Металлы - Платина - Platinum

Эффективность без переплаты: в «Сколтехе» нашли способ сократить количество платины в катализаторах Energy. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха». В центре исследования — наночастицы типа «ядро-оболочка», где ядро из одного или нескольких металлов покрыто сверхтонкой оболочкой из платины. Платина является хорошим катализатором для многих химических реакций, однако это ограниченный и дорогой ресурс. Учёные давно ищут способы использовать её максимально эффективно. Новое исследова

Крупнейший производитель палладия и платины в России внедрил «1С:ТОИР КОРП» цессов управления активами на гринфилд-проекте «Черногорской ГРК», которая входит в группу «Русская Платина». Благодаря этому «Черногорская ГРК» сможет начать обогащение и добычу руды с полност

GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics ИТ-компания GlowByte получила статус платинового партнера PIX Robotics. Новый статус даст команде GlowByte широкие возможности по

Власти уничтожили первую в России платежную систему Киберплат», пишут «Ведомости». Это случилось спустя всего четыре дня после отзыва лицензии у банка «Платина», развивающего онлайн-банкинг еще с конца 1990-х годов. «Платина» является осн

Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России Центробанк отозвал лицензию у банка «Платина» Центробанк отозвал лицензию у Коммерческого банка «Платина» (КБ «Платина»). Причиной этого стало нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а та

ГК Angara стала первым платиновым партнером Trend Micro в России Группа компаний Angara получила статус платинового партнера Trend Micro. На сегодняшний день группа компаний Angara – единственный в

Банк «Платина» запустил услугу по открытию счета онлайн Банк «Платина» — расчетный банк системы электронных платежей CyberPlat («Киберплат») — предлагает клиентам новую услугу: открытие счета в режиме онлайн. Банковский сервис доступен для юридических лиц

Создан рекордный катализатор для топливных элементов Технологического института Джорджии, США, синтезировали новый катализатор из нанокристаллов Pt-Ni (платина-никель). Катализатор обладает рекордно высокой активностью по отношению к реакции вос

Создана графен-йодная топливная ячейка без платины з, снижение эффективности и уменьшение срока службы не наблюдалось, что выгодно отличает новинку от платиновых катализаторов. В настоящее время ученые работают над оптимизацией материалов новой

НАСА собирается обесценить золото и платину в миллиарды раз большие запасы полезного сырья, чем наша планета. Речь идет и о таких металлах, как платина, дороговизна которой сдерживает прогресс во множестве отраслей, включая альтернативну

Samsung стала платиновым участником Linux Foundation Samsung была серебряным участником, однако теперь получит платиновый статус. Samsung будет седьмым платиновым членом фонда, наряду с такими тяжеловесами индустрии, как IBM, Intel, Oracle, Qual

Номос-Банк снизил минимальный размер онлайн-покупок платины и палладия Номос-Банк объявил о том, что снизил минимальный размер сделок по совершению онлайн-покупок платины и палладия. Минимальный размер сделок по покупке платины и палладия, осуществляемым через интернет-банк Номос-Линк, теперь составляет 300 грамм. С момента внедрения Номос-Банком

Алмазно-платиновый iPhone 4S акончил работу над очередным «самым дорогим в мире» смартфоном iPhone 4S. На этот раз Хьюзу удалось достичь ценовой отметки в 9,4 миллиона долларов. Для этого был использован корпус из цельного куска платины, рамка ручной работы, инкрустированная 500 бриллиантами, вставки из золота 999 пробы и 53 бриллианта для инкрустации логотипа «Apple».

Топливным элементам платина больше не нужна мосской национальной лаборатории разработали топливный элемент, которому не требуется дорогостоящая платина. Новая водородная топливная ячейка может стать экологически чистой заменой современны

Платиновый MacBook ра Стюарта Хьюза стал называться MacBook Air Supreme Ice Edition. Устройство украшено 25.5 каратными бриллиантами в количестве 53 штук вокруг логотипа бренда. Кроме того, крышка ноутбука выполнена из платины. Всего выпущено 10 таких вариантов устройства, каждый из которых стоит примерно 207900 долларов.

Банк «Платина» перешел на АБС «ХХI-век» Банк «Платина» завершил переход на новую автоматизированную банковскую систему – АБС «ХХI-век» компании «Инверсия». Как отмечается, новая АБС успешно введена в промышленную эксплуатацию. Переход на с

Банк «Платина» и CyberPlat предложили новый сервис Банк «Платина» и российская платежная система CyberPlat («КиберПлат») представили персональный финансовый продукт для физических лиц на основе платежной карты банка «Платина». Персональный фин

В Японии выпустят платиновый мобильник по цене 65 тыс. евро ио Масаиоси Сон (Masayoshi Son), генеральный директор компании Softbank, которая является третьим по величине оператором сотовой связи в стране. При изготовлении корпуса телефона будет использоваться платина, а украсят его несколькими бриллиантами. Аппарат будет создан на основе модели третьего поколения (3G), разработанной японской компанией Sharp. Купить эти эксклюзивные телефоны можно бу

Новый автомобильный катализатор потребует в 10 раз меньше платины Исследователи из Mazda Motor Corporation разработали автомобильный катализатор для обезвреживания выхлопных газов, в котором расход платины и палладия может быть снижен на 70-90% по сравнению с применяемыми в настоящее время. При этом эффективность действия катализатора не уменьшилась. В современных моделях каталитических к

Нанотрубки сделают противораковую терапию более эффективной Как сообщает портал Platinum Today, углеродные нанотрубки могут быть использованы для улучшения противораковых лекарств на основе платины. Ученые из Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета провели совместную работу по использованию углеродных нанотрубок в качестве «баркаса системы доставки»

Платина: кремний будущего? Как известно, платина – немагнитный материал. Однако если атомы платины сгруппировать вместе в небольшие кл

Процесс лекарственной терапии рассмотрят под микроскопом н, ферментов или лекарств. Ранее группа Дж. Шелнатта разработала способ выращивания наноскопических платиновых пластин на липосомной матрице, при котором можно контролировать форму и размер иск

Процесс лекарственной терапии рассмотрят под микроскопом н, ферментов или лекарств. Ранее группа Дж. Шелнатта разработала способ выращивания наноскопических платиновых пластин на липосомной матрице, при котором можно контролировать форму и размер иск

Русские создают криптосмартфон из платины зумевает шифрование речи, почты и SMS-сообщений, не позволяет перехватывать и записывать разговоры и похищать данные. Согласно заключенному соглашению, корпус телефона планируется выполнить из чистой платины, навигационную клавишу — из розового золота. Кроме того, некоторые детали телефона будут выполнены из черного дерева, покрытого полиэстером. Бриллиантовый телефон ANCORT A-7 Больши

Columbus IT Partner стал "платиновым" партнером Cognos r стала первой компанией в России, СНГ и странах Балтии, удостоившейся от корпорации Cognos звания «Платинового Партнера» (Cognos Platinum Reseller Partner). Сегодня во всем мире этим статусом

"Вимком Дистрибьюция" стала "платиновым" партнером Ruby Tech есс-конференцию совместно с тайваньским производителем сетевого и телекоммуникационного оборудования компанией Ruby Tech. В ходе мероприятия было объявлено о присвоении "Вимком Дистрибьюции" статуса "платиновый партнер Ruby Tech". Таким образом, компания была признана ведущим партнером этого тайваньского производителя в странах EMEA, поскольку политика Ruby Tech допускает присвоение данного

R-Style стал Платиновым партнером Aladdin Software Security Сегодня компании R-Style и Aladdin Software Security объявили о заключении партнерского соглашения. R-Style получила высший - Платиновый - статус партнерства с компанией Aladdin (Aladdin Platinum Business Partner). Компания Aladdin Software Security R.D. - известный разработчик и производитель систем защиты информации

В интернете продается платиновый мяч с автографами лучших футболистов Японское представительство корпорации Adidas объявило о запуске интернет-торгов, в ходе которых будет определен покупатель футбольного мяча, выполненного из платины в натуральную величину с соблюдением стандартов ФИФА, сообщает "Эхо Москвы" В каждый из тридцати двух лоскутов мяча Adidas планирует вписать автографы наиболее результативных и популярн

Terra Lycos станет сетевым промоутером и "платиновым спонсором" "Манчестер Юнайтед" уба, не владеющих английским языком. В задачи корпорации будет входить снабжение подобных сообществ контентом, а также продвижение их в Сети под собственным брендом. Terra Lycos также получит статус "платинового спонсора" клуба. Срок действия соглашения определен в четыре года. Напомним, что Terra Lycos реализует собственные веб-проекты в 43 странах и на 20 языках. "Манчестер Юнайтед", за к

STN Electronics получила статус "Платиновый партнер" корпорации АРС ом сократить затраты. STN Electronics является официальным дистрибьютором компании Hewlett-Packard, Платиновым партнером компании APC, авторизованным партнером IBM, Xerox, Epson, Compaq, Canon,

"Ф-Центр" получила статус Платинового партнера APC Корпорация American Power Conversation (АРС) присвоила компании "Ф-Центр" статус "Платинового партнера" за высокие показатели в области продаж продукции APC. Статус "Платинового партнера" в рамках программы "Поставщик надежности" присваивается при значительном годовом

Платежные системы СТБ-Кард и "Киберплат" договорились о партнерстве СТБ-Платежная Система, Коммерческий банк "Платина", компании "Киберплат.ком" и СТБ-Кард заключили ряд взаимовыгодных договоров, определяющих стратегическое партнерство сторон в области электронной коммерции. В соответствии с достигнуты