут быть использованы для улучшения противораковых лекарств на основе платины. Ученые из Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета провели совместную работу по использованию углеродных нанотрубок в качестве «баркаса системы доставки»
11.01.2007 Платина: кремний будущего?

Как известно, платина – немагнитный материал. Однако если атомы платины сгруппировать вместе в небольшие кл
15.11.2006 Процесс лекарственной терапии рассмотрят под микроскопом

н, ферментов или лекарств. Ранее группа Дж. Шелнатта разработала способ выращивания наноскопических платиновых пластин на липосомной матрице, при котором можно контролировать форму и размер иск
15.11.2006 Процесс лекарственной терапии рассмотрят под микроскопом

н, ферментов или лекарств. Ранее группа Дж. Шелнатта разработала способ выращивания наноскопических платиновых пластин на липосомной матрице, при котором можно контролировать форму и размер иск
13.07.2006 Русские создают криптосмартфон из платины

зумевает шифрование речи, почты и SMS-сообщений, не позволяет перехватывать и записывать разговоры и похищать данные. Согласно заключенному соглашению, корпус телефона планируется выполнить из чистой платины, навигационную клавишу — из розового золота. Кроме того, некоторые детали телефона будут выполнены из черного дерева, покрытого полиэстером. Бриллиантовый телефон ANCORT A-7 Больши
03.11.2005 Columbus IT Partner стал "платиновым" партнером Cognos

r стала первой компанией в России, СНГ и странах Балтии, удостоившейся от корпорации Cognos звания «Платинового Партнера» (Cognos Platinum Reseller Partner). Сегодня во всем мире этим статусом

27.08.2003 "Вимком Дистрибьюция" стала "платиновым" партнером Ruby Tech

есс-конференцию совместно с тайваньским производителем сетевого и телекоммуникационного оборудования компанией Ruby Tech. В ходе мероприятия было объявлено о присвоении "Вимком Дистрибьюции" статуса "платиновый партнер Ruby Tech". Таким образом, компания была признана ведущим партнером этого тайваньского производителя в странах EMEA, поскольку политика Ruby Tech допускает присвоение данного
01.08.2002 R-Style стал Платиновым партнером Aladdin Software Security

Сегодня компании R-Style и Aladdin Software Security объявили о заключении партнерского соглашения. R-Style получила высший - Платиновый - статус партнерства с компанией Aladdin (Aladdin Platinum Business Partner). Компания Aladdin Software Security R.D. - известный разработчик и производитель систем защиты информации
05.06.2002 В интернете продается платиновый мяч с автографами лучших футболистов

Японское представительство корпорации Adidas объявило о запуске интернет-торгов, в ходе которых будет определен покупатель футбольного мяча, выполненного из платины в натуральную величину с соблюдением стандартов ФИФА, сообщает "Эхо Москвы" В каждый из тридцати двух лоскутов мяча Adidas планирует вписать автографы наиболее результативных и популярн
20.05.2002 Terra Lycos станет сетевым промоутером и "платиновым спонсором" "Манчестер Юнайтед"

уба, не владеющих английским языком. В задачи корпорации будет входить снабжение подобных сообществ контентом, а также продвижение их в Сети под собственным брендом. Terra Lycos также получит статус "платинового спонсора" клуба. Срок действия соглашения определен в четыре года. Напомним, что Terra Lycos реализует собственные веб-проекты в 43 странах и на 20 языках. "Манчестер Юнайтед", за к
10.04.2002 STN Electronics получила статус "Платиновый партнер" корпорации АРС

ом сократить затраты. STN Electronics является официальным дистрибьютором компании Hewlett-Packard, Платиновым партнером компании APC, авторизованным партнером IBM, Xerox, Epson, Compaq, Canon,
10.01.2002 "Ф-Центр" получила статус Платинового партнера APC

Корпорация American Power Conversation (АРС) присвоила компании "Ф-Центр" статус "Платинового партнера" за высокие показатели в области продаж продукции APC. Статус "Платинового партнера" в рамках программы "Поставщик надежности" присваивается при значительном годовом
17.11.2000 Платежные системы СТБ-Кард и "Киберплат" договорились о партнерстве

СТБ-Платежная Система, Коммерческий банк "Платина", компании "Киберплат.ком" и СТБ-Кард заключили ряд взаимовыгодных договоров, определяющих стратегическое партнерство сторон в области электронной коммерции. В соответствии с достигнуты
12.07.2000 Банк "Платина" получил право выпускать виртуальные карточки Visa в рамках пилотного проекта

Банк "Платина" прошел важный этап в реализации проекта выпуска виртуальных карточек Visa - сертификацию в платежной ассоциации Visa International. В настоящее время эмиссия виртуальных карточек Visa


Публикаций - 500, упоминаний - 575

Металлы и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 52
Samsung Electronics 11064 34
Intel Corporation 12811 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
Oracle Corporation 7074 31
HP Inc. 5883 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
МегаФон 10742 21
Apple Inc 13154 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Крок - Croc 1964 19
Cisco Systems 5372 18
Dell EMC 5180 16
Softline - Софтлайн 3743 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
9594 13
Sony 6739 13
Google LLC 12688 13
Nvidia Corp 4002 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
Huawei 4675 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Vertu 119 11
Yandex - Яндекс 9215 10
Lenovo Motorola 3566 10
SAP SE 5601 9
LG Electronics 3735 9
Fujitsu 2105 9
АйТи 1519 9
Broadcom - VMware 2610 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 8
Ростелеком 10948 7
Lenovo Group 2446 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 34
Платина КБ 30 30
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Альфа-Банк 1979 12
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
BIPM - Bureau International des Poids et Mesures - International Bureau of Weights and Measures - МБМВ - Международное бюро мер и весов 8 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Visa International 1993 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Евросеть 1421 4
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 4
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 4
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 3
Perla Penna 6 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 9 2
Союзтехпромэкспорт 2 2
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 2
Кампэй - Comepay - платежная система 43 2
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
eBay Inc 1640 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Ассоциация-800 20 1
Agile Russia 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 100
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 48
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 40
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 37
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 36
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 33
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 28
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 26
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 22
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Аксессуары 4282 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 17
Microsoft Windows 16882 22
Linux OS 11533 21
Google Android 15243 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
Microsoft Office 4170 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Samsung Galaxy 1035 10
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 10
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 10
Apple iPhone 6 4861 9
Apple iPad 4011 8
Microsoft Outlook 1506 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 7
Microsoft Office 2007 265 7
Samsung Galaxy Gear 154 7
Microsoft Office - Microsoft InfoPath 31 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Windows 10 1938 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
Samsung Galaxy Note 702 6
Apple iPhone 4 800 6
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 6
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Nokia Symbian OS 1411 5
Microsoft Azure 1526 5
Microsoft Office 365 1042 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 5
LG G - серия смартфонов 140 5
Oracle Grid Computing - Oracle Grid Infrastructure - Oracle Grid Control 23 4
Oracle Instant Portal - Oracle Instant Client 6 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 4
Nvidia GeForce GTX 525 4
Грибов Андрей 74 8
Татаринов Кирилл 43 7
Kennedy Will - Кеннеди Уил 6 6
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 6
Charney Scott - Чарни Скотт 13 6
Щербаков Борис 47 5
Гагарин Юрий 98 4
Розенберг Вадим 5 4
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 3
Williams Edwin - Вильямс Эдвин 3 3
Hughes Stuart - Хьюз Стюарт 10 3
Христова Мартина 3 3
Путин Владимир 3454 3
Рейман Леонид 1065 3
Мирошников Борис 63 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 3
Капцов Сергей 12 3
Димитров Божидар 4 3
Балушев Станислав 2 2
Гусейнов Тимур 6 2
Еманов Дмитрий 4 2
Paltrow Gwenyth - Пэлтроу Гвинет 3 2
Жуков Геннадий 33 2
Albrecht Manfred - Альбрехт Манфред 2 2
Хозяинов Сергей 2 2
Johnson William - Джонсон Уильям 3 2
Машовец Антон 2 2
Манин Александр 3 2
Zemlin Jim - Землин Джим 26 2
Логвинова Ольга 3 2
Kimmel Greg - Киммел Грег 4 2
Shiflet Gary - Шифлет Джери 2 2
Mayes Eric - Майес Эрик 2 2
Peker Atakan - Пекер Атакан 2 2
Davis Andrew - Дэвис Эндрю 7 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Романенко Андрей 94 2
Халяпин Сергей 96 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 248
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Европа 24963 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 33
Земля - планета Солнечной системы 10865 30
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 28
Япония 13807 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 19
США - Калифорния 4829 16
Сатурн - Титан (спутник) 533 16
Азия - Азиатский регион 5920 14
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Канада 5081 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Украина 7928 14
Казахстан - Республика 6047 13
Европа Восточная 3138 12
США - Нью-Йорк 3180 12
Южная Корея - Республика 7051 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Индия - Bharat 5869 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 10
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Солнечная система - Solar system 2569 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 8
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
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Металлы - Золото - Gold 1251 33
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 32
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Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 28
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Металлы - Никель - Nickel 359 24
Металлы - Медь - Copper 862 23
Молекула - Molecula 1102 23
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Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 19
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Металлы - Палладий - Palladium 40 18
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РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
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University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
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Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 15 1
Universität Stuttgart - University of Stuttgart - Штутгартский университет - Университет Штутгарта 13 1
Микроинформ 36 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
Oracle TechForum 25 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Oracle OpenWorld 65 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Billing and OSS Telecom Forum 12 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
CeBIT 614 2
SAP Value Award 6 2
CSTB Telecom & Media 83 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
VeeamON Forum 10 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
IPTV Forum 17 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
SAP Quality Awards 7 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
NeurIPS 13 1
VMworld 29 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
IT&Security Forum 10 1
Dell Solutions Forum 4 1
ИгроМир 125 1
Infosecurity - выставка 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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