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ICL Techno OSiO OSiO FocusLine OSiO BaseLine OSiO Cyberline серия ноутбуков

ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков


21.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка ноутбуков на 9% за 2024 год 1
15.01.2025 Россияне перестают покупать принтеры. Раньше на них тратили на сотни миллионов больше 1
20.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка ноутбуков на 11% за 11 месяцев 2024 года 1
20.12.2024 Россияне распробовали отечественные ноутбуки. Их продажи растут втрое быстрее, чем у импортных 1
06.12.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «ICL Техно» 1
07.11.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков OSiO и Uncom OS 2
05.11.2024 Такого еще не бывало. Россия переходит на отечественные ноутбуки – их продажи обогнали макбуки, Dell и HP. Опрос 1
05.11.2024 Статистика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи отечественных ноутбуков выросли на 64% за девять месяцев 2024 года 1
29.10.2024 11 конфигураций, три размера экрана: новая геймерская линейка ноутбуков CyberLine от OSiO 2
16.10.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи игровых ноутбуков OSiO CyberLine 7
14.10.2024 Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать 1
28.08.2024 В России рухнули цены на ПК, а продажи взлетели. Знаменитые бренды остались не у дел – в моду вошел отечественный производитель 1
24.08.2024 Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM 2
14.08.2024 Компания ICL Техно представляет новинку — моноблок OSiO BaseLine 3
01.08.2024 Вышло новое поколение самой популярной российской ОС. Что изменилось 1
15.07.2024 В России выпустили супердешевые полноразмерные ноутбуки на процессорах Intel. Цена 3
15.07.2024 Новинка среди российских ноутбуков: серия BaseLine от OSiO доступна каждому 2
10.07.2024 Россиянам полюбились отечественные гаджеты. Последние полгода спрос на них стремительно растет 1
03.07.2024 Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе 4
28.06.2024 Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu 1
25.06.2024 Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК 1
10.06.2024 Россияне создали мощный ПАК для резервного копирования. В основе – отечественное ПО и современное «железо» 1
05.06.2024 К выпуску готовятся отечественные ноутбуки на «российской ОС нового поколения». Цена 2
17.05.2024 ПАКи, новый бренд ноутбуков и кадровые вопросы – как прошла встреча разработчиков и производителей 1
07.02.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила GMV на 43% в IV кв., установив новый квартальный рекорд по продажам за всю историю работы компании 1
27.12.2023 Обзор ноутбука OSiO FocusLine 150i: первый тест в России 4
26.12.2023 В России введут в магазинах обязательный минимум отечественной электроники. Перечень в разработке. Опрос 1
25.12.2023 Начались массовые продажи российских ноутбуков OSiO. Цена. Опрос 9
25.12.2023 «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи ноутбуков нового российского бренда OSiO 5
21.11.2023 В России появился новый бренд отечественных ноутбуков и ПК. Завод по производству уже построен 3
21.11.2023 ГК ICL объявила о запуске розничного бренда Osio 2

Публикаций - 31, упоминаний - 67

ICL Techno и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 381 17
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 11
Intel Corporation 12197 8
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 8
AMD - Advanced Micro Devices 4231 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 6
HP Inc. 5685 6
Apple Inc 12099 5
Digma 184 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
Dell EMC 5027 3
Merlion - Мерлион 793 3
Lenovo Group 2292 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
Nvidia Corp 3487 3
Huawei 3932 3
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 2
Haier Group 165 2
Базальт СПО - BaseALT 654 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Microsoft Corporation 24623 2
DEXP 53 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
Merlion iRU - Деловой офис 301 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 73 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
Код Безопасности 616 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Samsung Electronics 10254 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
РЭО - Российский экологический оператор 14 1
Альфа-Банк 1769 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Стример НПО 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Unsplash 762 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 10
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 5
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DDR - Double data rate 2730 4
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 4
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 6
Microsoft Windows 11 537 6
Linux OS 9936 5
Microsoft Windows 15656 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Ланит - Treolan Irbis 127 4
Яндекс.Маркет 937 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 3
Intel Core i - Cерия процессоров 514 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 930 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 2
Intel Core - Семейство процессоров 1200 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 113 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
FreePik 980 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 12 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
ICL Partner Connect 3 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
Apple iPad 3860 1
Haier - Casarte 4 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
Smart Technologies - Aquarius - AQ_Serv RuBackup ПАК СРК - система резервного копирования 3 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 360 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 13 1
Intel Pentium Silver - Cерия процессоров 11 1
OpenNebula 39 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Red Hat oVirt 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 1
Вагизов Ильдар 23 4
Степанов Евгений 29 3
Легостаева Светлана 82 3
Гуськов Антон 39 2
Исаев Кирилл 4 2
Соколов Артем 45 1
Муравьев Олег 28 1
Евтухов Виктор 9 1
Гарманова Анна 3 1
Спирькова Анастасия 5 1
Вагизов Руслан 25 1
Ли Сергей 16 1
Степанов Владимир 76 1
Солоничкин Денис 3 1
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Мельников Алексей 61 1
Бойко Алексей 51 1
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Махлаюк Артур 8 1
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Чулков Антон 1 1
Зарайский Сергей 5 1
Родионов Максим 10 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 10
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 3
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Беларусь - Белоруссия 5637 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 2
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Азия - Азиатский регион 5528 2
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Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 17
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ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 8
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Импортозамещение - параллельный импорт 480 4
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 2
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 105 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
Ведомости 996 2
РИА Новости 917 1
Forbes - Форбс 816 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
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