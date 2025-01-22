Вышла новая версия СКАТ DPI от VAS Experts

Разработчик решений для анализа и управления сетевым трафиком VAS Experts представил обновленную версию СКАТ DPI 13.2, которая вышла в 2024 г. Обновление включает улучшения функционала, направленные на повышение эффективности, безопасности и гибкости работы операторов. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

В новой версии усовершенствованы компоненты BRAS: добавлены механизмы для контроля активности абонентов и балансировки нагрузки на Radius-серверы, реализован локальный DHCP-сервер с поддержкой IPv4 и IPv6. Эти изменения помогают использовать адресное пространство и минимизировать угрозы атак.

Интеграция DNS-функционала в СКАТ DPI расширяет возможности управления трафиком. Реализована подмена DNS-ответов для оптимизации распределения нагрузки, а также добавлены механизмы обнаружения нелегитимного трафика. Кроме того, модернизирован алгоритм анализа SNI, что позволяет лучше адаптироваться к изменениям в сетевых протоколах.

В систему внедрены новые механизмы мониторинга, такие как SNMP-D и Syslog, а интерфейс VASE-CLI обеспечивает централизованное управление всеми компонентами. Также реализована поддержка TACACS+ для гибкого управления доступом администраторов.

«Реализуя обновление, мы сосредоточились на улучшении инструментов авторизации, повышении отказоустойчивости систем, интеграции новых механизмов мониторинга и безопасности. Мы будем продолжать развивать наше решение для анализа сетевого трафика, чтобы предоставлять операторам передовые инструменты для управления сетями», — сказал директор по развитию VAS Experts Артем Терещенко.