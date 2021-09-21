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Металлы Платина Platinum

Металлы - Платина - Platinum


21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему
20.09.2021 Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России
23.03.2021 ГК Angara стала первым платиновым партнером Trend Micro в России
25.07.2016 Банк «Платина» запустил услугу по открытию счета онлайн
22.07.2013 Создан рекордный катализатор для топливных элементов
06.06.2013 Создана графен-йодная топливная ячейка без платины
31.05.2013 НАСА собирается обесценить золото и платину
06.06.2012 Samsung стала платиновым участником Linux Foundation
11.04.2012 Номос-Банк снизил минимальный размер онлайн-покупок платины и палладия
06.12.2011 Алмазно-платиновый iPhone 4S
28.04.2011 Топливным элементам платина больше не нужна
29.03.2010 Платиновый MacBook
17.02.2009 Банк «Платина» перешел на АБС «ХХI-век»
26.05.2008 Банк «Платина» и CyberPlat предложили новый сервис
11.10.2007 Новый автомобильный катализатор потребует в 10 раз меньше платины
18.07.2007 Нанотрубки сделают противораковую терапию более эффективной
11.01.2007 Платина: кремний будущего?
15.11.2006 Процесс лекарственной терапии рассмотрят под микроскопом
15.11.2006 Процесс лекарственной терапии рассмотрят под микроскопом
13.07.2006 Русские создают криптосмартфон из платины
03.11.2005 Columbus IT Partner стал "платиновым" партнером Cognos
01.08.2002 R-Style стал Платиновым партнером Aladdin Software Security
05.06.2002 В интернете продается платиновый мяч с автографами лучших футболистов
20.05.2002 Terra Lycos станет сетевым промоутером и "платиновым спонсором" "Манчестер Юнайтед"
10.04.2002 STN Electronics получила статус "Платиновый партнер" корпорации АРС
10.01.2002 "Ф-Центр" получила статус Платинового партнера APC
17.11.2000 Платежные системы СТБ-Кард и "Киберплат" договорились о партнерстве
12.07.2000 Банк "Платина" получил право выпускать виртуальные карточки Visa в рамках пилотного проекта

Публикаций - 426, упоминаний - 485
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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