Власти остановили часть операций Qiwi

Центробанк нашел нарушения у Киви-банка

Платежная система Qiwi сообщила о том, что Центробанк выявил ряд нарушений в работе Киви-банка, который входит в группу Qiwi и обслуживает переводы пользователей системы. Нарушения были выявлены в ходе регулярной проверки деятельности банка, которая относилась к периоду с июля 2018 г. по сентябрь 2020 г.

Нарушения касаются требований об отчетности и делопроизводства банка. Центробанк оштрафовал Киви-банк на 11 млн руб. Также Центробанк, начиная с 7 декабря, запретил или ограничил ряд операций Киви-банка, связанных, в частности, с платежами в пользу иностранных продавцов и переводом денег на предоплаченные карты с корпоративных счетов.

В Qiwi полагают, что выявленные нарушения стали следствием изменения политики Центробанка по регулированию электронной коммерции и общей тенденции повышения внимания к киберпространству и трансграничным платежам.

Сколько Qiwi мог бы потерять, если бы нарушения были выявлены ранее

Если бы указанные ограничения со стороны Центробанка были бы наложены в начале 2020 г., то негативному эффекту было бы подвержено от 33% до 40% чистой выручки платежного сервисов Qiwi за 9 месяцев 2020 г. Особенно были бы затронуты направления электронной коммерции и денежных переводов.

Центробанк приостановил часть операций Киви-банка, включая платежи зарубежным мерчантам и переводы на предоплаченные карты

За 9 месяцев 2020 г чистая выручка платежных сервисов Qiwi составила 14,5 млрд руб. В том числе сегмент электронной коммерции принес компании 8,5 млрд руб., денежных переводов – 4,3 млрд руб. Соответственно, чистая выручка платежных сервисов могла бы снизиться на сумму от 4,7 млрд руб. до 5,8 млрд руб.

Впрочем, в Qiwi надеются, что реальные последствия не будут столь драматичными, так как негативный эффект от ограничений со стороны Центробанка будет замещен рядом мер, включая перевод клиентов на партнеров и развитие сервисов, не затронутых ограничениями.

Негативная реакция инвесторов

Инвесторы негативно отреагировали на данное сообщения. С начала торгов на Московской бирже депозитарные расписки на акции Qiwi подешевели на 20%. По состоянию на 18:00 10 декабря, за одну расписку давали 809 руб.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын полагает, что вопросы к платежам в пользу иностранных мерчантов могли быть связаны с тем, что, зачастую, такие платежи проводятся в качестве оплаты за импорт ввозимых в Россию и товаров, и Центробанку потребовались дополнительные подтверждения осуществления этих операций.

Автор книги «Электронные платежи в интернете» Дмитрий Артимович говорит о другой возможной версии появлении санкций со стороны Центробанка: некоторые платежные системы проводят платежи в пользу иностранных интернет-казино под видом пополнения клиентом своего электронного кошелька с последующим переводом средств с этого кошелька зарубеж. А перевод денег от корпоративных клиентов на предоплаченные карты может быть выплатой выигрышей в казино.

Пресс-служба Qiwi пояснила CNews, что в список контрагентов, в адрес которых Центробанк ограничил платежи (а также обратные платежи на срок до 6 месяцев) входят представители различных категорий контрагентов. А денежные переводы с корпоративных счетов на предоплаченные карты – это переводы от иностранных юридических лиц российским гражданам на их банковские карты. Остальная информация по результатам проверки Центробанка является конфиденциальной, добавили в Qiwi.