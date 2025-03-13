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Стример НПО


13.03.2025 Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций 1
07.02.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила GMV на 43% в IV кв., установив новый квартальный рекорд по продажам за всю историю работы компании 1
16.11.2022 VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение и обновила функциональность 1
07.11.2022 На VK Play зарегистрировано более 7 млн аккаунтов с момента запуска площадки 1
16.09.2022 Group-IB: русскоговорящие мошенники массово атакуют криптоинвесторов из Европы и США 1
26.08.2022 VK Play запустила в бета-тест новую стриминговую площадку VK Play Live 1
05.08.2022 «Яндекс» научился «на лету» переводить онлайн-трансляции на YouTube. Видео 1
10.03.2022 Устройства ОКЛИК 2022: оборудуем уголок подкастера, стримера, блогера 1
29.12.2021 Солнечный зонд прибыл на Солнце: какие открытия нас ждут 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей 1
15.02.2021 LG открывает «Лабораторию гейминга» 1
23.07.2020 Group-IB раскрыла теневые инвесторов интернет-пиратства 1
25.03.2020 Donationalerts запускает мобильные стримы 1
04.02.2020 Donationalerts запустил продажу товаров и рекламы в прямых трансляциях 1
26.11.2019 «Я.Стример» интегрировался с WASD.TV 1
15.11.2019 Сервис CloudTips появится на платформе GetStream 1
24.07.2018 Отчет «Лаборатории Касперского»: камеры видеонаблюдения и принтеры вновь используются для DDoS-атак 1
17.05.2018 «Первый БИТ» помог НПО «Стример» автоматизировать бюджетирование и казначейство 2
10.08.2010 Из медицинского центра South Shore Hospital утекли данные 800 тыс. человек 1
09.08.2010 Медиаплеер: лучший друг пирата? Правила выбора 1
21.05.2010 TViX-HD N1: тест лучшего сетевого медиаплеера 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Стример НПО и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3988 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 3
Yandex - Яндекс 7483 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 819 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4940 1
Telegram Group 2055 1
LG Electronics 3622 1
BBK Electronics Corp 313 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Apple Inc 12177 1
X Corp - Twitter 2851 1
Realtek Semiconductor 63 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Цифра ГК 2445 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 233 1
Seagate Technology 742 1
Verbatim 67 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Sigma Designs 18 1
Dune HD - HDI Dune 31 1
GetStream - ГетСтрим 1 1
DViCO 12 1
iconBIT 38 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Haier Group 169 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Merlion - Oklick - Оклик 33 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1377 1
Связной ГК 1372 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 1
Visa International 1952 1
Композит 94 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 55 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Tesla Motors 401 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Золотое яблоко 18 1
Startup Lab - Российский венчурный фонд 5 1
РЭО - Российский экологический оператор 15 1
Альфа-Банк 1782 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4820 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 1
Лига стримеров 2 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1650 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17170 10
Data monetization - Монетизация данных 1655 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1882 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2035 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 3
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10038 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2941 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24374 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24366 2
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12154 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7459 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3852 2
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 238 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9249 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4272 2
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3217 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5782 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5103 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 788 2
Google YouTube - Видеохостинг 2771 7
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 135 5
Microsoft Windows 15767 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1800 3
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 3
Google Android 14106 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 2
Apple macOS 2080 2
Linux OS 10067 2
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 2
Google Picasa Web Albums 156 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 49 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Google Play - Google Store - Android Market 3316 1
Apple - App Store 2908 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 386 1
StatCounter 402 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
Google Chrome - браузер 1572 1
VK RuStore - Рустор 357 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 64 1
Яндекс.Маркет 967 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
ByteDance - TikTok 260 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 254 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Apple Safari - браузер 859 1
Opera Browser - Браузер 1023 1
Apple Pay 491 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4558 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 193 1
F6 - F.A.C.C.T. Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Brand Protection - Group-IB Internet brand Guard 12 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 31 1
LG OLED UltraGear 8 1
Samba 147 1
Сбер - Okko спорт 3 1
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 1
Саксон Станислав 4 2
Бусаргин Андрей 26 2
Байгушева Анастасия 4 2
Князев Александр 14 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Зайцева Дарья 2 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 346 1
Попков Виталий 1 1
Магурян Василий 16 1
Хромов Сергей 23 1
Киселёв Алексей 62 1
Бутерин Виталий 30 1
Каргалев Ярослав 21 1
Васильев Сергей 51 1
Севастьянова Ксения 1 1
Трофимов Сергей 5 1
Седунова Ольга 1 1
Зинченко Екатерина 4 1
Семенова Ирина 43 1
Гусев Павел 7 1
Манжа Олег 2 1
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Куплинов Дмитрий 1 1
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Леонтьев Вячеслав 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 3
Европа 21833 3
Южная Корея - Республика 6680 3
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Азия - Азиатский регион 5570 2
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Индия - Bharat 5485 1
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Казахстан - Республика 5583 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3516 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 385 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 653 2
The Verge - Издание 560 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Короткая ссылка
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