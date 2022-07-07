Власти ввели наказания для непослушных интернет-гигантов и тех, кто с ними сотрудничает Штрафы за неисполнение закона «О приземлении интернет-ресурсов» Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтени

Власти ужесточат закон «о приземлении». Компаниям готовят новые штрафы е Комитет нижней палаты по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении поправки в закон «о приземлении». Согласно предложенным изменениям, ответственность зарубежных ИТ-компаний за н

Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы учки компании) для зарубежных ИТ-гигантов. Мера грозит тем компаниям, которые не исполняют закон о «приземлении». Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Х

Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom ний, которые будут обязаны открыть свой филиал на территории России, чтобы не нарушать новый закон «о приземлении». Отказ выполнять новые требования российского законодательства, вступающие в с