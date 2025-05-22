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Вагизов Ильдар


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис» совместимы с оборудованием «ICL Техно» 1
06.12.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «ICL Техно» 1
07.11.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков OSiO и Uncom OS 1
29.10.2024 11 конфигураций, три размера экрана: новая геймерская линейка ноутбуков CyberLine от OSiO 1
14.08.2024 Компания ICL Техно представляет новинку — моноблок OSiO BaseLine 1
15.07.2024 Новинка среди российских ноутбуков: серия BaseLine от OSiO доступна каждому 1
25.04.2024 Учебный профиль «Сферум» предустановят на ноутбуки, поставляемые в школы по нацпроекту 1
18.04.2024 Разработчик российской ОС подвел итоги года 1
18.03.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости серверного оборудования ICL с СДЗ SafeNode System Loader 1
05.02.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости клиентских устройств ICL с СДЗ SafeNode System Loader 1
27.12.2023 Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем 1
25.12.2023 «ICL Техно» и «Код безопасности» подтвердили совместимость продуктов 1
25.12.2023 «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи ноутбуков нового российского бренда OSiO 1
17.11.2023 Сервер «ICL техно» teamRAY внесен в реестр Минпромторга 1
23.10.2023 ICL Техно показала российские мониторы, внесенные в реестр Минпромторга 1
27.09.2023 На рынке появился ультралегкий ноутбук российского бренда 1
14.09.2023 «Базальт СПО» и ICL Techno заключили договор об ОЕМ-партнерстве 1
10.08.2023 «Сиссофт» и «ICL Техно» помогут российским компаниям перейти на отечественное оборудование 1
21.06.2023 «ICL Техно» представил новую линейку мониторов 1
18.08.2022 Производители и продавцы российских ноутбуков просят государство оплатить рекламу. Согласны на миллиард 1
14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» 1
09.09.2020 «ICL Техно» объявила о запуске проекта с Lego Education 1
13.08.2020 Продукция «ICL Техно» включена в реестр Минпромторга 1
13.07.2020 «ICL Техно» представила решение для кибербезопасности ICL UTM teamRAY 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Вагизов Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 104 20
ICL ГК 406 18
Intel Corporation 12308 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 293 2
Базальт СПО - BaseALT 693 2
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 28 2
Газинформсервис - ГИС 308 2
Ред Софт - Red Soft 788 1
Dell EMC 5051 1
Lenovo Group 2307 1
HP Inc. 5716 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2576 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 1
Samsung Electronics 10370 1
Apple Inc 12264 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 646 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 526 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 1
SAS Institute 991 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 61 1
Код Безопасности 646 1
Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
AMD - Advanced Micro Devices 4309 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Broadcom - VMware 2404 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 131 1
Softline - Софтлайн 2969 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2190 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 208 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 110 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 101 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 217 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 344 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Адвилабс-Рус 4 1
Nvidia Corp 3568 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2506 2
Lego Education 11 1
LEGO 248 1
Национальные приоритеты АНО 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3061 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4376 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 300 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14615 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16352 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 6
Моноблок - Monoblock PC 992 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2866 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21174 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10123 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2008 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2245 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3901 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 679 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8340 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2518 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12392 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1985 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 720 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9641 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7651 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2300 2
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17367 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1334 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 554 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12586 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 502 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12869 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7805 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12994 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7532 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4507 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2749 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1738 7
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 38 6
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 11 4
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 14 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 434 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1386 3
Linux OS 10219 2
ICL SDS teamRay 11 2
ICL ViewRay - серия мониторов 4 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 272 2
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 10 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1043 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 365 1
ICL UTM teamRAY 2 1
Microsoft Windows 10 1805 1
ICL BasicRAY ПК 6 1
Apple iPhone 6 4863 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1305 1
Intel x86 - архитектура процессора 1904 1
Microsoft Windows 15895 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5430 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 131 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 65 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1458 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 99 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 98 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа 7 1
Softline Enterprise Agreement 12 1
Базальт СПО - Горыныч ПАК - Горыныч АРМ 3 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 520 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 86 1
Пустарнаков Роман 45 2
Рустамов Рустам 438 1
Мантуров Денис 112 1
Мельников Алексей 65 1
Легостаева Светлана 92 1
Вишневская Валерия 7 1
Дбар Федор 38 1
Смирнов Алексей 243 1
Тимофеев Артем 1 1
Благоразумов Андрей 17 1
Маркова Дарья 6 1
Розов Григорий 3 1
Трандин Сергей 93 1
Хайбуллов Рустам 13 1
Ломбас Ольга 2 1
Аминев Шамиль 8 1
Крынина Евгения 19 1
Бутмалай Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3006 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 578 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3080 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 1
Турция - Турецкая республика 2412 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1339 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1300 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9040 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6408 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2991 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 942 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1513 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 1
Национальный проект 330 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6861 1
Льготы - Льготные кредиты 148 1
Энергетика - Energy - Energetically 5221 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9038 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10154 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5658 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2337 1
Импортозамещение - параллельный импорт 514 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 27 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1233 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1616 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 269 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 990 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4774 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 849 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1969 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
Gartner - Гартнер 3572 1
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 323 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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