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Федеральный закон 236-ФЗ О приземлении О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации Цифровое резидентство в России
|07.07.2022
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Власти ввели наказания для непослушных интернет-гигантов и тех, кто с ними сотрудничает
Штрафы за неисполнение закона «О приземлении интернет-ресурсов» Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтени
|21.06.2022
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Власти ужесточат закон «о приземлении». Компаниям готовят новые штрафы
е Комитет нижней палаты по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении поправки в закон «о приземлении». Согласно предложенным изменениям, ответственность зарубежных ИТ-компаний за н
|16.02.2022
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Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы
учки компании) для зарубежных ИТ-гигантов. Мера грозит тем компаниям, которые не исполняют закон о «приземлении». Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Х
|23.11.2021
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Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom
ний, которые будут обязаны открыть свой филиал на территории России, чтобы не нарушать новый закон «о приземлении». Отказ выполнять новые требования российского законодательства, вступающие в с
|23.06.2021
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Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом
дуктивным месяцем: было принято сразу семь законов о регулировании в интернете, причем три из них, «О приземлении интернет-трафика», о рекламе в интернете и об измерении аудитории интернет-ресу
Федеральный закон 236-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3203 22
|Хинштейн Александр 142 17
|Горелкин Антон 96 11
|Боярский Сергей 27 8
|Мишустин Михаил 685 6
|Чернышенко Дмитрий 569 6
|Пушков Алексей 11 6
|Боярский Михаил 9 6
|Кудрявцев Максим 41 5
|Шадаев Максут 1019 4
|Осеевский Михаил 317 3
|Дуров Павел 294 3
|Паршин Максим 316 3
|Кичко Дмитрий 67 2
|Казарян Карен 74 2
|Липов Андрей 62 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 339 1
|Субботин Вадим 14 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
|Соколова Екатерина 14 1
|Малахов Андрей 6 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Сазанов Алексей 6 1
|Максимов Максим 3 1
|Паршин Михаил 4 1
|Левова Ирина 24 1
|Мизулина Екатерина 14 1
|Мизулина Елена 23 1
|Ильичев Михаил 19 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Михайлов Николай 11 1
|Ракова Наталия 1 1
|Haugen Frances - Хоген Фрэнсис 8 1
|Микин Илья 2 1
|Clegg Nick - Клегг Ник 9 1
|Григоренко Дмитрий 100 1
|Шилов Сергей 91 1
|Лашин Ренат 72 1
|Яскевич Сергей 6 1
|Голованов Василий 1 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 56 3
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 2
|Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
|РНБ - Российская национальная библиотека 34 1
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