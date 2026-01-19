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Металлы Платина Platinum
СОБЫТИЯ
|19.01.2026
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Эффективность без переплаты: в «Сколтехе» нашли способ сократить количество платины в катализаторах
Energy. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха». В центре исследования — наночастицы типа «ядро-оболочка», где ядро из одного или нескольких металлов покрыто сверхтонкой оболочкой из платины. Платина является хорошим катализатором для многих химических реакций, однако это ограниченный и дорогой ресурс. Учёные давно ищут способы использовать её максимально эффективно. Новое исследова
|16.10.2025
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Крупнейший производитель палладия и платины в России внедрил «1С:ТОИР КОРП»
цессов управления активами на гринфилд-проекте «Черногорской ГРК», которая входит в группу «Русская Платина». Благодаря этому «Черногорская ГРК» сможет начать обогащение и добычу руды с полност
|04.03.2024
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GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics
ИТ-компания GlowByte получила статус платинового партнера PIX Robotics. Новый статус даст команде GlowByte широкие возможности по
|21.09.2021
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Власти уничтожили первую в России платежную систему
Киберплат», пишут «Ведомости». Это случилось спустя всего четыре дня после отзыва лицензии у банка «Платина», развивающего онлайн-банкинг еще с конца 1990-х годов. «Платина» является осн
|20.09.2021
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Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России
Центробанк отозвал лицензию у банка «Платина» Центробанк отозвал лицензию у Коммерческого банка «Платина» (КБ «Платина»). Причиной этого стало нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а та
|23.03.2021
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ГК Angara стала первым платиновым партнером Trend Micro в России
Группа компаний Angara получила статус платинового партнера Trend Micro. На сегодняшний день группа компаний Angara – единственный в
|25.07.2016
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Банк «Платина» запустил услугу по открытию счета онлайн
Банк «Платина» — расчетный банк системы электронных платежей CyberPlat («Киберплат») — предлагает клиентам новую услугу: открытие счета в режиме онлайн. Банковский сервис доступен для юридических лиц
|22.07.2013
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Создан рекордный катализатор для топливных элементов
Технологического института Джорджии, США, синтезировали новый катализатор из нанокристаллов Pt-Ni (платина-никель). Катализатор обладает рекордно высокой активностью по отношению к реакции вос
|06.06.2013
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Создана графен-йодная топливная ячейка без платины
з, снижение эффективности и уменьшение срока службы не наблюдалось, что выгодно отличает новинку от платиновых катализаторов. В настоящее время ученые работают над оптимизацией материалов новой
|31.05.2013
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НАСА собирается обесценить золото и платину
в миллиарды раз большие запасы полезного сырья, чем наша планета. Речь идет и о таких металлах, как платина, дороговизна которой сдерживает прогресс во множестве отраслей, включая альтернативну
|06.06.2012
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Samsung стала платиновым участником Linux Foundation
Samsung была серебряным участником, однако теперь получит платиновый статус. Samsung будет седьмым платиновым членом фонда, наряду с такими тяжеловесами индустрии, как IBM, Intel, Oracle, Qual
|11.04.2012
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Номос-Банк снизил минимальный размер онлайн-покупок платины и палладия
Номос-Банк объявил о том, что снизил минимальный размер сделок по совершению онлайн-покупок платины и палладия. Минимальный размер сделок по покупке платины и палладия, осуществляемым через интернет-банк Номос-Линк, теперь составляет 300 грамм. С момента внедрения Номос-Банком
|06.12.2011
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Алмазно-платиновый iPhone 4S
акончил работу над очередным «самым дорогим в мире» смартфоном iPhone 4S. На этот раз Хьюзу удалось достичь ценовой отметки в 9,4 миллиона долларов. Для этого был использован корпус из цельного куска платины, рамка ручной работы, инкрустированная 500 бриллиантами, вставки из золота 999 пробы и 53 бриллианта для инкрустации логотипа «Apple».
|28.04.2011
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Топливным элементам платина больше не нужна
мосской национальной лаборатории разработали топливный элемент, которому не требуется дорогостоящая платина. Новая водородная топливная ячейка может стать экологически чистой заменой современны
|29.03.2010
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Платиновый MacBook
ра Стюарта Хьюза стал называться MacBook Air Supreme Ice Edition. Устройство украшено 25.5 каратными бриллиантами в количестве 53 штук вокруг логотипа бренда. Кроме того, крышка ноутбука выполнена из платины. Всего выпущено 10 таких вариантов устройства, каждый из которых стоит примерно 207900 долларов.
|17.02.2009
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Банк «Платина» перешел на АБС «ХХI-век»
Банк «Платина» завершил переход на новую автоматизированную банковскую систему – АБС «ХХI-век» компании «Инверсия». Как отмечается, новая АБС успешно введена в промышленную эксплуатацию. Переход на с
|26.05.2008
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Банк «Платина» и CyberPlat предложили новый сервис
Банк «Платина» и российская платежная система CyberPlat («КиберПлат») представили персональный финансовый продукт для физических лиц на основе платежной карты банка «Платина». Персональный фин
|29.01.2008
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В Японии выпустят платиновый мобильник по цене 65 тыс. евро
ио Масаиоси Сон (Masayoshi Son), генеральный директор компании Softbank, которая является третьим по величине оператором сотовой связи в стране. При изготовлении корпуса телефона будет использоваться платина, а украсят его несколькими бриллиантами. Аппарат будет создан на основе модели третьего поколения (3G), разработанной японской компанией Sharp. Купить эти эксклюзивные телефоны можно бу
|11.10.2007
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Новый автомобильный катализатор потребует в 10 раз меньше платины
Исследователи из Mazda Motor Corporation разработали автомобильный катализатор для обезвреживания выхлопных газов, в котором расход платины и палладия может быть снижен на 70-90% по сравнению с применяемыми в настоящее время. При этом эффективность действия катализатора не уменьшилась. В современных моделях каталитических к
|18.07.2007
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Нанотрубки сделают противораковую терапию более эффективной
Как сообщает портал Platinum Today, углеродные нанотрубки могут быть использованы для улучшения противораковых лекарств на основе платины. Ученые из Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета провели совместную работу по использованию углеродных нанотрубок в качестве «баркаса системы доставки»
|11.01.2007
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Платина: кремний будущего?
Как известно, платина – немагнитный материал. Однако если атомы платины сгруппировать вместе в небольшие кл
|15.11.2006
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Процесс лекарственной терапии рассмотрят под микроскопом
н, ферментов или лекарств. Ранее группа Дж. Шелнатта разработала способ выращивания наноскопических платиновых пластин на липосомной матрице, при котором можно контролировать форму и размер иск
|15.11.2006
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Процесс лекарственной терапии рассмотрят под микроскопом
н, ферментов или лекарств. Ранее группа Дж. Шелнатта разработала способ выращивания наноскопических платиновых пластин на липосомной матрице, при котором можно контролировать форму и размер иск
|13.07.2006
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Русские создают криптосмартфон из платины
зумевает шифрование речи, почты и SMS-сообщений, не позволяет перехватывать и записывать разговоры и похищать данные. Согласно заключенному соглашению, корпус телефона планируется выполнить из чистой платины, навигационную клавишу — из розового золота. Кроме того, некоторые детали телефона будут выполнены из черного дерева, покрытого полиэстером. Бриллиантовый телефон ANCORT A-7 Больши
|03.11.2005
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Columbus IT Partner стал "платиновым" партнером Cognos
r стала первой компанией в России, СНГ и странах Балтии, удостоившейся от корпорации Cognos звания «Платинового Партнера» (Cognos Platinum Reseller Partner). Сегодня во всем мире этим статусом
|27.08.2003
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"Вимком Дистрибьюция" стала "платиновым" партнером Ruby Tech
есс-конференцию совместно с тайваньским производителем сетевого и телекоммуникационного оборудования компанией Ruby Tech. В ходе мероприятия было объявлено о присвоении "Вимком Дистрибьюции" статуса "платиновый партнер Ruby Tech". Таким образом, компания была признана ведущим партнером этого тайваньского производителя в странах EMEA, поскольку политика Ruby Tech допускает присвоение данного
|01.08.2002
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R-Style стал Платиновым партнером Aladdin Software Security
Сегодня компании R-Style и Aladdin Software Security объявили о заключении партнерского соглашения. R-Style получила высший - Платиновый - статус партнерства с компанией Aladdin (Aladdin Platinum Business Partner). Компания Aladdin Software Security R.D. - известный разработчик и производитель систем защиты информации
|05.06.2002
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В интернете продается платиновый мяч с автографами лучших футболистов
Японское представительство корпорации Adidas объявило о запуске интернет-торгов, в ходе которых будет определен покупатель футбольного мяча, выполненного из платины в натуральную величину с соблюдением стандартов ФИФА, сообщает "Эхо Москвы" В каждый из тридцати двух лоскутов мяча Adidas планирует вписать автографы наиболее результативных и популярн
|20.05.2002
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Terra Lycos станет сетевым промоутером и "платиновым спонсором" "Манчестер Юнайтед"
уба, не владеющих английским языком. В задачи корпорации будет входить снабжение подобных сообществ контентом, а также продвижение их в Сети под собственным брендом. Terra Lycos также получит статус "платинового спонсора" клуба. Срок действия соглашения определен в четыре года. Напомним, что Terra Lycos реализует собственные веб-проекты в 43 странах и на 20 языках. "Манчестер Юнайтед", за к
|10.04.2002
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STN Electronics получила статус "Платиновый партнер" корпорации АРС
ом сократить затраты. STN Electronics является официальным дистрибьютором компании Hewlett-Packard, Платиновым партнером компании APC, авторизованным партнером IBM, Xerox, Epson, Compaq, Canon,
|10.01.2002
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"Ф-Центр" получила статус Платинового партнера APC
Корпорация American Power Conversation (АРС) присвоила компании "Ф-Центр" статус "Платинового партнера" за высокие показатели в области продаж продукции APC. Статус "Платинового партнера" в рамках программы "Поставщик надежности" присваивается при значительном годовом
|17.11.2000
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Платежные системы СТБ-Кард и "Киберплат" договорились о партнерстве
СТБ-Платежная Система, Коммерческий банк "Платина", компании "Киберплат.ком" и СТБ-Кард заключили ряд взаимовыгодных договоров, определяющих стратегическое партнерство сторон в области электронной коммерции. В соответствии с достигнуты
|12.07.2000
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Банк "Платина" получил право выпускать виртуальные карточки Visa в рамках пилотного проекта
Банк "Платина" прошел важный этап в реализации проекта выпуска виртуальных карточек Visa - сертификацию в платежной ассоциации Visa International. В настоящее время эмиссия виртуальных карточек Visa
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