В новой версии веб-сервер Angie расширил возможности балансировки

Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.6.0 и его коммерческую версию Angie PRO 1.6.0. Об этом CNews сообщили представители «Веб-Сервер».

В новой версии были значительно расширены возможности по балансировке: появилась возможность привязки сессий при балансировке TCP- и UDP-потоков в модуле «stream»; добавилась возможность извлекать информацию о клиентских cookie из RDP-соединений, что позволяет добавить обращение в журнал и закрепить клиент за определенным RDP-сервером; опция persistent у активных проверок состояния серверов позволяет не ждать прохождения обязательных проверок после перезагрузки конфигурации, если ранее сервер уже был проверен, что помогает быстрее вводить серверы в работу после изменений в конфигурации; новый метод балансировки feedback распределяет нагрузку по HTTP-серверам на основе коэффициента, полученного в ответе от проксируемого сервера или внешнего сервиса.

​​«В этом обновлении мы продолжаем улучшать возможности балансировки нашего сервера. В частности, новый метод балансировки "feedback" позволит распределять трафик по серверам в зависимости от произвольных метрик, собранных с этих серверов, таких, например, как загрузка процессора, объем доступной памяти, длинна тех или иных очередей ожидания, и т.д. Тут важен сам принцип работы балансировщика на основе динамических весов, а критерий по которому будут формироваться коэффициенты - пользователь может разработать сам», — сказал Валентин Бартенев, руководитель отдела разработки компании-разработчика российского веб-сервера Angie.

«Доработки для балансировки RDP-соединений были сделаны по результатам обратной связи от наших клиентов. Мы часто повторяем, что гибко подходим к вопросу наполнения дорожной карты развития продукта, сказали – сделали. Вообще, эта функциональность показывает наш интерес в предоставлении высоконадежного решения для корпоративного рынка VDI систем, которые получают сегодня распространение в нашей стране.», — тсказал директор ООО «Веб-Сервер», Заур Абасмирзоев.

В новой версии развитие модуля ACME было продолжено; исправлен ряд ошибок и замечаний к его работе, появилась возможность выпускать сертификаты сразу нескольких типов для одного виртуального сервера. В следующих версиях функционал модуля будет расширен еще больше, чтобы охватить полный спектр возможностей автоматической настройки HTTPS и динамического выпуска сертификатов.

Кроме этого, Angie теперь обзавелся обратной совместимостью с самой последней версией nginx, получив поддержку виртуальных серверов в потоковом модуле "stream" на базе расширения SNI, протокола TLS, а также возможность перебрасывать обработку соединений из потокового модуля уровня L4 в другие модули для балансировки и обработки на уровне L7.

Ранее веб-сервер Angie получил поддержку протокола ACME (Automated Certificate Management Environment), который упрощает процесс работы с цифровыми сертификатами веб-сайтов, устраняя необходимость в сторонних решениях наподобие EFF Certbot и позволяет Angie не уступать в этом отношении таким решениям, как Caddy.