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ECDSA Elliptic Curve Digital Signature Algorithm алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи



23.12.2024 «Ред Софт» выпустила большое обновление для «Ред ОС» версий 8 и 7.3 1
31.07.2024 «АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22 1
30.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ТЦИ» продвигают доверие к отечественному TLS 1
23.04.2024 RU-Center стал первым продавцом отечественных SSL-сертификатов ТЦИ 1
19.10.2023 В шифровальных протоколах RSA и SSL жива и пригодна к использованию «дыра», которой 25 лет 1
05.09.2023 Компания «Актив» приступила к производству смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 1
09.07.2021 «Актив» выпустил новую линейку Рутокен ЭЦП 3.0 для мобильных устройств на базе ОС «Аврора» 1
12.08.2019 НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации 1
30.04.2019 Дыра в процессорах Qualcomm позволяет воровать ключи шифрования. Под угрозой масса популярных смартфонов на Android 1
11.04.2016 «Ангстрем-Т» выпустил первую партию 90-нм чипов для документов нового поколения 1
11.04.2016 «Ангстрем-Т» выпустила первую партию микроконтроллеров для идентификационных документов 1
15.03.2016 Российский чип для банковских карт получил свидетельство Роспатента 1
20.08.2015 Setec разработала приложение для работы с электронной подписью в интернет-браузерах 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

ECDSA и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 135 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 2
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Qualcomm Technologies 1822 1
Xiaomi 1732 1
NCC Group 16 1
Google LLC 11775 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Setec - СиТек 29 1
Red Hat 1305 1
Oracle Corporation 6688 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ABP2B - АБП2Б 2 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
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