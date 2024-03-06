Разделы

NanduQ Qiwi Банк Киви Банк 1-й Процессинговый банк АКБ Первый процессинговый банк

NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 40 дел, на cумму 2 958 494 134 ₽*

Судебные дела (40) на сумму 2 958 494 134 ₽*
в качестве истца (12) на сумму 1 777 757 464 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 38 079 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


06.03.2024 Многомиллиардную продажу Qiwi пытаются расторгнуть через суд

«Киви банк» судится с Qiwi «Киви банк» подал в арбитражный суд Москвы иск к своим бывши
01.03.2024 ФСБ начала проверять банк Qiwi

ны. Основной владелец Qiwi Сергей Солонин от комментариев отказался. Отзыв лицензии у «Киви-банка» «Киви-банк» был создан платежной системой Qiwi для обслуживания операция по ее платежным терми
27.02.2024 На кошельках Qiwi зависло 4,4 млрд руб. Их вернут строго при предъявлении справки от сотового оператора

: платежных терминалов и электронных денежных кошельков. В пользу владельцев электронных кошельков «Киви-банк» выпускал предоплаченные банковские карты. При этом Закон о страховании банковских

21.02.2024 У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино

лись меры, в том числе дважды вводили ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, «Киви банк», по мнению ЦБ, «систематически допускал нарушения требований законодательства в об
11.12.2020 Власти остановили часть операций Qiwi

2020 г. Нарушения касаются требований об отчетности и делопроизводства банка. Центробанк оштрафовал Киви-банк на 11 млн руб. Также Центробанк, начиная с 7 декабря, запретил или ограничил ряд оп
26.05.2016 Robokassa завершает перевод расчетных операций в «Киви Банк»

ляется его расчетным центром с 28 апреля 2016 г. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Robokassa и «Киви Банк» реализовали полную доступность методов платежей для клиентов сервиса, в том числе

29.04.2016 «Киви Банк» стал расчетным центром платежного сервиса Robokassa

сотрудничестве с «Киви Банком». Благодаря переводу расчетных операций в рамках сервиса Robokassa в «Киви Банк» основные способы приема платежей, которые составляют более 90% потребностей плател
19.03.2015 У Центробанка появились вопросы к электронным деньгам Qiwi

С», электронные деньги должны быть эмитированы банками или небанковскими кредитными организациями. «Киви-банк» является эмитентом электронных денег для системы Visa Qiwi Wallet (VQW) - продукта
21.10.2013 Банк Qiwi вызвал вопросы у ЦБ

соответствует масштабам «Киви-банка», решил регулятор. Данная проверка состоялась летом. А осенью «Киви-банк» столкнулся с новыми претензиями Центробанка: регулятор потребовал от банка предста
14.10.2011 «Ренессанс Капитал» и «Qiwi Банк» упростили процедуру платежей через «Qiwi Терминалы»

КБ «Ренессанс Капитал» (товарный знак «Ренессанс Кредит») и «Qiwi Банк» сообщили об упрощении процедуры совершения платежей через «Qiwi Терминалы». Теперь клиентам КБ «Ренессанс Капитал», для того чтобы погасить кредит, пополнить счет или пластиковую кар

Публикаций - 155, упоминаний - 220

NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9949 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 13
Ростелеком 10337 12
Yandex - Яндекс 8497 12
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 24 11
VK - Mail.ru Group 3535 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 8
Atomyze - Атомайз 27 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 647 6
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 29 5
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 5
Diasoft - Диасофт 1035 5
Flocktory - Флоктори 24 4
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 18 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 4
Google LLC 12284 3
NanduQ - Qiwi Technologies - Киви Технологии 3 3
Robokassa - Робокасса 51 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
IntellectMoney 25 2
ОТР ГК - ОТР 2000 223 2
НСК - Наша Сервисная Компания 52 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 2
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
Apple Inc 12652 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 332 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
Инверсия - Инверсия НПФ 148 1
Регион ГК - Регион БК 21 1
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 49 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Solar Staff - Солар Стафф Рус 12 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 93 1
ПрограмБанк 95 1
ID Finance - Platiza - Платиза 16 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 1
NanduQ - Qiwi Blockchain Technologies 1 1
NanduQ - Qiwi 1006 112
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 29
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 25
ГПБ - Газпромбанк 1182 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 23
ПСБ - Промсвязьбанк 903 23
Visa International 1974 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 19
Совкомбанк ПАО 287 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 18
Альфа-Банк 1872 15
Ак Барс Банк 274 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 223 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1496 13
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 12
ВТБ - Почта Банк 504 12
НСПК - Национальная система платежных карт 902 12
Таврический Банк - Таврический АКБ 27 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 11
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 11
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 34 10
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 10
СБ Банк - Судостроительный банк 59 10
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 10
Кредит Европа банк 66 9
МКБ - Московский кредитный банк 618 9
АльфаСтрахование СГ 357 9
Абсолют Банк 241 9
Русский стандарт Банк 473 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 571 9
Совкомбанк Совесть 277 8
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 8
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 7
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 7
Глобэкс банк 47 7
Капитал Лайф 17 7
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 11 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5265 66
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 16
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 6
Федеральное казначейство России 1879 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3465 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3378 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3542 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1083 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12898 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6293 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 280 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2085 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 395 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3460 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 11
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 9
Знание - Российское общество 7 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Ассоциация букмекерских контор СРО 1 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 314 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 162 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 69
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73457 28
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 16
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 15
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31844 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23226 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 10
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8949 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26117 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 8
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 6
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 286 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 6
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 352 6
Оповещение и уведомление - Notification 5388 6
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 441 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 6
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  736 6
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4921 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1128 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 5
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 42
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 19
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 11
Google Android 14729 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 7
Apple iPhone 6 4862 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 809 6
Apple iOS 8269 4
Apple - App Store 3013 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 4
Совкомбанк - Халва 24 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3441 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5861 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 3
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 2
NanduQ - Qiwi Биллинг онлайн 8 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 219 2
ПриватБанк - PrivatMoney 22 2
Apple Pay 505 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1217 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 2
Stafory - робот Вера 356 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 1
Equifax - 4Score 3 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 24 1
NVision Барьер 736 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 14 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 106 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 117 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 81 1
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 1
NanduQ - Qiwi QPlatform - Киви платформа 5 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 16 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - ОмниЧат 7 1
Visa Virtual 9 1
Zlaker - Платформа для удаленной работы 1 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
Солонин Сергей 109 26
Протопопов Андрей 37 17
Ким Борис 75 14
Романенко Андрей 92 13
Кулачок Ольга 10 10
Михайлов Игорь 12 7
Меликьян Александр 8 7
Свириденко Алексей 18 6
Середа Андрей 10 6
Муравьев Андрей 11 6
Алябьев Андрей 27 6
Марков Антон 13 6
Марченкова Валентина 6 6
Чалый Артём 6 6
Черкасов Александр 5 5
Жилин Вадим 9 5
Федющенко Сергей 6 5
Савушкин Виктор 5 5
Емельянов Марк 5 5
Скородумов Анатолий 65 4
Мерзликин Александр 5 4
Августон Иван 15 4
Назаров Павел 5 4
Путин Владимир 3358 4
Дьяконов Борис 12 3
Корепанов Алексей 5 3
Рогов Михаил 14 3
Барбаянов Дмитрий 11 3
Григорьев Максим 55 3
Бабкин Геннадий 4 3
Шишкина Алла 3 3
Протопопов Александр 4 3
Смирнов Дмитрий 101 2
Бухтияров Андрей 18 2
Кияченко Виктория 7 2
Шевченко Мария 16 2
Завадских Андрей 14 2
Задорнов Михаил 29 2
Кабаков Ярослав 62 2
Володин Александр 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 157369 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45842 23
Казахстан - Республика 5810 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18649 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14507 9
Япония 13555 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 8
Украина 7799 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 7
Грузия 1285 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 4
Беларусь - Белоруссия 6041 4
Таджикистан - Республика 914 4
Молдавия - Республика Молдова 722 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18266 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4100 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 3
Болгария - Республика 785 3
Ближний Восток 3037 3
Африка Северная 249 2
Бразилия - Федеративная Республика 2453 2
Индия - Bharat 5710 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 2
Европа 24652 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 2
Сингапур - Республика 1907 2
Израиль 2785 2
Узбекистан - Республика 1875 2
Армения - Республика 2373 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1075 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 2
Латвия - Латвийская Республика 826 2
Монголия 367 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1182 2
Кипр - Республика 579 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 313 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 129
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 28
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 25
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 23
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 14
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 13
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 12
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 11
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 9
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1053 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 8
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 875 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 5
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 189 5
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 5
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 5
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 130 5
НКО - Некоммерческая организация 592 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
ТАСС Телеком 38 1
Банкста - Telegram-канал 8 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 1
РИА Новости 988 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2165 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 8
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 2
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Интерфакс-100 21 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 1
Celent - Celent Communications 12 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1644 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
