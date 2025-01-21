Кибербезопасность Криптошлюз SNI Server Name Indication специальное расширение протокола TLS
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Русагро Группа Компаний 277 1
|Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 3
|Климарев Михаил 48 2
|Кулин Филипп 51 2
|Путин Владимир 3171 1
|Иванов Олег 141 1
|Артимович Дмитрий 41 1
|Навальный Алексей 61 1
|Приходько Сергей 28 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Кириллов Александр 30 1
|Вашукевич Анастасия 3 1
|Волков Леонид 14 1
|Рыбка Анастасия 3 1
|Мельникова Анастасия 373 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Marlinspike Moxie - Марлинспайк Мокси 6 1
|Лебедев Дмитрий 16 1
|Абасмирзоев Заур 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.