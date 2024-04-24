Получите все материалы CNews по ключевому слову
|24.04.2024
|
Код серый: F.A.C.C.T. оценила рынок теневых расчетов нелегальных казино и букмекеров через счета дропов
ьбы с киберпреступлениями, назвала основные способы обхода ограничений ЦБ РФ на уровне банков, которыми пользуются участники нелегального платежного рынка. В зоне высокого риска находятся нелегальные казино, букмекеры, теневой бизнес, которые задействуют не только P2P-переводы (person-to-person), но развивают целую платежную инфраструктуру с сайтами-витринами, H2H-переводами (Host-to-Host),
|18.04.2024
|
Из-за сбоя ПО казино выдало игрокам $2 млн
Непредвиденная щедрость Программный сбой в Star Casino в Сиднее, в Австралии, привел к тому, что казино непреднамеренно раздавало деньги в течение нескольких недель, пишет The Register. По ошибке было роздано 3,2 млн австралийских долларов (или $2,05 млн). Как выяснилось, у Star Casino мно
|09.08.2022
|
Аналитика Tele2: россияне стали меньше играть в азартные игры
мобильной связи, зафиксировал снижение суммарного трафика в четырех легальных игорных зонах на 21% в январе-июне 2022 г. относительно аналогичного периода прошлого года. В исследование компании вошли казино в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. В целом в этих регионах число туристов снизилось на 14% год к году. Вместе с тем по итогам июня трафик букмекерски
|29.09.2020
|
Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц
доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным пу
|23.07.2020
|
Group-IB раскрыла теневые инвесторов интернет-пиратства
ский отчет, раскрывающий основных бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга. Главными выводами исследования стали данные о финансировании пиратской индустрии онлайн-казино Lucky Partners и Welcome Partners, букмекерской конторой 1xBet, а также о техподдержке со стороны легальных хостеров «Многобайт» и «ДДОС-ГВАРД», предоставляющих пиратам серверные мощност
|26.03.2019
|
Власти полностью перекроют россиянам доступ к онлайн-казино
Законопроект Минфина Минфин начал разработку законопроекта, который наложит ограничения на возможность физических лиц осуществлять переводы денежных средств в адрес онлайн-казино и лотерей. Сейчас законопроект находится на стадии публичного обсуждения подготовки, соответствующая информация размещена на портале regulation.gov.ru. Публичное обсуждение продлится с 2
|27.03.2018
|
В России разрешат играть в онлайн-казино, но только избранным чиновникам
могут получить право по служебной необходимости играть в онлайн-казино и другие незаконные в России азартные игры. С точки зрения ведомства, его сотрудникам необходимо разрешить делать ставки и
|25.01.2017
|
«Мегафон» стал оператором связи игорной зоны в Сочи
объявил о начале предоставления услуги мобильной и фиксированной связи компании «Домейн», реализовавшей на всесезонном горном курорте «Горки Город» один из крупнейших в Восточной Европе проект «Сочи Казино и Курорт». Как рассказали CNews в компании, «Мегафон» предоставил заказчику фиксированный интернет-доступ на скорости 300 Мбит/с и 40 городских номеров для обслуживания пятизвездочного к
|14.01.2016
|
Запрещенное онлайн-казино «Вулкан» отвоевало себе 10 доменов
Иск от владельца казино Центр по арбитражу и медиации Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС) одобрил три иска кипрской компании Ritzio Purchase (входит в группу Ritzio International) к в
|03.10.2014
|
Интернет-казино прорвали блокировку российских властей
Роскомнадзор исключил из Реестра запрещенных сайтов несколько десятков ресурсов интернет-казино. По подсчетам CNews, число таких сайтов составляет 25, и на момент публикации материала все они продолжали работать. Как пояснил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, ведомство
|05.12.2011
|
В соцсети Facebook могут появиться онлайн-казино
Социальная сеть Facebook сейчас рассматривает возможность сотрудничества с крупными онлайн-казино, в рамках которого казино смогут оперировать внутри Facebook. Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники внутри британской игорной индустрии. Им
|25.03.2011
|
МВД закрыло крупнейшее онлайн-казино в России
Сотрудники управления «К» МВД России закрыли крупнейшее в России интернет-казино. Сыщики установили, что организатором преступной группы, в которую входило 5 человек, являлся 33-летний мужчина. Около 10 лет назад он организовал интернет-казино на зарубежных те
|21.12.2010
|
Компьютерный пират вовлекал детей в азартные игры
а несколько раз зафиксирована в рамках серии оперативно-следственных мероприятий «Проверочная закупка». Оганесян организовал «виртуальное казино» в игровом клубе и активно вовлекал взрослых и детей в азартные игры. С целью получения незаконной прибыли компьютерный пират установил на ПК и затем использовал нелицензионное ПО. Совокупный размер деяния составил 61 175 руб., говорится в сообщени
|10.02.2010
|
Утечка в Комиссии по азартным играм Айовы: скомпрометированы данные 80 тыс. человек
компании «Практика Безопасности», большинство из возможных жертв утечки составляют именно работники казино и букмекерских фирм штата. На этой неделе представители Комиссии сообщили о ходе работ
|09.02.2010
|
Китай начинает войну с интернет-казино
Бюро пропаганды, Центральный банк и Министерство промышленности и информационных технологий. Любые азартные игры запрещены на всей территории Китая еще с 1949 г. за исключением двух государств
|29.08.2008
|
Личное казино
бы не сыграть в покер, рулетку, блэк джек, баккара, видео покер и другие популярные игры на вышедшем недавно Cantor eDeck, расслабившись в джакузи или на диване? Консоль создана специально для игры в казино. Единственное что такие приставки нужно продавать только тем, кто уже вырос. Cantor eDeck оборудован радио, поэтому играть будет еще увлекательнее.
|16.06.2008
|
Microsoft "играет" в казино
Несколько дней назад в Лас-Вегасе, в казино Harrah’s была установлена система Microsoft Surface, которая, конечно же, служит и для привлечения клиентов, и для "честного" отъема денег у посетителей.
|15.02.2008
|
Азартные игры в интернете чаще вызывают зависимость, чем игра в казино
По мнению экспертов, азартные игры в Сети гораздо опаснее в плане зависимости, чем игра в казино, сообщает die Wel
|20.12.2007
|
Microsoft, Yahoo и Google заплатят $31,5 млн. за рекламу онлайн-казино
Компании Microsoft, Yahoo и Google согласились выплатить $31,5 млн. в качестве штрафа Департамента юстиции США за рекламу онлайн-казино. Напомним, что на территории США запрещены онлайн-казино, из-за чего различные компании регистрируют свои сервисы в оффшорных зонах. Штраф компании Microsoft составил $21 млн. Соф
|10.10.2007
|
Боты «надувают» игроков онлайн-казино
Хакеры нашли ботнетам еще одно применение – азартные игры. Интернет-казино активно используются для отмывания, кражи денег у легальных иг
|13.09.2007
|
Казуальные игры вместо казино
егося из-за изменений в законодательстве рынка «одноруких бандитов». На март 2007 года количество игровых автоматов с денежным выигрышем (ИАДВ) по Москве составило 54220 штук (на основании данных: 49 казино, 822 зала игровых автоматов). Однако, в связи с принятием федерального закона №244 «О государственном регулировании деятельности по организации азартных игр», который частично вступил в
|21.08.2007
|
В Second Life нашли альтернативу запрещенному казино
После того, как в популярном виртуальном мире Second Life были запрещены казино и все азартные игры, им на смену пришла виртуальная фондовая биржа World Stock Exchange, сообщает T
|26.07.2007
|
Second Life: казино и азартные игры под запретом
миру Second Life началось в апреле текущего года. Директора Linden Lab и некоторые пользователи Second Life остаются под угрозой уголовной ответственности. Напомним, что онлайновые казино и различные азартные игры стали большой частью мира Second Life за последние несколько лет, принося разработчикам немалый доход.
|16.05.2007
|
Британия инвестирует в мобильные казино: £1 млн для Cometa
Британская компания-оператор мобильных казино Cometa Wireless Gaming System получила £1 млн ($1,98 млн) в первом раунде инвестиций, сообщил Moconews. Ведущий инвестор раунда — компания Mfusion. С учётом этого миллиона, Cometa о
|04.04.2007
|
ФБР посетило казино в виртуальном мире Second Life
Агенты ФБР США посетили казино в виртуальном мире Second Life по приглашению создателя и оператора ресурса, Linden Lab. Правительство США намерено решить, что делать с игорным бизнесом в виртуальных мирах. По заявлени
|26.01.2007
|
Казино опять "бузит"
Мы уже сообщали о том, что одно американское казино отказалось выплачивать выигрыш, сославшись на "программную ошибку", теперь же история повторяется. Аналогичный случай произошел в игорном доме в Филадельфии. Цена вопроса - $102 тыс. дол
|11.01.2007
|
Интернет-казино отключают от плательщиков
С начала года прием платежей для интернет-казино прекратили «Яндекс Деньги». Напомним, с 1 января 2007 года в России запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием инфо-телекоммуникационных сетей. Запр
|28.12.2006
|
Казино проиграло!
Двое американцев сорвали банк в городке Manitoba, играя в местном зале "одноруких бандитов". Сумма выигрыша превыщала $200 тыс. Однако казино отказалось выплачивать деньги, сославшись на "програмную ошибку". Дело движется к суду, и нанятый удачливыми игроками адвокат, не сомневается в успешном (для своих подзащитных) исходе де
|10.10.2006
|
Интернет-казино депортируют из России
ют в группе компаний Globo, в которую входят такие проекты, как Videocasino, Va-Bank Online Casino, казино «Фортуна», вопросы регулирования работы интернет-казино и деятельности по орган
|22.05.2006
|
Троян грабил посетителей онлайновых казино
Посетители онлайнового казино CheckRaised.com пожаловались на то, что после использования калькулятора ставок при игре в покер они стали лишаться денег на своих счетах. Выяснилось, что программа для сайта, написанна
|19.05.2006
|
В онлайновом казино отмывали деньги
Департамент юстиции США (DoJ) подал в суд материалы на компанию WorldWide Telesports с Антигуа по обвинению в отмывании денег при помощи онлайнового казино и онлайновой букмекерской конторы, а также в незаконном игорном бизнесе. Владельцы компании — Вильям Скотт (William Scott) и Джессика Дэвис (Jessica Davis) — обвиняются по 12 с
|10.05.2006
|
Онлайновые казино процветают
В США за год число посетителей онлайновых игорных сайтов увеличилось вдвое. В азартные игры через интернет играет 4% населения страны, сообщила Американская игорная ассоци
|16.02.2006
|
В США пытаются закрыть онлайновые казино
отрение Конгресса США законопроект о запрете игорного бизнеса в интернете. За время своего существования индустрия выросла до оборота в $12 млрд. Впервые Гудлетт представил билль о запрете онлайновых казино почти 10 лет назад. В 2000 году он получил горячую поддержку в Палате представителей, но затем неожиданно провалился благодаря лоббисту-республиканцу Джеку Абрамоффу (Jack Abramoff), пре
|28.11.2005
|
Интернет-кафе закрыли за азартные игры
тернет-кафе Лизы" и "Интернет-кафе Джеки". При проверке выяснилось, что это своего рода виртуальные казино, а посетителю, оплатившему доступ, предоставляется право на одну бесплатную ставку. По
|28.09.2005
|
Люди тратят миллиарды на азартные игры в Сети
По оценкам Американской игровой ассоциации (American Gaming Association), на казино, игровые автоматы и иные неонлайновые виды азартных игр в 2004 году американцы потратили $72,87 млрд. Азартная сторона всемирной Сети становится все более популярной: в 2001 году америка
|14.02.2005
|
В казино начали использовать RFID
Новое казино в Лас-Вегасе, которое магнат игорного бизнеса Стив Винн (Steve Wynn) готовит к открытию в апреле, защищено от любителей играть фальшивыми жетонами. Каждый настоящий жетон будет снабжен р
|14.02.2005
|
В казино начали использовать RFID
Новое казино в Лас-Вегасе, которое магнат игорного бизнеса Стив Винн (Steve Wynn) готовит к открытию в апреле, защищено от любителей играть фальшивыми жетонами. Каждый настоящий жетон будет снабжен р
|06.04.2004
|
Google и Yahoo! отменят рекламу онлайновых казино
Крупнейшие мировые интернет-порталы Google и Yahoo! прекратят рекламу онлайновых казино, сообщило издание The Inquirer. Причиной такого шага пресс-службы обеих компаний назвали неясность американских законов в отношении такого рода рекламы. Данные меры компании предприняли
|28.06.2002
|
Дети любят азартные игры
не оснащены механизмами исключения нежелательных посетителей или же эти механизмы так просты, что детям не составляет труда их обойти. Проблема заключается в том, что подростки, играющие в онлайновые азартные игры, могут воспользоваться кредитными карточками своих родителей и снять немалые суммы с их счетов. В обращенном к родителям предупреждении FTC отмечает, что онлайновые азартные иг
|28.06.2002
|
Дети играют в онлайновые азартные игры
жилось, что многие сайты не обладают необходимыми средствами защиты, которые помешали бы детям и подросткам делать ставки. И это при том, что во всех американских штатах подросткам запрещено играть в азартные игры. Проверив 100 популярных сайтов, FTC обнаружила, что каждый пятый сайт не содержит необходимых предупреждений для несовершеннолетних, а на большей части таких ресурсов трудно найт
