NanduQ Qiwi Банк Киви Банк 1-й Процессинговый банк АКБ Первый процессинговый банк
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 40 дел, на cумму 2 958 494 134 ₽*
СОБЫТИЯ
|06.03.2024
|
Многомиллиардную продажу Qiwi пытаются расторгнуть через суд
«Киви банк» судится с Qiwi «Киви банк» подал в арбитражный суд Москвы иск к своим бывши
|01.03.2024
|
ФСБ начала проверять банк Qiwi
ны. Основной владелец Qiwi Сергей Солонин от комментариев отказался. Отзыв лицензии у «Киви-банка» «Киви-банк» был создан платежной системой Qiwi для обслуживания операция по ее платежным терми
|27.02.2024
|
На кошельках Qiwi зависло 4,4 млрд руб. Их вернут строго при предъявлении справки от сотового оператора
: платежных терминалов и электронных денежных кошельков. В пользу владельцев электронных кошельков «Киви-банк» выпускал предоплаченные банковские карты. При этом Закон о страховании банковских
|21.02.2024
|
У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино
лись меры, в том числе дважды вводили ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, «Киви банк», по мнению ЦБ, «систематически допускал нарушения требований законодательства в об
|11.12.2020
|
Власти остановили часть операций Qiwi
2020 г. Нарушения касаются требований об отчетности и делопроизводства банка. Центробанк оштрафовал Киви-банк на 11 млн руб. Также Центробанк, начиная с 7 декабря, запретил или ограничил ряд оп
|26.05.2016
|
Robokassa завершает перевод расчетных операций в «Киви Банк»
ляется его расчетным центром с 28 апреля 2016 г. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Robokassa и «Киви Банк» реализовали полную доступность методов платежей для клиентов сервиса, в том числе
|29.04.2016
|
«Киви Банк» стал расчетным центром платежного сервиса Robokassa
сотрудничестве с «Киви Банком». Благодаря переводу расчетных операций в рамках сервиса Robokassa в «Киви Банк» основные способы приема платежей, которые составляют более 90% потребностей плател
|19.03.2015
|
У Центробанка появились вопросы к электронным деньгам Qiwi
С», электронные деньги должны быть эмитированы банками или небанковскими кредитными организациями. «Киви-банк» является эмитентом электронных денег для системы Visa Qiwi Wallet (VQW) - продукта
|21.10.2013
|
Банк Qiwi вызвал вопросы у ЦБ
соответствует масштабам «Киви-банка», решил регулятор. Данная проверка состоялась летом. А осенью «Киви-банк» столкнулся с новыми претензиями Центробанка: регулятор потребовал от банка предста
|14.10.2011
|
«Ренессанс Капитал» и «Qiwi Банк» упростили процедуру платежей через «Qiwi Терминалы»
КБ «Ренессанс Капитал» (товарный знак «Ренессанс Кредит») и «Qiwi Банк» сообщили об упрощении процедуры совершения платежей через «Qiwi Терминалы». Теперь клиентам КБ «Ренессанс Капитал», для того чтобы погасить кредит, пополнить счет или пластиковую кар
