Индексная книга (каталог) CNews*
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ГПБ ГС-инвест Rubytech Веб-Сервер Angie Software Angie PRO Angie ADC Angie Application Delivery Controller Angie ANIC Angie Ingress Controller
- Angie PRO является компонентом для целых классов программного обеспечения, отнесенных Правительством РФ к критически важным для развития экономики страны и невоспроизводимых в рамках обычного рыночного механизма — балансировщикам трафика (замена Citrix ADC/Netscaler, Radware, F5 BIG-IP) и системам мониторинга управления сетевой инфраструктуры.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 29, упоминаний - 45
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Интерлизинг ГК 20 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
|Почта России ПАО 2359 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 1054 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1878 1
|Lynwood Investments 9 1
|Абасмирзоев Заур 17 12
|Бартенев Валентин 5 3
|Рустамов Рустам 545 2
|Мамонтов Олег 11 2
|Полуянов Иван 4 2
|Климова Мария 1 1
|Ельцов Александр 10 1
|Мирзоев Мурад 33 1
|Дунин Максим 4 1
|Сысоев Игорь 41 1
|Мамут Александр 133 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Коновалов Максим 20 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Васильев Григорий 44 1
|Ведехин Игорь 40 1
|Мартиросов Давид 123 1
|Мыскин Роман 40 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Ермилов Руслан 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3939 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.