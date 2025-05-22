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Вагизов Ильдар
УПОМИНАНИЯ
Вагизов Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2506 2
|Lego Education 11 1
|LEGO 248 1
|Национальные приоритеты АНО 19 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 300 1
|АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
|Пустарнаков Роман 45 2
|Рустамов Рустам 438 1
|Мантуров Денис 112 1
|Мельников Алексей 65 1
|Легостаева Светлана 92 1
|Вишневская Валерия 7 1
|Дбар Федор 38 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Тимофеев Артем 1 1
|Благоразумов Андрей 17 1
|Маркова Дарья 6 1
|Розов Григорий 3 1
|Трандин Сергей 93 1
|Хайбуллов Рустам 13 1
|Ломбас Ольга 2 1
|Аминев Шамиль 8 1
|Крынина Евгения 19 1
|Бутмалай Дмитрий 13 1
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