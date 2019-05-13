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NetApp ONTAP
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.05.2019
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NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов
Компания NetApp объявила о выходе программного продукта ONTAP 9.6, новой СХД среднего уровня AFF A320 c поддержкой сквозного протокола NVMe, а также о расширении линейки сервисов для повышения прибыльности данных предприятий. Программное обеспечение
|30.10.2018
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NetApp представила новые сервисы и решения для NetApp Data Fabric
NetApp объявила о выходе своих продуктов: ONTAP 9.5, MAX Data, StorageGRID SG6060, NetApp Solution Support для FlexPod Flash Performanc
|26.09.2016
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Новое ПО и флеш-системы NetApp упрощают управление данными и повышают производительность в гибридных облаках
Компания NetApp представила новое ПО NetApp ONTAP, флеш-системы и расширенную поддержку публичных облаков. На этом фундаменте, по замыслу
|17.11.2015
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Gemalto и NetApp представят интегрированное решение для хранения и шифрования данных для пользователей AWS
ия интегрированного решения для хранения данных, шифрования и управления ключами для клиентов Amazon Web Services (AWS). Решение, сочетающее в себе технологии SafeNet Virtual KeySecure и NetApp Cloud Ontap и представленное в виде унифицированного предложения в магазине AWS Marketplace, позволит организациям обеспечивать хранение и шифрование своих данных и приложений в виртуальных окружения
|21.10.2010
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ОС Data ONTAP 8 от NetApp ускоряет переход к распределённой информационной инфраструктуре
Компания NetApp разработала операционную систему Data ONTAP 8, которая призвана удовлетворить потребности клиентов в масштабировании при переходе к
|02.09.2008
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Решения V-Series от NetApp упрощают управление данными
емы EMC, Hitachi Data Systems, HP и других производителей, использовать операционную систему NetApp Data ONTAP 7G для повышения экономической эффективности и упрощения управления данными. Так,
|24.07.2007
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УЦ «Микротест» проведет курсы по продуктам NetApp: впервые в России
партнерских взаимоотношений. Программа обучения включает в себя три курса: «Основные принципы Data ONTAP (DOTF)» (продолжительность — 5 дней), «Администрирование SAN Data ONTAP» (3 дня)
NetApp ONTAP и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
|SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
|Free TON Community 6 1
|AHCA - American Health Care Association 1 1
|Ройфман Роман 16 10
|Бочарникова Татьяна 83 5
|Kurian George - Джордж Кьюриан 12 5
|Reich Joel - Рейч Джоэл 6 5
|Грамматчиков Алексей 4 3
|Robinson Simon - Робинсон Саймон 3 3
|Lye Anthony - Лай Энтони 12 2
|Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 2
|Волков Роман 22 2
|Jean-Francois Marie - Жан-Франсуа Мари 3 2
|Бразертон Фил - Brotherton Phil 2 2
|Тимашев Ратмир 69 1
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
|Цыганов Вячеслав 79 1
|Натрусов Артем 313 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Белоусов Максим 109 1
|Паршин Максим 323 1
|Вальнер Александр 4 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Хомков Игорь 47 1
|Свидерский Евгений 77 1
|Крис Гринвуд 1 1
|Ушаков Анатолий 47 1
|Никитин Сергей 96 1
|Столяров Александр 32 1
|Шпак Василий 279 1
|Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Козак Николай 209 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Мацыгин Юрий 50 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Чуканов Сергей 110 1
|Костин Сергей 37 1
|Барсуков Сергей 32 1
|Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
|Триппель Наталья 3 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|Newzoo - Игровая аналитика 17 1
|CRN 50 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
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