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Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила GMV на 43% в IV кв., установив новый квартальный рекорд по продажам за всю историю работы компании

Общие продажи (GMV) Группы в IV кв. 2023 г. выросли на 43% год к году до 181,1 млрд руб. Это новый рекорд по объему квартальных продаж за всю историю Группы;

Компания ожидает существенного снижения долговой нагрузки и возврата к умеренному уровню показателя Net debt/Ebitda на конец 2023 г. ниже 3,5х, а также дальнейшего снижения этого показателя к концу 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

ПАО «М.видео» (Группа «М.Видео-Эльдорадо»), российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает объединенные неаудированные показатели общих продаж (GMV, gross merchandise value) за IV кв. и 12 месяцев, окончившихся 31 декабря 2023 г., а также публикует обзор бизнеса и ключевые события IV кв. и после отчетной даты.

Ключевые операционные итоги за IV кв. 2023 г.

Общие продажи (GMV ) группы в IV кв. 2023 г. выросли на 43% год к году до рекордных 181,1 млрд руб. (с НДС). Товарооборот компании превысил показатели аналогично периода 2021 г. На IV кв., высокий сезон, пришлось более 33% общих продаж за 2023 г.

Общие онлайн-продажи компании выросли на 55% до 132,5 млрд руб. (с НДС), составив 73% от GMV группы.

Трафик, включая онлайн и магазины, в четвёртом квартале 2023 г. остался на сопоставимом уровне год к году, при одновременном росте конверсии в покупку, и составил порядка 340 млн посещений. Рост количества новых клиентов по итогам года составил 14%. Рост трафика в мобильном приложении покупателя составил 4%.

Общие установки пользовательских мобильных приложений «М.Видео и Эльдорадо» увеличились на 30% к прошлому году, превысив 66 млн.

Продажи на собственном маркетплейсе электроники выросли в IV кв. в 1,6 раза год к году на фоне увеличения количества селлеров более чем в два раза и расширения доступного ассортимента компании.

Сеть магазинов «М.Видео и Эльдорадо» на конец декабря 2023 г. составила 1,242 тыс. магазина всех форматов (+34 новых магазина в четвертом квартале) в более чем 370 городах России. В течение 2023 г. компания открыла 62 магазина «М.Видео» в новом эффективном компактном формате и планирует его дальнейшее масштабирование в ключевых регионах. Согласно промежуточным итогам уже открытые магазины нового формата демонстрируют лучшие показатели по товарообороту, чем было изначально запланировано. В 2024 г. ожидается открытие не менее 100 магазинов «М.Видео», преимущественно компактного формата.

Ключевые операционные итоги за 12 месяцев 2023 г.

Общие продажи (GMV) группы выросли на 11% до 540,4 млрд руб. (с НДС).

Общие онлайн-продажи компании выросли на 18% до 386 млрд руб. (с НДС), составив 71% от GMV группы.

Главный исполнительный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли: «В IV кв. 2023 г. группа установила новый рекорд по квартальному объему GMV. Это еще одно подтверждение тому, что компания успешно прошла один из самых сложных периодов в своей истории, вернувшись к устойчивому росту ключевых операционных метрик, благодаря фокусу на потребностях покупателей и сервисе, развитии ассортимента, а также собственной эффективности. Мы с уверенностью смотрим в будущее и активно работаем над качественной трансформацией бизнеса на основе обновленной бренд-платформы. Как «главный эксперт по технике» мы стремимся максимально широко и профессионально удовлетворять потребности покупателей с помощью использования наших конкурентных преимуществ в виде омниканального пути клиента, экспертно подобранного ассортимента с широкой дифференциацией и предоставлением высокого уровня сервисных услуг».

Финансовый директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Анна Гарманова: «Увеличение GMV в июле-декабре более чем на 40%, рекордные показатели оборачиваемости товара, эффективный контроль расходов и инвестиций позволили обеспечить высокие финансовые показатели и снизить долговую нагрузку по сравнению не только с полугодовыми показателями, но и с уровнем конца 2022 года. По предварительным данным, в четвёртом квартале рост EBITDA год к году составит не менее 90%. В целом по 2023 г. в абсолютном значении мы ожидаем получить более 21 млрд руб., благодаря чему показатель Net debt/EBITDA4 продолжает снижаться и уже находится на отметке менее 3,5х. Мы ожидаем и дальнейшего сокращения долговой нагрузки по показателю Net debt/EBITDA4 в 2024 г.».

Факторы, повлиявшие на результаты за IV кв. 2023 г.

Рост общих продаж (GMV) группы в четвертом квартале составил 43% год к году на фоне сезонной покупательской активности, а также благодаря расширению ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытию новых магазинов при одновременном продолжении восстановления спроса на бытовую технику и электронику.

В результате восстановления поставок и расширения ассортимента группа существенно увеличила продажи товаров, пользующихся повышенным спросом в IV кв. в период «Черной пятницы» и предновогоднего высокого сезона. Общее количество SKU, представленных на онлайн-платформах группы и в магазинах, выросло с начала года на 22% — до более чем 191 тыс. наименований. Во многих категориях «М.Видео-Эльдорадо» показала рост выше рынка. Так, продажи телевизоров с плоским экраном увеличились на 40%, планшетов — более чем на 60%, стиральных машин — на 35%, кухонной техники — на 45%. В IV кв. продолжился рост продаж брендов из Китая, Турции, а также России, Беларуси и Узбекистана. При этом доля собственных импортных закупок стабилизировалась на целевом уровне ~30%, а доля уникального для рынка ассортимента, включая собственные торговые марки, бренды, линейки и товары, представленные только в «М.Видео и Эльдорадо», достигла 18% от оборота.

В условиях изменения ландшафта представленных брендов, волатильности курсов и цен выросла роль магазинов и профессиональных консультаций при выборе товаров и совершении покупок, что позволило группе эффективно реализовать преимущества омниканальной бизнес-модели. Порядка 90% всех заказов совершались с использованием инфраструктуры магазинов группы.

В рамках развития собственного сервисного направления группа расширила автопарк по модели операционного лизинга грузовиками российских производителей до более чем 200 машин. Штат сервисных специалистов превысил 600 человек.

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Объем кредитных продаж группы, характеризуемых в том числе более высоким средним чеком, в IV кв. вырос на 78%, увеличив долю в продажах на 3 п.п. до 16%. Все финансовые продукты, предлагаемые покупателям, группа реализует через свою дочернюю компанию «Директ Кредит».

Также в рамках развития финтех-направления группа включила «Альфа-Банк» в число банков-партнеров в POS-кредитовании, и продолжила развитие «М.Рассрочки» и сервиса оплат «Мои Финансы» в приложениях.

Динамика клиентской базы в IV кв. 2023 г. была в среднем на 7,4% лучше, чем за сопоставимый период прошлого года. Рост количества новых клиентов по итогам года составил 14%, таким образом доля новых клиентов в портфеле группы составила 25%, что является большим вкладом в развитие дальнейших продаж. Также, группа эффективно работала с общей клиентской базой реактивировав в IV кв. на 24% больше неактивных клиентов (не осуществлявших покупки свыше 12 месяцев), чем в 2022 г. В целом по результатам 2023 г. рост этого сегмента составил 15%.

В IV кв. компания существенно изменила базовые правила программы лояльности с целью повышения эффективности этой программы. В рамках изменений клиенты получили возможность использовать свои бонусные рубли в течение 365 дней (ранее до 180), среднее начисление выросло с 3% до 4,5%, а максимально возможное списание бонусных рублей снизилось с 50% до 30%. Таким образом, компания уже в рамках 4 квартала смогла увеличить средний чек более чем на 25%, сохранив при этом проникновение программы лояльности на уровне более 90%.

Ключевые события IV кв. 2023 г. и после отчетной даты

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Компания объявила о начале ребрендига — изменения в айдентике и фирменном стиле «М.Видео» призваны отразить качественные обновления в бизнес-модели, экспертизу ритейлера и новую платформу брендов. Так, в портфеле компании появилось новое направление «М.Мастер» — единый сервисный центр помощи клиенту, а также новые финансовые продукты, включая «М.Рассрочку», создаваемые на базе дочерней компании «Директ Кредит».

«М.Видео-Эльдорадо» продолжает развитие ассортимента и расширение пула партнеров в ключевых товарных категориях. Компания запустила продажи ноутбуков нового российского бренда OSiO, устройства которого собираются в Татарстане, в особой экономической зоне «Иннополис». Группа расширила сотрудничество с ведущим производителем бытовой техники Haier и начала продажи товаров нового для российского рынка бренда премиум-класса Casarte. Ритейлер также стал розничным партнером нового бренда премиальных игровых девайсов Lunacy от популярного стримера Вячеслава Buster Леонтьева.

В рамках совершенствования сервиса «последней мили» компания запустила экспресс-доставку крупногабаритной техники из магазинов совместно с агрегаторами такси.

Развивая собственное финтех-направление, группа повысила надёжность платежной инфраструктуры и гарантировала безопасную работу сайта и приложения с платёжными картами, получив Международный сертификат безопасности данных платёжных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) 4:0, который намерена подтверждать ежегодно.

Группа договорились о сотрудничестве в сфере утилизации электронных отходов c Российским экологическим оператором (РЭО), учрежденной Правительством России некоммерческой организацией.

Бренд «М.Видео» третий раз подряд стал лидером рейтинга омниканальности ритейлеров в сегменте электроники, составленного агентством Data Insight и ИТ-интегратором AWG.

«М.Видео-Эльдорадо» стала победителем премии Retail TECH 2023 c проектом «Умный чат-бот М.Видео Эм.Ви», проект «Дата-каталог M.Data как первая в ритейле платформа инвентаризации данных, созданная без использования вендорских и open-source решений» стал лауреатом в номинации «Big Data лидер».

М.Видео-Эльдорадо стала победителем премии ECOM Awards 2023 в, а также финалистом премии «Большой оборот-2023» в номинациях «Социальная ответственность» и «Гран-при» за оказание значительного влияния на отрасль и на общество.

Операционные показатели М.Видео-Эльдорадо за IV кв. и 12 месяцев 2023 г.

млрд руб. с НДС IV кв ‘22 IV кв `23 Изм., % 12М `22 12М `23 Изм., %
GMV 126,3 181,1 +43,3% 488,7 540,4 +10,6%
Общие онлайн-продажи4 85,3 132,5 +55,4% 326,8 386,0 +18,1%
Доля общих онлайн-продаж от GMV, % 67,5% 73,2% +5,7пп 66,9% 71,4% +4,6пп

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») — российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и« Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.Тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла, и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1,2 тыс. магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.

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