Операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис» совместимы с оборудованием «ICL Техно»

Компания «Алми Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, и производитель вычислительной техники «ICL Техно» подтвердили совместимость операционной системы «АльтерОС» и офисного пакета «АльтерОфис» с ПК ICL BasicRAY и SafeRay, и моноблоком SafeRay. Результаты тестирования, проведенного в рамках технологического партнерства, показали полную корректность работы программных решений на пользовательских устройствах «ICL Техно», что подтверждает подписанный сторонами сертификат совместимости.

В рамках тестирования была продемонстрирована полная совместимость операционной системы «АльтерОС» и офисного пакета «АльтерОфис» с персональными компьютерами BasicRAY B101 G3R, B102 G3R, B103 G3R, SafeRay S102 G1R, а также моноблоком SafeRay S2410 G4R. Сочетание решений «Алми Партнер» с устройствами «ICL Техно» формирует надежный тандем, отвечающий требованиям импортозамещения и обеспечивающий комфортный переход на российские программно-аппаратные решения.

«АльтерОфис» представляет собой многофункциональный пакет, предназначенный для безопасной работы с офисными приложениями. В его состав входят почтовый клиент, текстовый редактор, инструменты для работы с таблицами и презентациями, что делает его универсальным решением для бизнеса любого масштаба. «АльтерОфис» поддерживает распространенные форматы файлов и легко интегрируется с существующими ИТ-системами, а его включение в Единый реестр российского ПО подтверждает соответствие государственным стандартам.

Операционная система «АльтерОС» создана на базе ядра Linux и совместима как с российским, так и с зарубежным программным обеспечением. Обновленная версия «АльтерОС 2025» демонстрирует повышенную производительность и улучшенный интерфейс. Низкие требования к аппаратным ресурсам позволяют системе эффективно работать даже на менее производительном оборудовании, а поддержка современных периферийных устройств расширяет сферу ее применения. Система включена в Единый реестр российского ПО.

Оборудование «ICL Техно», включая ПК BasicRAY, SafeRay и моноблок SafeRay, разработано с учетом потребностей государственных учреждений и корпоративных заказчиков. Аппаратные возможности устройств обеспечивают стабильную работу с отечественным ПО. Часть техники «ICL Техно» входит в реестр российской промышленной продукции.

«Наши флагманские продукты "АльтерОС" и "АльтерОфис" уже доказали свою надежность работы в корпоративном и государственном секторах. Интеграция с пользовательскими устройствами ICL позволит предложить клиентам готовые, безопасные и производительные решения, полностью соответствующие стратегии технологического суверенитета», — отметила Светлана Спирина, коммерческий директор компании «Алми Партнер».

«Совместное использование "АльтерОС" и "АльтерОфис" на пользовательском оборудовании ICL позволит предложить клиентам функциональные, безопасные и производительные решения, полностью соответствующие стратегии технологического суверенитета. Мы видим большой потенциал в дальнейшем развитии такого партнерства», — сказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».