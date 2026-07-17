ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software

Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 9
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Lynwood Investments 9 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1614 1
|Runa Capital 158 1
|e.ventures 11 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5626 2
|Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 1
|Абасмирзоев Заур 17 5
|Бартенев Валентин 5 4
|Мамонтов Олег 11 4
|Полуянов Иван 4 4
|Дунин Максим 4 3
|Сысоев Игорь 41 3
|Коновалов Максим 20 3
|Ермилов Руслан 4 3
|Мамут Александр 133 2
|Мартиросов Давид 123 2
|Белусов Сергей 1 1
|Песков Дмитрий 127 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Мыскин Роман 40 1
|Хадасков Денис 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.