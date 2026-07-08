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ITG VAS Experts СКАТ (SKAT) System of Control and Analysis of Traffic платформа анализа трафика СКАТ DPI СКАТ BRAS СКАТ CG-NAT СКАТ QoE

  • Платформа СКАТ DPI обеспечивает управление сетевым трафиком и абонентскими сессиями, оптимизацию использования адресов IPv4, контроль качества услуг.

СОБЫТИЯ

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08.07.2026 VAS Experts распространили методику испытаний федерального оператора на все внедрения СКАТ BRAS 1
18.06.2026 VAS Experts представил схему масштабирования кластера СКАТ DPI 1
23.01.2026 ITPod и VAS Experts выпустили два комплексных решения для телеком-операторов 5
15.12.2025 VAS Experts ввел сервис «Личный кабинет» для управления лицензиями и техподдержкой 1
14.07.2025 VAS Experts выполнил миграцию DPI-решения ближневосточного оператора с Sandvine на СКАТ DPI 1
17.06.2025 «Элит-ТВ» мигрировал с оборудования Ericsson на платформу СКАТ от VAS Experts 1
23.05.2025 Операционная система VEOS от VAS Experts включена в реестр российского ПО Минцифры 1
15.04.2025 Программный BRAS от VAS Experts ускорил сеть телеком-оператора из Ливана на 15% 1
08.04.2025 ITglobal.com представит Stingray Service Gateway от VAS Experts на рынке Ближнего Востока 2
26.03.2025 VAS Experts исследовал обработку больших данных в QoE Stor 1
19.03.2025 ITPOD и VAS Experts разработали решение для анализа сетевого трафика со скоростью до 5 Тб/с 1
17.03.2025 VAS Experts протестировал эффективность анализа сетевого трафика для ЦОДов 1
13.03.2025 VAS Experts настроил СКАТ DPI в качестве пограничного маршрутизатора 1
10.02.2025 ITPod и VAS Experts развивают технологическое партнерство 1
03.02.2025 VAS Experts протестировал возможность распознавания трафика в виртуальной среде 3
22.01.2025 Вышла новая версия СКАТ DPI от VAS Experts 1
09.01.2025 VAS Experts перевел казахстанского телеком-оператора на протокол IPv6 1
26.12.2024 VAS Experts улучшил мониторинг вирусной активности благодаря интеграции QoE Analytics и технологий «Лаборатории Касперского» 1
26.12.2024 Российский вендор ИТ-решений ITPOD подвел итоги по экспорту в 2024 году 1
12.12.2024 VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле 1
29.11.2024 VAS Experts тестирует отечественное ПО для СКАТ на оборудовании ITPOD 1
11.10.2022 Компания Itglobal.com запустила в России многофункциональную панель управления облачными сервисами 1

Публикаций - 24, упоминаний - 34

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 68 23
ITG - ITPOD - ИТПОД 73 8
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 217 5
NetApp - Network Appliance 667 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Sandvine 14 2
Cable Norte 2 2
Элит-ТВ 2 1
Insta Telecom - Instanet 2 1
Миател 3 1
MiaCore - Миакор 2 1
Broadcom - VMware 2611 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5664 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Cisco Systems 5371 1
Amazon Inc - Amazon.com 3281 1
Microsoft Corporation 25783 1
Commvault 187 1
Intel Corporation 12817 1
AMD - Advanced Micro Devices 4646 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 951 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1786 1
X-Com - Икс ком 188 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 282 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 434 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Good Line - GoodLine - Е-Лайт-Телеком 8 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 1
Google LLC 12703 1
MikroTik 50 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 1
Медиа-тел - Media-Tel - Медиа-Майн - Медиа-Байт - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 34 1
Урал-Пресс - УралПресс 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13890 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 407 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 20
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 13
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3380 11
ШПД - BRAS/BNG/BBRAS - Broadband Remote Access Server - маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера 56 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53989 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18053 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10691 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24454 6
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 127 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22965 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12924 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4562 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12222 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25847 4
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 4
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 66 4
IPoE - Internet Protocol over Ethernet 21 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35078 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3837 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2979 3
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1011 3
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 3
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 303 3
ECMP - Equal-cost multi-path routing 21 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3903 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18154 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 910 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7881 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28306 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5800 2
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 547 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 180 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14289 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3197 2
ITG - ITPOD Storage 28 4
Intel x86 - архитектура процессора 2155 3
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 142 3
ITG - ITPOD Server 15 2
ITG - VAS Experts - VEOS 2 2
Linux OS 11548 2
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 107 2
ITG - VAS Experts - СКАТ PCEF - Policy and Charging Enforcement Function 4 1
ITG - VAS Experts - СКАТ PGW - Packet Data Network Gateway 2 1
ITG - VAS Experts - СКАТ AntiDDoS 3 1
NetApp ONTAP 69 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Microsoft Azure 1527 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 252 1
Microsoft ANF - Microsoft Azure NetApp Files 6 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 1
Google Global Cache 25 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2423 1
Linux Kernel 17 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - Instanet 4 1
Quagga OSPF - Набор сетевого программного обеспечения для маршрутизации 4 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
Broadcom - VMware Public Cloud 1 1
ITG - ITglobal.com - vStack Cloud Panel - vStack Public Cloud 8 1
Сетевые решения - LANBilling АСР - Автоматизированная система расчетов 10 1
Терещенко Артем 48 20
Борняков Илья 52 4
Белов Василий 82 1
Жигалова Алина 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166429 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54772 3
Ближний Восток 3156 3
Казахстан - Республика 6057 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1138 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 322 2
Швеция - Королевство 3782 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3644 1
Бразилия - Федеративная Республика 2521 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 1
Турция - Турецкая республика 2623 1
Узбекистан - Республика 2010 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Египет - Арабская Республика 1102 1
Нигерия - Федеративная Республика 339 1
Ливан - Ливанская Республика 201 1
Индийский океан - Персидский залив 234 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1788 1
Конго - Демократическая Республика 102 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11727 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7831 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3837 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3990 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4608 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5474 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7045 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6176 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57763 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16095 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8255 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 1
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