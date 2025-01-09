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ITG VAS Experts СКАТ DPI


Платформа СКАТ DPI обеспечивает управление сетевым трафиком и абонентскими сессиями, оптимизацию использования адресов IPv4, контроль качества услуг.


09.01.2025 VAS Experts перевел казахстанского телеком-оператора на протокол IPv6 1
26.12.2024 VAS Experts улучшил мониторинг вирусной активности благодаря интеграции QoE Analytics и технологий «Лаборатории Касперского» 1
26.12.2024 Российский вендор ИТ-решений ITPOD подвел итоги по экспорту в 2024 году 1
12.12.2024 VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле 1
29.11.2024 VAS Experts тестирует отечественное ПО для СКАТ на оборудовании ITPOD 1
11.10.2022 Компания Itglobal.com запустила в России многофункциональную панель управления облачными сервисами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 10 4
NetApp - Network Appliance 636 2
ITG - ITPOD - ИТПОД 13 2
Intel Corporation 12197 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
X-Com - Икс ком 137 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
Broadcom - VMware 2359 1
Cable Norte 1 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 222 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Website URL - Uniform Resource Locator 875 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 71 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 2
ITG - ITPOD Storage 9 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 1
ITG - ITPOD Server 1 1
ITG - ITglobal.com - vStack Public Cloud 1 1
Broadcom - VMware Public Cloud 1 1
Борняков Илья 8 1
Жигалова Алина 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Узбекистан - Республика 1726 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Конго - Демократическая Республика 93 1
Америка Латинская 1812 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 305 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Казахстан - Республика 5525 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
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