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Индексная книга (каталог) CNews*
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United Internet Ionos



14.04.2025 Власти рекомендовали прекратить использовать VPN с иностранным шифрованием 1
09.12.2024 Российские регионы временно остались без WhatsApp 1
16.04.2024 Потому что не стоило портить жизнь россиянам. В России заблокированы облако Amazon и регистратор доменов GoDaddy 1
09.03.2022 В Linux и Android годами живет опаснейшая ошибка, которая позволяет перезаписать любой файл и получить права админа 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

United Internet и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11903 3
Telegram Group 2128 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 2
Hetzner Online GmbH 13 2
Google Russia - Гугл Россия 183 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
Cloudflare 114 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2938 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Apple Inc 12224 1
Microsoft Corporation 24773 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
Lookout 35 1
Royal Dutch Shell - Шелл 214 1
Unsplash 933 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 1
Оповещение и уведомление - Notification 4778 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4711 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 69 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
Repository - Репозиторий 909 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2254 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3193 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 55 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2041 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 184 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 392 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2595 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1039 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4157 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6327 1
Discord 125 1
Statista 235 1
ByteDance - TikTok 272 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 565 1
Google Android 14179 1
Apple - App Store 2921 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 754 1
WhatsApp Messenger 1105 1
Google YouTube - Видеохостинг 2792 1
Rakuten Viber 630 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 600 1
FreePik 1089 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 25 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 117 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 396 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
Linux OS 10146 1
Microsoft Azure 1419 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Путин Владимир 3223 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 393 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 598 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 520 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1298 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 85 1
Blacklist - Чёрный список 632 1
Ars Technica 427 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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