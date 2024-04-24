Код серый: F.A.C.C.T. оценила рынок теневых расчетов нелегальных казино и букмекеров через счета дропов ьбы с киберпреступлениями, назвала основные способы обхода ограничений ЦБ РФ на уровне банков, которыми пользуются участники нелегального платежного рынка. В зоне высокого риска находятся нелегальные казино, букмекеры, теневой бизнес, которые задействуют не только P2P-переводы (person-to-person), но развивают целую платежную инфраструктуру с сайтами-витринами, H2H-переводами (Host-to-Host),

Из-за сбоя ПО казино выдало игрокам $2 млн Непредвиденная щедрость Программный сбой в Star Casino в Сиднее, в Австралии, привел к тому, что казино непреднамеренно раздавало деньги в течение нескольких недель, пишет The Register. По ошибке было роздано 3,2 млн австралийских долларов (или $2,05 млн). Как выяснилось, у Star Casino мно

Аналитика Tele2: россияне стали меньше играть в азартные игры мобильной связи, зафиксировал снижение суммарного трафика в четырех легальных игорных зонах на 21% в январе-июне 2022 г. относительно аналогичного периода прошлого года. В исследование компании вошли казино в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. В целом в этих регионах число туристов снизилось на 14% год к году. Вместе с тем по итогам июня трафик букмекерски

Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным пу

Group-IB раскрыла теневые инвесторов интернет-пиратства ский отчет, раскрывающий основных бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга. Главными выводами исследования стали данные о финансировании пиратской индустрии онлайн-казино Lucky Partners и Welcome Partners, букмекерской конторой 1xBet, а также о техподдержке со стороны легальных хостеров «Многобайт» и «ДДОС-ГВАРД», предоставляющих пиратам серверные мощност

Власти полностью перекроют россиянам доступ к онлайн-казино Законопроект Минфина Минфин начал разработку законопроекта, который наложит ограничения на возможность физических лиц осуществлять переводы денежных средств в адрес онлайн-казино и лотерей. Сейчас законопроект находится на стадии публичного обсуждения подготовки, соответствующая информация размещена на портале regulation.gov.ru. Публичное обсуждение продлится с 2

В России разрешат играть в онлайн-казино, но только избранным чиновникам могут получить право по служебной необходимости играть в онлайн-казино и другие незаконные в России азартные игры. С точки зрения ведомства, его сотрудникам необходимо разрешить делать ставки и

«Мегафон» стал оператором связи игорной зоны в Сочи объявил о начале предоставления услуги мобильной и фиксированной связи компании «Домейн», реализовавшей на всесезонном горном курорте «Горки Город» один из крупнейших в Восточной Европе проект «Сочи Казино и Курорт». Как рассказали CNews в компании, «Мегафон» предоставил заказчику фиксированный интернет-доступ на скорости 300 Мбит/с и 40 городских номеров для обслуживания пятизвездочного к

Запрещенное онлайн-казино «Вулкан» отвоевало себе 10 доменов Иск от владельца казино Центр по арбитражу и медиации Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС) одобрил три иска кипрской компании Ritzio Purchase (входит в группу Ritzio International) к в

Интернет-казино прорвали блокировку российских властей Роскомнадзор исключил из Реестра запрещенных сайтов несколько десятков ресурсов интернет-казино. По подсчетам CNews, число таких сайтов составляет 25, и на момент публикации материала все они продолжали работать. Как пояснил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, ведомство

В соцсети Facebook могут появиться онлайн-казино Социальная сеть Facebook сейчас рассматривает возможность сотрудничества с крупными онлайн-казино, в рамках которого казино смогут оперировать внутри Facebook. Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники внутри британской игорной индустрии. Им

МВД закрыло крупнейшее онлайн-казино в России Сотрудники управления «К» МВД России закрыли крупнейшее в России интернет-казино. Сыщики установили, что организатором преступной группы, в которую входило 5 человек, являлся 33-летний мужчина. Около 10 лет назад он организовал интернет-казино на зарубежных те

Компьютерный пират вовлекал детей в азартные игры а несколько раз зафиксирована в рамках серии оперативно-следственных мероприятий «Проверочная закупка». Оганесян организовал «виртуальное казино» в игровом клубе и активно вовлекал взрослых и детей в азартные игры. С целью получения незаконной прибыли компьютерный пират установил на ПК и затем использовал нелицензионное ПО. Совокупный размер деяния составил 61 175 руб., говорится в сообщени

Утечка в Комиссии по азартным играм Айовы: скомпрометированы данные 80 тыс. человек компании «Практика Безопасности», большинство из возможных жертв утечки составляют именно работники казино и букмекерских фирм штата. На этой неделе представители Комиссии сообщили о ходе работ

Китай начинает войну с интернет-казино Бюро пропаганды, Центральный банк и Министерство промышленности и информационных технологий. Любые азартные игры запрещены на всей территории Китая еще с 1949 г. за исключением двух государств

Личное казино бы не сыграть в покер, рулетку, блэк джек, баккара, видео покер и другие популярные игры на вышедшем недавно Cantor eDeck, расслабившись в джакузи или на диване? Консоль создана специально для игры в казино. Единственное что такие приставки нужно продавать только тем, кто уже вырос. Cantor eDeck оборудован радио, поэтому играть будет еще увлекательнее.

Microsoft "играет" в казино Несколько дней назад в Лас-Вегасе, в казино Harrah’s была установлена система Microsoft Surface, которая, конечно же, служит и для привлечения клиентов, и для "честного" отъема денег у посетителей.

Азартные игры в интернете чаще вызывают зависимость, чем игра в казино По мнению экспертов, азартные игры в Сети гораздо опаснее в плане зависимости, чем игра в казино, сообщает die Wel

Microsoft, Yahoo и Google заплатят $31,5 млн. за рекламу онлайн-казино Компании Microsoft, Yahoo и Google согласились выплатить $31,5 млн. в качестве штрафа Департамента юстиции США за рекламу онлайн-казино. Напомним, что на территории США запрещены онлайн-казино, из-за чего различные компании регистрируют свои сервисы в оффшорных зонах. Штраф компании Microsoft составил $21 млн. Соф

Боты «надувают» игроков онлайн-казино Хакеры нашли ботнетам еще одно применение – азартные игры. Интернет-казино активно используются для отмывания, кражи денег у легальных иг

Казуальные игры вместо казино егося из-за изменений в законодательстве рынка «одноруких бандитов». На март 2007 года количество игровых автоматов с денежным выигрышем (ИАДВ) по Москве составило 54220 штук (на основании данных: 49 казино, 822 зала игровых автоматов). Однако, в связи с принятием федерального закона №244 «О государственном регулировании деятельности по организации азартных игр», который частично вступил в

В Second Life нашли альтернативу запрещенному казино После того, как в популярном виртуальном мире Second Life были запрещены казино и все азартные игры, им на смену пришла виртуальная фондовая биржа World Stock Exchange, сообщает T

Second Life: казино и азартные игры под запретом миру Second Life началось в апреле текущего года. Директора Linden Lab и некоторые пользователи Second Life остаются под угрозой уголовной ответственности. Напомним, что онлайновые казино и различные азартные игры стали большой частью мира Second Life за последние несколько лет, принося разработчикам немалый доход.

Британия инвестирует в мобильные казино: £1 млн для Cometa Британская компания-оператор мобильных казино Cometa Wireless Gaming System получила £1 млн ($1,98 млн) в первом раунде инвестиций, сообщил Moconews. Ведущий инвестор раунда — компания Mfusion. С учётом этого миллиона, Cometa о

ФБР посетило казино в виртуальном мире Second Life Агенты ФБР США посетили казино в виртуальном мире Second Life по приглашению создателя и оператора ресурса, Linden Lab. Правительство США намерено решить, что делать с игорным бизнесом в виртуальных мирах. По заявлени

Казино опять "бузит" Мы уже сообщали о том, что одно американское казино отказалось выплачивать выигрыш, сославшись на "программную ошибку", теперь же история повторяется. Аналогичный случай произошел в игорном доме в Филадельфии. Цена вопроса - $102 тыс. дол

Интернет-казино отключают от плательщиков С начала года прием платежей для интернет-казино прекратили «Яндекс Деньги». Напомним, с 1 января 2007 года в России запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием инфо-телекоммуникационных сетей. Запр

Казино проиграло! Двое американцев сорвали банк в городке Manitoba, играя в местном зале "одноруких бандитов". Сумма выигрыша превыщала $200 тыс. Однако казино отказалось выплачивать деньги, сославшись на "програмную ошибку". Дело движется к суду, и нанятый удачливыми игроками адвокат, не сомневается в успешном (для своих подзащитных) исходе де

Интернет-казино депортируют из России ют в группе компаний Globo, в которую входят такие проекты, как Videocasino, Va-Bank Online Casino, казино «Фортуна», вопросы регулирования работы интернет-казино и деятельности по орган

Троян грабил посетителей онлайновых казино Посетители онлайнового казино CheckRaised.com пожаловались на то, что после использования калькулятора ставок при игре в покер они стали лишаться денег на своих счетах. Выяснилось, что программа для сайта, написанна

В онлайновом казино отмывали деньги Департамент юстиции США (DoJ) подал в суд материалы на компанию WorldWide Telesports с Антигуа по обвинению в отмывании денег при помощи онлайнового казино и онлайновой букмекерской конторы, а также в незаконном игорном бизнесе. Владельцы компании — Вильям Скотт (William Scott) и Джессика Дэвис (Jessica Davis) — обвиняются по 12 с

Онлайновые казино процветают В США за год число посетителей онлайновых игорных сайтов увеличилось вдвое. В азартные игры через интернет играет 4% населения страны, сообщила Американская игорная ассоци

В США пытаются закрыть онлайновые казино отрение Конгресса США законопроект о запрете игорного бизнеса в интернете. За время своего существования индустрия выросла до оборота в $12 млрд. Впервые Гудлетт представил билль о запрете онлайновых казино почти 10 лет назад. В 2000 году он получил горячую поддержку в Палате представителей, но затем неожиданно провалился благодаря лоббисту-республиканцу Джеку Абрамоффу (Jack Abramoff), пре

Интернет-кафе закрыли за азартные игры тернет-кафе Лизы" и "Интернет-кафе Джеки". При проверке выяснилось, что это своего рода виртуальные казино, а посетителю, оплатившему доступ, предоставляется право на одну бесплатную ставку. По

Люди тратят миллиарды на азартные игры в Сети По оценкам Американской игровой ассоциации (American Gaming Association), на казино, игровые автоматы и иные неонлайновые виды азартных игр в 2004 году американцы потратили $72,87 млрд. Азартная сторона всемирной Сети становится все более популярной: в 2001 году америка

В казино начали использовать RFID Новое казино в Лас-Вегасе, которое магнат игорного бизнеса Стив Винн (Steve Wynn) готовит к открытию в апреле, защищено от любителей играть фальшивыми жетонами. Каждый настоящий жетон будет снабжен р

Google и Yahoo! отменят рекламу онлайновых казино Крупнейшие мировые интернет-порталы Google и Yahoo! прекратят рекламу онлайновых казино, сообщило издание The Inquirer. Причиной такого шага пресс-службы обеих компаний назвали неясность американских законов в отношении такого рода рекламы. Данные меры компании предприняли

Дети любят азартные игры не оснащены механизмами исключения нежелательных посетителей или же эти механизмы так просты, что детям не составляет труда их обойти. Проблема заключается в том, что подростки, играющие в онлайновые азартные игры, могут воспользоваться кредитными карточками своих родителей и снять немалые суммы с их счетов. В обращенном к родителям предупреждении FTC отмечает, что онлайновые азартные иг