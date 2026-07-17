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ГПБ ГС-инвест Rubytech Веб-Сервер Angie Software Angie PRO Angie ADC Angie Application Delivery Controller Angie ANIC Angie Ingress Controller

ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.07.2026 Разработчик отечественного веб-сервера Angie Software масштабирует свои продажи вместе с Merlion 5
25.03.2025 Система взимания платы «Платон» будет работать стабильнее даже при большой нагрузке 1
31.10.2024 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9» 2
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
22.08.2024 Группа Rubytech и разработчик веб-сервера Angie объединяют ресурсы и экспертизу для развития продуктов 4
24.07.2024 Обновление интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений SolidWall 1
15.07.2024 Решение по защите веб-приложений SolidWall совместимо с российским веб-сервером Angie PRO 1
28.06.2024 В новой версии веб-сервер Angie расширил возможности балансировки 1
27.03.2024 Веб-сервер Angie получил поддержку ACME 1
22.03.2024 Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC) 3
16.02.2024 Вышли обновления веб-сервера Angie и его проприетарной версии Angie Pro 1
08.02.2024 Безопасность конфигураций веб-сервера Angie PRO контролирует X-Config 2
12.01.2024 Решение для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller включено в реестр отечественного ПО 2
22.12.2023 Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO 2
12.12.2023 Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1
05.12.2023 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie PRO с отечественной операционной системой РОСА «Хром» 2
03.10.2023 Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO 2
19.09.2023 Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1
06.09.2023 Платформа «Вебмониторэкс» совместима с российским веб-сервером Angie PRO 1
15.08.2023 Вышли обновления российского Веб-сервера Angie PRO 1
28.06.2023 Компания «Веб-сервер» представила первое отечественное решение для облачных сред Kubernetes 2
08.06.2023 Компания «Веб-сервер» обновила веб-сервер с открытым исходным кодом Angie 1
25.05.2023 «Сиссофт» предложит заказчикам масштабируемый отечественный веб-сервер Angie Pro 1
24.05.2023 Веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО 1
15.05.2023 Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO 1
27.03.2023 Веб-сервер Angie работает на «Ред ОС» 1

Публикаций - 29, упоминаний - 45

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

Nginx - Энджайникс 207 20
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software 8 5
F5 Networks 75 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 2
Softline - Софтлайн 3705 2
Ред Софт - Red Soft 1220 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 503 2
Selectel - Селектел 536 2
Т1 Сервионика - Servionica 278 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 256 2
Cloudflare 168 2
Radware 61 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 193 2
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 34 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 504 2
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 44 1
Прагма - Тангл - Tangl 35 1
Т1 НОТА 73 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 1
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 39 1
Prooftech IT - Пруфтек ИТ 20 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 427 1
Broadcom - VMware 2601 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5624 1
Yandex - Яндекс 9150 1
Microsoft Corporation 25733 1
Meta Platforms - Facebook 4614 1
ИКС 523 1
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Broadcom Inc - Avago Technologies 601 1
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Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 940 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 287 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9491 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1432 1
Yealink Network Technology 85 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 933 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 980 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 442 1
Интерлизинг ГК 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
Почта России ПАО 2359 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1054 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1878 1
Lynwood Investments 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5626 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6521 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
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