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Спирина Светлана
|16.04.2025
|Операционная система «АльтерОС» совместима с серверным оборудованием Sitronics Group 1
|01.10.2024
|ГК «Максима» разработала решение для обеспечения безопасности мостов 1
Спирина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Мосавтодор ГБУ 10 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
|Черкасов Илья 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7636 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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