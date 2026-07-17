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ГПБ ГС-инвест Rubytech Веб-Сервер Angie Software

ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software

СОБЫТИЯ

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17.07.2026 Разработчик отечественного веб-сервера Angie Software масштабирует свои продажи вместе с Merlion 1
28.05.2025 «Базис» представила Basis SDN — первое полностью российское решение для управления программно-определяемыми сетями 1
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
28.06.2024 В новой версии веб-сервер Angie расширил возможности балансировки 1
15.02.2024 Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами 1
15.05.2023 Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO 1
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

Nginx - Энджайникс 207 7
F5 Networks 75 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 997 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 770 2
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Базис Консалтинговая компания 35 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 26 1
Lynwood Investments 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1614 1
Runa Capital 158 1
e.ventures 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5626 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
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OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OWASP - Open Web Application Security Project 144 1
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Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 686 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4782 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 463 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7901 1
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Web Interface - Веб-интерфейс 2028 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 29 5
Nginx Unit 4 3
Nginx - FreeNginx 2 2
Basis - Базис.SDN 19 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 629 2
Intel x86 - архитектура процессора 2143 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 2
OpenResty 4 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 20 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1042 1
Linux OS 11479 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1576 1
WordPress Foundation - WordPress 253 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 227 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
Lua - язык программирования 77 1
Nginx Plus 14 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 20 1
Cavium ThunderX 5 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1745 1
HPE - Juniper Networks - Contrail 4 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 228 1
Абасмирзоев Заур 17 5
Бартенев Валентин 5 4
Мамонтов Олег 11 4
Полуянов Иван 4 4
Дунин Максим 4 3
Сысоев Игорь 41 3
Коновалов Максим 20 3
Ермилов Руслан 4 3
Мамут Александр 133 2
Мартиросов Давид 123 2
Белусов Сергей 1 1
Песков Дмитрий 127 1
Степанюк Михаил 81 1
Мыскин Роман 40 1
Хадасков Денис 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165320 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54603 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47429 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19027 2
США - Калифорния 4821 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1459 2
Украина 7913 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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