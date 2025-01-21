ICL Techno OSiO OSiO FocusLine OSiO BaseLine OSiO Cyberline серия ноутбуков
ICL Techno и организации, системы, технологии, персоны:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
|Единая Россия - Политическая партия 293 1
|Вагизов Ильдар 23 4
|Степанов Евгений 29 3
|Легостаева Светлана 82 3
|Гуськов Антон 39 2
|Исаев Кирилл 4 2
|Соколов Артем 45 1
|Муравьев Олег 28 1
|Евтухов Виктор 9 1
|Гарманова Анна 3 1
|Спирькова Анастасия 5 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Ли Сергей 16 1
|Степанов Владимир 76 1
|Солоничкин Денис 3 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Шпак Василий 223 1
|Мельников Алексей 61 1
|Бойко Алексей 51 1
|Костюшко Кирилл 7 1
|Махлаюк Артур 8 1
|Леонтьев Вячеслав 1 1
|Шмаков Антон 44 1
|Чулков Антон 1 1
|Зарайский Сергей 5 1
|Родионов Максим 10 1
|Доровская Ольга 4 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
|Ведомости 996 2
|РИА Новости 917 1
|Forbes - Форбс 816 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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