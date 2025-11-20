NetApp - Network Appliance

Техдиректор гигантской ИТ-компании втихаря продал технологии конкурентам и исчез. Его нашли на Крайнем Севере Чужой среди своих Компания NetApp обвинила своего бывшего технического директора Йона Торгримура Стефанссона (Jon Thorgr

ITglobal.com расширил ИТ-инфраструктуру «АльфаСтрахование» на базе систем хранения NetApp тегратор ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, завершил проект по расширению инфраструктуры систем хранения данных для групп компаний «АльфаСтрахование» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Новые блочные СХД NetApp интегрированы в действующую архитектуру без простоев и обеспечивают техническую основу для развития новых бизнес-сервисов. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com. Проект ITglo

Систему хранения данных NetApp компании «Урал-Пресс» поддерживает ITglobal.com Компания ITglobal.com взяла на себя техническую поддержку СХД NetApp, принадлежащей «Урал-Пресс». Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com. После ухода американской компании NetApp, на решениях которой была развернута инфраструктура «Урал-

Компания ITglobal.com обеспечит техническую поддержку шести систем хранения данных NetApp для компании «2ГИС» ITglobal.com обеспечивает техническую поддержку шести систем хранения данных (СХД) NetApp, включая AFF A300, которая уже не выпускается, для международной картографической компании «2ГИС». После ухода американского производителя из России инженеры ITglobal.com помогли «2ГИС»

«Сёрчинформ FileAuditor» теперь поддерживает вычитку журналов Windows, Active Directory и СХД NetApp ка агента неудобна или невозможна – например, если требуется вычитка отдельной сетевой папки, а не всего хранилища. Безагентское сканирование экономит ресурсы. Таким же образом FileAuditor работает с NetApp – новой системой хранения, ранее недоступной для аудита. Вкупе с поддержкой FTP, SMB, DFS, NFS и NTFS, интеграцией со всей линейкой Huawei OceanStore и Dorado, это делает программу униве

Чистый доход NetApp вырос на 11% во II квартале 2022 финансового года финансового года, который закончился 29 октября 2021 г. Чистый доход компании во II квартале вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,57 млрд. Общий объем выручки NetApp Public Cloud увеличился на 80% по сравнению со II кварталом прошлого финансового года и составил $388 млн. Чистый годовой доход компании от продаж All-flash решений вырос на 22% по сравн

Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей уктов до 55%, а время простоя ресурсов сокращается на 60%», — утверждает генеральный директор (СEO) NetApp Джордж Куриан (George Kurian).Однако крупные предприятия не всегда готовы выносить ИТ-

Компания NetApp стала партнером главного события осени российского ИКТ-сообщества – CNews FORUM 2021 Компания NetApp, международный производитель программного обеспечения для управления данными в облаке

Израильский телеком-провайдер Radwin автоматизировал резервное копирование с помощью решения Commvault и систем хранения Netapp анными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщил о завершении проекта, в рамках которого израильский телеком-провайдер внедрил Commvault Backup & Recovery вместе с системой хранения Netapp как унифицированное решение для защиты различных рабочих нагрузок. В результате этого проекта Radwin улучшил эффективность управления данными и значительно сократил затраты на обслуживан

Oxygen запустил платформу объектного хранения данных S3 Оператор столичных дата-центров и облачный провайдер Oxygen запустил в России платформу объектного хранения данных S3 на основе решения Netapp Storagegrid. S3 от Oxygen – это высокопроизводительная платформа хранения данных, позволяющая в рамках объектной модели обращаться к данным из любой точки мира с разграничением прав дост

NetApp опубликовала результаты за второй квартал 2021 финансового года ился 30 октября 2020 года. Чистый доход компании вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года и составил $1,42 млрд. Общегодовой объем выручки от подписки на облачные сервисы NetApp вырос на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года и составил $216 млн. Расчётный общегодовой объём выручки от реализации all-flash решений вырос на 15% по сравнению

NetApp переносит оптимизацию и корпоративные дата-сервисы в облако NetApp представила революционное бессерверное решение для контейнеров от Spot by NetApp, новую автономную платформу для управления вычислениями в гибридном облаке, а также об

NetApp усовершенствовала свои облачные сервисы NetApp объявила об усовершенствовании ведущего в отрасли ПО для управления данными NetApp ONTAP. Компания также анонсировала улучшенный гибкий сервис NetApp Keystone Flex Subscription и новое решение NetApp SolidFire Enterprise SDS. Благодаря этим обновлениям

Itglobal.com обновила инфраструктуру СХД «Биржи грузоперевозок Ati.su» В рамках нового соглашения компания Itglobal.com осуществила поставку двух СХД Netapp A400 последнего поколения и предоставила первую линию техподдержки. Для того, чтобы наглядно показать «Бирже грузоперевозок Ati.su («Трансборд»)», какие технологические преимущества сейч

NetApp опубликовала результаты за первый квартал 2021 финансового года пании в первом квартале 2021 финансового года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $1,30 млрд. Общегодовой объем выручки от подписки на облачные сервисы NetApp вырос на 192% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $178 миллионов. Расчётный общегодовой объём выручки от реализации all-flash решений вырос на 34% по

NetApp объявила о расширении унифицированной партнерской программы NetApp объявила об обновлении своей унифицированной партнерской программы, направленной на поддержку деятельности партнеров, усиление их бизнес-возможностей и развитие моделей. NetApp упростит и расширит отмеченную премиями программу, чтобы обеспечить единый пользовательский опыт, поддержать процессы цифровой трансформации заказчиков, повысить прибыльность партнеров и

NetApp приобрела компанию Spot ектура анализирует рабочие нагрузки приложений и способствует повышению производительности и сокращению затрат на хранение и вычисления, при сохранении ранее согласованных результатов. Инфраструктура NetApp и Spot, направленная на постоянную оптимизацию, поможет заказчикам сэкономить до 90% затрат на облачное хранение и вычисления, из которых, как правило, состоит до 70% затрат на облако, а

В AstraZeneca внедрено комбинированное решение Commvault и NetApp Commvault сообщила о завершенном проекте по внедрению комбинированного решения Commvault и NetApp в качестве основной платформы для защиты, управления и перемещения данных в международной биофармацевтической компании AstraZeneca. Комбинация решения Commvault Complete Backup and Recov

Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять? подход, смогли успешно справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, считает генеральный директор NetApp Джордж Куриан (George Kurian). Своим мнением он поделился во время вступительной речи

Netapp назначила ветерана Microsoft на должность президента Компания Netapp объявила о назначении Сезара Сернуды президентом компании. Сернуда вступит в должность

Netapp приобрел разработчика облачного ПО Cloudjumper Netapp объявил о приобретении компании Cloudjumper, разработчика облачного ПО и лидера в областях инфраструктуры виртуальных десктопов (VDI) и служб удаленных десктопов (RDS). В результате сделки Netapp Virtual Desktop Services сможет решать самые сложные задачи, связанные с виртуальными десктопами и управлением приложениями, что позволит заказчикам разворачивать, управлять, отслеживать

Commvault и NetApp представили ПО для защиты и восстановления важных данных в гибридных облаках Commvault объявила о выпуске решения NetApp Scale-out Data Protection (SDP), предоставляющего расширенные возможности быстрого вос

NetApp представила Project Astra ть существующий сегодня разрыв между популярностью контейнеров, требуемыми возможностями и пользовательским опытом, а также способностью обеспечивать переносимость данных. Разрабатывая Project Astra, NetApp стремится дать компаниям возможность беспрепятственно работать в любом облаке с тем типом размещения Kubernetes, который они выбрали. Project Astra использует базовую технологию, доступ

Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке По результатам голосования, предложенного редакцией CNews в преддверие международного женского дня, Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ на российском ИТ-рынке, может считаться самой успешной женщиной на российском ИТ-рынке. За нее, как и в прошлом году, проголосовали 37% участников. Сложные в экономическом

Netapp приобрела Talon Storage Компания Netapp, один из лидеров рынка в области управления данными в гибридном облаке, объявила о при

Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой CNews: Последние время NetApp прилагает много усилий, чтобы избавиться от представлении о компании, как о производит

Александр Вальнер: В России идет смена ИТ-поколений CNews: Недавно в Москве состоялась конференция NetApp Insight, каковы ваши впечатления от прошедшего мероприятия? Какие изменения в менталит

NetApp и Google Cloud представили совместные решения для облака NetApp и Google Cloud объявили о выходе NetApp Cloud Volumes Service, NetApp Cloud Volumes ONTAP для Google Cloud и поддержке Anthos на NetApp HCI, что поможет организациям сосредоточиться на инновациях в любых гибридны

NetApp: По уровню проникновения all-flash Россия опережает ряд крупных европейских стран ологиям. По уровню проникновения all-flash мы даже обгоняем ряд крупных европейских стран. В России NetApp воспринимается как поставщик SAN-решений, по их внедрению мы точно опережаем другие ев

NetApp представила программу для построения облачной инфраструктуры NetApp объявила о том, что готова предложить заказчикам программу NetApp Keystone, которая предоставляет ряд гибких решений как для приобретения, так и для самостоятельного построения облачной инфраструктуры. Сегодня компании осуществляют цифровую трансформац

От гиперконвергентности к мультиоблаку – что нового предлагают в сфере VDI беспечивать запас роста на будущее. Одним из таких решений является программно-аппаратная платформа NetApp HCI в основе которой лежат не только мощные вычислительные технологии, но и гибкая арх

NetApp представила СХД NetApp EF600 для аналитики и HPC NetApp объявила о запуске массива хранения данных NetApp EF600. Это система среднего уровня хранения данных со сквозной поддержкой NVMe, позвол

Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов вное управление ресурсами хранения и защита данных в гибридных облаках – в фокусе внимания компании NetApp в течение ряда лет. Какие основные тенденции изменения корпоративной ИТ-среды вы может

Человек-эпоха – Том Мендоса, вице-президент NetApp планирует уйти на пенсию ии Том Мендоса был одним из четырех высших руководителей, которые задавали тон и создавали культуру NetApp в первые годы существования компании. С 1994 г. он занимал должность президента и стар

«СБКлауд» интегрировала объектное хранилище с решением NetApp Компания «СБКлауд» объявила об интеграции своего объектного хранилища с NetApp StorageGRID Webscale, которое способно хранить миллиарды объектов в ЦОДах по всему мир

Платформа «Сбклауд» расширила возможности объектного хранения на базе протокола S3 ости работы с данными, размещенными у оператора за счет интеграции объектного хранилища «Сбклауд» с Netapp StorageGRID Webscale, способным хранить миллиарды объектов и управлять их размещением

NetApp преобразует Data Fabric для гибридного мультиоблака , которые позволят заказчикам внедрять и использовать облако на удобных им условиях. Новые продукты NetApp обеспечивают по-настоящему беспроблемный опыт использования гибридного облака при помо

NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов Компания NetApp объявила о выходе программного продукта ONTAP 9.6, новой СХД среднего уровня AFF A320

Лучший способ организовать Data Science в компании. Взгляд NetApp т эту деятельность, служа центром, в котором объединяются все проекты по исследованию информации. В NetApp задумались над тем, какая модель будет наиболее полезна бизнесу. Пытаясь ответить на э