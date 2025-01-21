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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность Криптошлюз SNI Server Name Indication специальное расширение протокола TLS



21.01.2025 Новый алгоритм классификации повысит качество зашифрованного трафика 1
11.11.2024 В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров 1
28.06.2024 В новой версии веб-сервер Angie расширил возможности балансировки 1
24.05.2024 Российский разработчик выпустил новую версию NGFW 1
09.02.2021 Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана? 1
28.10.2020 На чем держится мир информационных технологий, или как устроена мировая IP-адресация 1
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 1
13.09.2019 Chrome научился обходить все блокировки Роскомнадзора лучше, чем Firefox 1
11.09.2019 Firefox научился обходить любые блокировки Роскомнадзора 1
20.02.2018 Брешь в системе: Почему сайт Навального доступен россиянам, несмотря на блокировку 1
26.12.2014 Вышел дистрибутив Rosa Desktop Fresh KDE R5 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1984 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
Cloudflare 104 3
Google LLC 11775 3
Cisco Systems 5114 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 58 2
Nginx - Энджайникс 164 2
Mozilla Foundation 201 1
Ростелеком 9703 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
X Corp - Twitter 2845 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1395 1
GitHub 815 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3488 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Check Point Software Technologies 760 1
Код Безопасности 616 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер 5 1
Palo Alto Networks 146 1
Aeza International LTD - Аеза Групп 1 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 8 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 7
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 371 7
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4215 5
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 4
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 350 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 3
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 17 3
ESNI - Encrypted SNI - стандарт зашифрованной передачи имени хоста 3 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6114 3
Website URL - Uniform Resource Locator 876 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 2
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 182 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9182 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1962 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 2
Repository - Репозиторий 853 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 1
UDP - User Datagram Protocol 160 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 71 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Mozilla Firefox - браузер 1890 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9940 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Google Chrome Enterprise 7 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 200 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 57 1
OpenDNS 13 1
Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер 15 1
AMD Radeon 279 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Microsoft Skype 2067 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 1
AMD Radeon Software - AMD Radeon Software Adrenalin - AMD Radeon Settings - AMD Catalyst - ATI Catalyst 24 1
Linux KDE Plasma 225 1
Samba 146 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 130 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 34 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 32 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 129 1
Mozilla Firefox ESR - Mozilla Firefox Extended Support Release 12 1
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 15 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 7 1
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 24 1
FreePik 983 1
Климарев Михаил 48 2
Кулин Филипп 51 2
Путин Владимир 3171 1
Иванов Олег 141 1
Артимович Дмитрий 41 1
Навальный Алексей 61 1
Приходько Сергей 28 1
Дерипаска Олег 37 1
Кириллов Александр 30 1
Вашукевич Анастасия 3 1
Волков Леонид 14 1
Рыбка Анастасия 3 1
Мельникова Анастасия 373 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Marlinspike Moxie - Марлинспайк Мокси 6 1
Лебедев Дмитрий 16 1
Абасмирзоев Заур 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 3
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 13 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Европа 21770 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 82 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 118 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Лаборатория Артимовича 9 1
Сноб 7 1
BleepingComputer - Издание 338 1
NEWSru.com 229 1
SimilarWeb 50 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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