Новинка среди российских ноутбуков: серия BaseLine от OSiO доступна каждому

Розничный бренд OSiO представляет новую линейку ноутбуков BaseLine, предназначенную для студентов и работающих профессионалов по доступной цене. Об этом CNews сообщили представители компании ICL Techno.

Новая линейка ноутбуков создана для учебы и работы с производительностью, достаточной для повседневных задач: работы с текстами, программами офиса и нетребовательных игр. Процессор Intel N100 демонстрирует хорошую мощность при меньших энергозатратах, сравнимую с производительностью процессора Core i5-8250. Он превосходит по производительности по большинству процессов не только Core i3-1005G1 и Ryzen 3 3200U, но и Pentium Silver N5000, при этом сохраняя доступную для пользователей ценовую категорию.

Ноутбуки оснащены портами, включая RJ45, HDMI, USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-C, что позволяет легко подключать различные периферийные устройства, а емкая батарея 5000 мАч будет обеспечивать длительную автономную работу устройства.

OSiO, ICL Techno Новинка среди российских ноутбуков: серия BaseLine от OSiO доступна каждому

Для обеспечения конфиденциальности ноутбук оснащен веб-камерой 1,9 МП со шторкой приватности. IPS-дисплей имеет яркость 250 нит. Тихая работа устройства и размер матрицы 15,6 дюйма подходят для видеоконференций и просмотра видео.

Ноутбуки представлены в трех цветовых решениях: синем, черном и серебристом, что позволяет выбрать оптимальный вариант под свой стиль. Кроме того, у устройств данной линейки имеется возможность апгрейда без потери гарантии.

«Мы уделяли внимание каждой детали, чтобы обеспечить высокую производительность и комфорт в использовании. Наша цель – сделать технологии доступными и надежными для всех наших клиентов», – отметил Ильдар Вагизов, коммерческий директор ICL Techno.

Каждый ноутбук проходит двойную проверку работоспособности, что исключает выпуск неисправных устройств. Также проводятся стресс-тесты продолжительностью до 72 часов в собственной лаборатории для дополнительного подтверждения надежности продукции. Бренд предлагает 100% сервисного покрытия в более чем 100 сервисных центрах по всей России. Специалисты компании работают круглосуточно по горячей линии, отвечают на любые вопросы, включая технические.

Ноутбуки OSiO BaseLine уже доступны к покупке по цене от 29 990 руб.