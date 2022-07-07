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Федеральный закон 236-ФЗ О приземлении О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации Цифровое резидентство в России


07.07.2022 Власти ввели наказания для непослушных интернет-гигантов и тех, кто с ними сотрудничает

Штрафы за неисполнение закона «О приземлении интернет-ресурсов» Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтени
21.06.2022 Власти ужесточат закон «о приземлении». Компаниям готовят новые штрафы

е Комитет нижней палаты по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении поправки в закон «о приземлении». Согласно предложенным изменениям, ответственность зарубежных ИТ-компаний за н
16.02.2022 Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы

учки компании) для зарубежных ИТ-гигантов. Мера грозит тем компаниям, которые не исполняют закон о «приземлении». Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Х
23.11.2021 Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom

ний, которые будут обязаны открыть свой филиал на территории России, чтобы не нарушать новый закон «о приземлении». Отказ выполнять новые требования российского законодательства, вступающие в с
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом

дуктивным месяцем: было принято сразу семь законов о регулировании в интернете, причем три из них, «О приземлении интернет-трафика», о рекламе в интернете и об измерении аудитории интернет-ресу

Публикаций - 83, упоминаний - 112

Федеральный закон 236-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

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Qualcomm Technologies 1834 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Honeywell 283 2
Oracle Corporation 6725 2
TrueConf - ТруКонф 403 2
Spirit DSP - Спирит Корп 471 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
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ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 2
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 2
Orion soft - Орион софт - 121 2
Network Solutions - Web.com 104 2
Huawei 3970 1
Intel Corporation 12235 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 722 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 233 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 6
iHerb - маркетплейс 16 5
IKEA - ИКЕА 158 4
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 78 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 3
РЖД - Российские железные дороги 1919 2
Почта России ПАО 2125 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 91 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 2
Microsoft - LinkedIn 652 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 2
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 2
Международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени Г.И. Невельского - IATA: KHV, ICAO: UHHH 4 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1015 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
Газпром ПАО 1348 1
Альфа-Банк 1782 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Blue Origin 21 1
Media Direction Group 3 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Etsy 18 1
Сбер - СберАвто 31 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 173 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 1
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