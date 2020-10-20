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NetApp усовершенствовала свои облачные сервисы

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

NetApp объявила об усовершенствовании ведущего в отрасли ПО для управления данными NetApp ONTAP. Компания также анонсировала улучшенный гибкий сервис NetApp Keystone Flex Subscription и новое решение NetApp SolidFire Enterprise SDS. Благодаря этим обновлениям NetApp помогает компаниям по всему мире раскрыть потенциал облачных технологий. Теперь организации могут оптимизировать производительность и безопасность, сократить расходы, с легкостью перенести управление данными из локальных ЦОД в любое облако и использовать гибридную облачную инфраструктуру.

«Цифровая трансформация ускорилась до такой степени, что проекты, на реализацию которых раньше уходили годы, теперь требуют завершения в течение месяцев или даже недель, — сказал президент NetApp Цезарь Сернуда. — Благодаря инновационному программному обеспечению для управления данными NetApp занимает уникальное положение на рынке и помогает организациям быстро адаптироваться и осуществлять устойчивые преобразования в современном мире гибридных облаков. Мы облегчили процесс разработки приложений в облаке, перемещения приложений в облако или создания локальных облачных технологий».

Расширенные возможности ПО NetApp ONTAP, которые обеспечивают большую консолидацию, более глубокую интеграцию в облако и постоянную доступность данных для повышения удобства, эффективности и защиты критически важных для бизнеса корпоративных приложений.

Обновление подписки NetApp Keystone Flex Subscription, обеспечивающей быстрый и гибкий путь к облачному центру обработки данных, основанной на принципе оплаты по мере роста, для получения локальных облачных сервисов. Подписка Keystone Flex Subscription также предлагает интеграцию в общедоступные облака, доступную через экосистему партнеров NetApp.

Новое решение NetApp SolidFire Enterprise SDS, которое обеспечивает простую и автоматизированную основу для частного облака с программным обеспечением NetApp Element в качестве автономной программно-определяемой системы хранения данных, которую можно использовать на любом оборудовании.

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