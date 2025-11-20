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NetApp Network Appliance

NetApp - Network Appliance

СОБЫТИЯ

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20.11.2025 Техдиректор гигантской ИТ-компании втихаря продал технологии конкурентам и исчез. Его нашли на Крайнем Севере

Чужой среди своих Компания NetApp обвинила своего бывшего технического директора Йона Торгримура Стефанссона (Jon Thorgr
27.06.2025 ITglobal.com расширил ИТ-инфраструктуру «АльфаСтрахование» на базе систем хранения NetApp

тегратор ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, завершил проект по расширению инфраструктуры систем хранения данных для групп компаний «АльфаСтрахование» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Новые блочные СХД NetApp интегрированы в действующую архитектуру без простоев и обеспечивают техническую основу для развития новых бизнес-сервисов. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com. Проект ITglo
23.04.2024 Систему хранения данных NetApp компании «Урал-Пресс» поддерживает ITglobal.com

Компания ITglobal.com взяла на себя техническую поддержку СХД NetApp, принадлежащей «Урал-Пресс». Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com. После ухода американской компании NetApp, на решениях которой была развернута инфраструктура «Урал-
12.03.2024 Компания ITglobal.com обеспечит техническую поддержку шести систем хранения данных NetApp для компании «2ГИС»

ITglobal.com обеспечивает техническую поддержку шести систем хранения данных (СХД) NetApp, включая AFF A300, которая уже не выпускается, для международной картографической компании «2ГИС». После ухода американского производителя из России инженеры ITglobal.com помогли «2ГИС»

11.12.2023 «Сёрчинформ FileAuditor» теперь поддерживает вычитку журналов Windows, Active Directory и СХД NetApp

ка агента неудобна или невозможна – например, если требуется вычитка отдельной сетевой папки, а не всего хранилища. Безагентское сканирование экономит ресурсы. Таким же образом FileAuditor работает с NetApp – новой системой хранения, ранее недоступной для аудита. Вкупе с поддержкой FTP, SMB, DFS, NFS и NTFS, интеграцией со всей линейкой Huawei OceanStore и Dorado, это делает программу униве
03.12.2021 Чистый доход NetApp вырос на 11% во II квартале 2022 финансового года

финансового года, который закончился 29 октября 2021 г. Чистый доход компании во II квартале вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,57 млрд. Общий объем выручки NetApp Public Cloud увеличился на 80% по сравнению со II кварталом прошлого финансового года и составил $388 млн. Чистый годовой доход компании от продаж All-flash решений вырос на 22% по сравн
30.11.2021 Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей

уктов до 55%, а время простоя ресурсов сокращается на 60%», — утверждает генеральный директор (СEO) NetApp Джордж Куриан (George Kurian).Однако крупные предприятия не всегда готовы выносить ИТ-
10.11.2021 Компания NetApp стала партнером главного события осени российского ИКТ-сообщества – CNews FORUM 2021

Компания NetApp, международный производитель программного обеспечения для управления данными в облаке
21.07.2021 Израильский телеком-провайдер Radwin автоматизировал резервное копирование с помощью решения Commvault и систем хранения Netapp

анными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, сообщил о завершении проекта, в рамках которого израильский телеком-провайдер внедрил Commvault Backup & Recovery вместе с системой хранения Netapp как унифицированное решение для защиты различных рабочих нагрузок. В результате этого проекта Radwin улучшил эффективность управления данными и значительно сократил затраты на обслуживан
02.02.2021 Oxygen запустил платформу объектного хранения данных S3

Оператор столичных дата-центров и облачный провайдер Oxygen запустил в России платформу объектного хранения данных S3 на основе решения Netapp Storagegrid. S3 от Oxygen – это высокопроизводительная платформа хранения данных, позволяющая в рамках объектной модели обращаться к данным из любой точки мира с разграничением прав дост
02.12.2020 NetApp опубликовала результаты за второй квартал 2021 финансового года

ился 30 октября 2020 года. Чистый доход компании вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года и составил $1,42 млрд. Общегодовой объем выручки от подписки на облачные сервисы NetApp вырос на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2020 финансового года и составил $216 млн. Расчётный общегодовой объём выручки от реализации all-flash решений вырос на 15% по сравнению
03.11.2020 NetApp переносит оптимизацию и корпоративные дата-сервисы в облако

NetApp представила революционное бессерверное решение для контейнеров от Spot by NetApp, новую автономную платформу для управления вычислениями в гибридном облаке, а также об
20.10.2020 NetApp усовершенствовала свои облачные сервисы

NetApp объявила об усовершенствовании ведущего в отрасли ПО для управления данными NetApp ONTAP. Компания также анонсировала улучшенный гибкий сервис NetApp Keystone Flex Subscription и новое решение NetApp SolidFire Enterprise SDS. Благодаря этим обновлениям

07.10.2020 Itglobal.com обновила инфраструктуру СХД «Биржи грузоперевозок Ati.su»

В рамках нового соглашения компания Itglobal.com осуществила поставку двух СХД Netapp A400 последнего поколения и предоставила первую линию техподдержки. Для того, чтобы наглядно показать «Бирже грузоперевозок Ati.su («Трансборд»)», какие технологические преимущества сейч
02.09.2020 NetApp опубликовала результаты за первый квартал 2021 финансового года

пании в первом квартале 2021 финансового года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $1,30 млрд. Общегодовой объем выручки от подписки на облачные сервисы NetApp вырос на 192% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го финансового года и составил $178 миллионов. Расчётный общегодовой объём выручки от реализации all-flash решений вырос на 34% по

23.07.2020 NetApp объявила о расширении унифицированной партнерской программы

NetApp объявила об обновлении своей унифицированной партнерской программы, направленной на поддержку деятельности партнеров, усиление их бизнес-возможностей и развитие моделей. NetApp упростит и расширит отмеченную премиями программу, чтобы обеспечить единый пользовательский опыт, поддержать процессы цифровой трансформации заказчиков, повысить прибыльность партнеров и
06.07.2020 NetApp приобрела компанию Spot

ектура анализирует рабочие нагрузки приложений и способствует повышению производительности и сокращению затрат на хранение и вычисления, при сохранении ранее согласованных результатов. Инфраструктура NetApp и Spot, направленная на постоянную оптимизацию, поможет заказчикам сэкономить до 90% затрат на облачное хранение и вычисления, из которых, как правило, состоит до 70% затрат на облако, а
28.05.2020 В AstraZeneca внедрено комбинированное решение Commvault и NetApp

Commvault сообщила о завершенном проекте по внедрению комбинированного решения Commvault и NetApp в качестве основной платформы для защиты, управления и перемещения данных в международной биофармацевтической компании AstraZeneca. Комбинация решения Commvault Complete Backup and Recov
19.05.2020 Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?

подход, смогли успешно справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, считает генеральный директор NetApp Джордж Куриан (George Kurian). Своим мнением он поделился во время вступительной речи

13.05.2020 Netapp назначила ветерана Microsoft на должность президента

Компания Netapp объявила о назначении Сезара Сернуды президентом компании. Сернуда вступит в должность
07.05.2020 Netapp приобрел разработчика облачного ПО Cloudjumper

Netapp объявил о приобретении компании Cloudjumper, разработчика облачного ПО и лидера в областях инфраструктуры виртуальных десктопов (VDI) и служб удаленных десктопов (RDS). В результате сделки Netapp Virtual Desktop Services сможет решать самые сложные задачи, связанные с виртуальными десктопами и управлением приложениями, что позволит заказчикам разворачивать, управлять, отслеживать
29.04.2020 Commvault и NetApp представили ПО для защиты и восстановления важных данных в гибридных облаках

Commvault объявила о выпуске решения NetApp Scale-out Data Protection (SDP), предоставляющего расширенные возможности быстрого вос
28.04.2020 NetApp представила Project Astra

ть существующий сегодня разрыв между популярностью контейнеров, требуемыми возможностями и пользовательским опытом, а также способностью обеспечивать переносимость данных. Разрабатывая Project Astra, NetApp стремится дать компаниям возможность беспрепятственно работать в любом облаке с тем типом размещения Kubernetes, который они выбрали. Project Astra использует базовую технологию, доступ

16.04.2020 Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке

По результатам голосования, предложенного редакцией CNews в преддверие международного женского дня, Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ на российском ИТ-рынке, может считаться самой успешной женщиной на российском ИТ-рынке. За нее, как и в прошлом году, проголосовали 37% участников. Сложные в экономическом
16.03.2020 Netapp приобрела Talon Storage

Компания Netapp, один из лидеров рынка в области управления данными в гибридном облаке, объявила о при
16.01.2020 Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой

CNews: Последние время NetApp прилагает много усилий, чтобы избавиться от представлении о компании, как о производит
20.12.2019 Александр Вальнер: В России идет смена ИТ-поколений

CNews: Недавно в Москве состоялась конференция NetApp Insight, каковы ваши впечатления от прошедшего мероприятия? Какие изменения в менталит
25.11.2019 NetApp и Google Cloud представили совместные решения для облака

NetApp и Google Cloud объявили о выходе NetApp Cloud Volumes Service, NetApp Cloud Volumes ONTAP для Google Cloud и поддержке Anthos на NetApp HCI, что поможет организациям сосредоточиться на инновациях в любых гибридны
22.11.2019 NetApp: По уровню проникновения all-flash Россия опережает ряд крупных европейских стран

ологиям. По уровню проникновения all-flash мы даже обгоняем ряд крупных европейских стран. В России NetApp воспринимается как поставщик SAN-решений, по их внедрению мы точно опережаем другие ев
11.11.2019 NetApp представила программу для построения облачной инфраструктуры

NetApp объявила о том, что готова предложить заказчикам программу NetApp Keystone, которая предоставляет ряд гибких решений как для приобретения, так и для самостоятельного построения облачной инфраструктуры. Сегодня компании осуществляют цифровую трансформац
28.10.2019 От гиперконвергентности к мультиоблаку – что нового предлагают в сфере VDI

беспечивать запас роста на будущее. Одним из таких решений является программно-аппаратная платформа NetApp HCI в основе которой лежат не только мощные вычислительные технологии, но и гибкая арх
02.09.2019 NetApp представила СХД NetApp EF600 для аналитики и HPC

NetApp объявила о запуске массива хранения данных NetApp EF600. Это система среднего уровня хранения данных со сквозной поддержкой NVMe, позвол
31.07.2019 Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

вное управление ресурсами хранения и защита данных в гибридных облаках – в фокусе внимания компании NetApp в течение ряда лет. Какие основные тенденции изменения корпоративной ИТ-среды вы может
30.07.2019 Человек-эпоха – Том Мендоса, вице-президент NetApp планирует уйти на пенсию

ии Том Мендоса был одним из четырех высших руководителей, которые задавали тон и создавали культуру NetApp в первые годы существования компании. С 1994 г. он занимал должность президента и стар
25.06.2019 «СБКлауд» интегрировала объектное хранилище с решением NetApp

Компания «СБКлауд» объявила об интеграции своего объектного хранилища с NetApp StorageGRID Webscale, которое способно хранить миллиарды объектов в ЦОДах по всему мир
25.06.2019 Платформа «Сбклауд» расширила возможности объектного хранения на базе протокола S3

ости работы с данными, размещенными у оператора за счет интеграции объектного хранилища «Сбклауд» с Netapp StorageGRID Webscale, способным хранить миллиарды объектов и управлять их размещением

19.06.2019 NetApp преобразует Data Fabric для гибридного мультиоблака

, которые позволят заказчикам внедрять и использовать облако на удобных им условиях. Новые продукты NetApp обеспечивают по-настоящему беспроблемный опыт использования гибридного облака при помо
13.05.2019 NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов

Компания NetApp объявила о выходе программного продукта ONTAP 9.6, новой СХД среднего уровня AFF A320

10.04.2019 Лучший способ организовать Data Science в компании. Взгляд NetApp

т эту деятельность, служа центром, в котором объединяются все проекты по исследованию информации. В NetApp задумались над тем, какая модель будет наиболее полезна бизнесу. Пытаясь ответить на э
02.04.2019 NetApp представила NetApp MAX Data с поддержкой Intel Optane DC

NetApp анонсировала NetApp Memory Accelerated Data (MAX Data) 1.3 с поддержкой энергонезависимой памяти Intel Optane DC. Комбинация MAX Data и энергонезависимой памяти Intel Optane DC позволит компаниям поддержива

Публикаций - 667, упоминаний - 936

NetApp и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 177
Cisco Systems 5372 138
IBM - International Business Machines Corp 9699 137
Broadcom - VMware 2610 136
Microsoft Corporation 25775 127
Oracle Corporation 7074 83
HP Inc. 5883 74
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 55
Intel Corporation 12811 54
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 54
Huawei 4676 53
Google LLC 12688 49
Dell Technologies - Dell Computer 2219 47
Amazon Inc - Amazon.com 3277 43
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 42
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 39
HP - Hewlett-Packard 3662 37
Lenovo Group 2446 36
Veeam Software 345 34
SAP SE 5601 31
Fujitsu 2105 31
Hitachi - Хитачи 1501 29
Red Hat 1378 27
Citrix Systems 868 26
Nvidia Corp 4002 26
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 25
Softline - Софтлайн 3743 25
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 23
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 22
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 22
Крок - Croc 1964 22
Commvault 187 21
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 21
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 16
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 15
Ростелеком 10948 14
SAS Institute 1082 14
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 14
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 29
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
eBay Inc 1640 8
Merrill Lynch 454 8
Walmart - Wal-Mart Stores 405 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Альфа-Банк 1979 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 5
Ак Барс Банк 283 5
Лента - Утконос 180 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Priceline.com - online travel agency 139 4
Почта России ПАО 2370 3
Tesla Motors 461 3
Газпром нефть 725 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Coca-Cola Company 261 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 3
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Федеральное казначейство России 1949 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 4
OpenCAPI Consortium 13 4
Gen-Z Consortium 11 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Free TON Community 6 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
Oil & Gas UK - Ассоциация нефтегазовой промышленности Великобритании 1 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 338
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 299
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 270
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 234
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 222
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 194
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 167
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 147
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 123
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 101
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 97
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 66
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 65
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 63
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 63
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 62
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 60
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 60
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 59
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 55
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 55
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 53
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 51
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 50
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 44
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 44
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 94 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 42
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 41
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 41
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 41
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 39
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 39
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 35
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 33
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 33
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 32
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 70
NetApp ONTAP 69 63
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 53
Microsoft Azure 1526 49
Microsoft Windows 16882 43
Linux OS 11533 32
NetApp SnapLock Enterprise Software - NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect - NetApp SnapVault 39 32
NetApp Data Fabric Solutions 30 30
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 29
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 29
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 26
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 22
NetApp SolidFire 23 21
NetApp FlexPod 25 21
Apple iPhone 6 4861 20
Microsoft Office 365 1042 19
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 19
Google Cloud Platform - GCP 383 18
Broadcom - VMware vSphere 614 18
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 18
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 16
Microsoft Office 4170 15
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 15
NetApp Cloud Insights 16 15
NetApp OnCommand - NetApp OCI - NetApp OnCommand Insight - NetApp OnCommand Performance Manager - NetApp OnCommand Cloud Manager 15 15
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 13
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 55 13
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 13
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 11
NetApp HCI 11 10
Veeam Cloud Connect 45 10
Depositphotos - фотобанк 405 10
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
Бочарникова Татьяна 83 83
Ройфман Роман 16 16
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 12
Georgens Tom - Джордженс Том 11 11
Rogers Patrick - Роджерс Патрик 10 10
Лебедев Михаил 72 9
Волков Роман 22 9
Тимашев Ратмир 69 7
Lye Anthony - Лай Энтони 12 7
Белов Василий 82 6
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 6
König Andreas - Кёниг Андреас 12 6
Белоусов Максим 109 5
Попов Михаил 56 5
McKay Peter - Маккей Питер 21 5
Wüst Peter - Вюст Петер 5 5
Парфентьев Алексей 183 4
Матвеева Татьяна 110 4
Вальнер Александр 4 4
Скоробогатова Ольга 60 4
Мегрелишвили Георгий 27 4
Аршавский Анджей 31 4
Свидерский Евгений 77 4
Кантор Виктор 22 4
Кулаков Павел 29 4
Буш Сергей 15 4
Wallner Alexander - Вальнер Александр 4 4
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 4
Путин Владимир 3454 3
Хасьянова Гульнара 156 3
Мишустин Михаил 787 3
Никифоров Николай 1138 3
Черепенников Антон 86 3
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 3
Солнцева Екатерина 62 3
Молодых Владимир 30 3
Григорьева Мария 25 3
Казаков Антон 5 3
Шпак Василий 279 3
Шуваев Ярослав 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 320
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 134
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 88
Европа 24964 64
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 39
Германия - Федеративная Республика 13221 32
Казахстан - Республика 6048 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Европа Восточная 3138 18
Ближний Восток 3154 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Азия - Азиатский регион 5920 17
Африка - Африканский регион 3641 17
Япония 13807 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Нидерланды 3746 12
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Россия - СФО - Новосибирск 4876 10
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 10
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 9
США - Калифорния 4829 9
Америка - Американский регион 2206 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Канада 5081 8
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 7
Индия - Bharat 5869 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Украина 7928 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Китай - Тайвань 4245 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 156
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 94
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 79
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 66
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 61
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 45
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 37
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 36
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 30
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 29
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 28
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 27
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 26
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 24
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 21
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 20
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 20
Аренда 2687 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 14
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 14
ISDEX интернет-индекс 250 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 22
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 8
Открытые системы ИД 176 8
Dow Jones - MarketWatch 334 7
Forbes - Форбс 1002 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
CNET Networks - CNET News 1643 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Fortune 211 3
Bloomberg 1627 2
IDG - International Data Group 117 2
AP - Associated Press 2007 2
CRN 50 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
VNUNet.com 214 2
Total Telecom 613 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Infosan 75 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Ведомости 1466 1
N+1 - Издание 188 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Inquirer 463 1
Nature 832 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Computer Weekly 376 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
cw360 84 1
IDC - International Data Corporation 4975 111
Gartner - Гартнер 3658 40
Internet Stock Report 994 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
S&P 500 565 19
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 13
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
Markets&Markets Research 113 5
Opinion Matters 7 4
Fortune Global 500 295 3
Forrester Research 834 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Forbes Global 2000 50 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
IDC EMEA 19 2
IDC Semiannual Software Tracker 5 2
Fortune Global 100 142 2
Forbes Cloud 100 6 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Bear Stearns 79 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Forrester Wave 45 1
Frost & Sullivan 207 1
Forrester Consulting 26 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Global Market Insights 16 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
Mordor Intelligence 35 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 2
University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 22 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Алтайский региональный ИТ-форум 4 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 23
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
NetApp Directions 6 6
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews AWARDS - награда 571 4
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
VMworld 29 2
Lenovo Transform 2 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 2
IT&Security Forum 10 2
Information Management Forum 2 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CeBIT 614 1
Microsoft Ignite 44 1
VeeamON Forum 10 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Fujitsu Forum 9 1
LinuxWorld 52 1
PC Expo 36 1
GeoВласть 45 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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