VAS Experts тестирует отечественное ПО для СКАТ на оборудовании ITPOD

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts тестирует переход на оборудование от российского вендора ИТ-решений ITPOD (входит в ITG). Для флагманского продукта разработчика СКАТ DPI выбраны серверы и СХД от компании. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

СКАТ DPI от VAS Experts — это платформа, основанная на технологии Deep Packet Inspection. Она предназначена для проверки, классификации и обработки пакетов в соответствии с задачами провайдера. Программное обеспечение СКАТ работает на x86-серверах общего назначения, что позволяет конфигурировать серверы под конкретные задачи, учитывать необходимую нагрузку и закладывать запас производительности для дальнейшего вертикального или горизонтального масштабирования. Всем требованиям СКАТ DPI соответствуют серверы в линейке Network Appliance: ITPOD-MSR201-S06R-10P и ITPOD-ASR201-S08R.

В решении СКАТ DPI объединены четыре продукта, которые устанавливаются на серверное оборудование: DPI, BRAS, CG-NAT и модуль аналитики QoE. Для предотвращения потери данных VAS Experts тестирует внедрение СХД ITPOD Storage в своих проектах. Установка таких систем хранения данных необходима, когда объемы статистики превышают локальные возможности хранения данных на серверах, а также требуется организация резервного копирования данных.