ECDSA Elliptic Curve Digital Signature Algorithm алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи
ECDSA и организации, системы, технологии, персоны:
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
|Visa International 1949 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
|Саркисов Сергей 11 3
|Зырин Николай 2 2
|Мельникова Анастасия 372 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
|Ярошко Александр 2 1
|Демин Никита 4 1
|Зайцев Михаил 260 1
|Кузьмичев Андрей 15 1
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