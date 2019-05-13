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NetApp ONTAP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.05.2019 NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов

Компания NetApp объявила о выходе программного продукта ONTAP 9.6, новой СХД среднего уровня AFF A320 c поддержкой сквозного протокола NVMe, а также о расширении линейки сервисов для повышения прибыльности данных предприятий. Программное обеспечение
30.10.2018 NetApp представила новые сервисы и решения для NetApp Data Fabric

NetApp объявила о выходе своих продуктов: ONTAP 9.5, MAX Data, StorageGRID SG6060, NetApp Solution Support для FlexPod Flash Performanc
26.09.2016 Новое ПО и флеш-системы NetApp упрощают управление данными и повышают производительность в гибридных облаках

Компания NetApp представила новое ПО NetApp ONTAP, флеш-системы и расширенную поддержку публичных облаков. На этом фундаменте, по замыслу
17.11.2015 Gemalto и NetApp представят интегрированное решение для хранения и шифрования данных для пользователей AWS

ия интегрированного решения для хранения данных, шифрования и управления ключами для клиентов Amazon Web Services (AWS). Решение, сочетающее в себе технологии SafeNet Virtual KeySecure и NetApp Cloud Ontap и представленное в виде унифицированного предложения в магазине AWS Marketplace, позволит организациям обеспечивать хранение и шифрование своих данных и приложений в виртуальных окружения
21.10.2010 ОС Data ONTAP 8 от NetApp ускоряет переход к распределённой информационной инфраструктуре

Компания NetApp разработала операционную систему Data ONTAP 8, которая призвана удовлетворить потребности клиентов в масштабировании при переходе к
02.09.2008 Решения V-Series от NetApp упрощают управление данными

емы EMC, Hitachi Data Systems, HP и других производителей, использовать операционную систему NetApp Data ONTAP 7G для повышения экономической эффективности и упрощения управления данными. Так,

24.07.2007 УЦ «Микротест» проведет курсы по продуктам NetApp: впервые в России

партнерских взаимоотношений. Программа обучения включает в себя три курса: «Основные принципы Data ONTAP (DOTF)» (продолжительность — 5 дней), «Администрирование SAN Data ONTAP» (3 дня)

Публикаций - 69, упоминаний - 110

NetApp ONTAP и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 667 63
Microsoft Corporation 25775 26
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 23
Google LLC 12690 18
Cisco Systems 5372 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Broadcom - VMware 2610 10
Nvidia Corp 4002 9
Veeam Software 345 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Oracle Corporation 7074 7
Alibaba Group 473 5
Red Hat 1378 5
Darz 7 5
SAP SE 5601 4
Dell EMC 5180 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
Nutanix 114 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Yandex - Яндекс 9216 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
Intel Corporation 12811 3
ИКС 538 3
HP Inc. 5883 3
SAS Institute 1082 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4677 2
Apple Inc 13156 2
Commvault 187 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Газпром ПАО 1493 3
Газпром нефть 725 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
CPPIB - CPP Investment Board 12 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Volvo Cars 262 1
Татнефть 243 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Абсолют Банк 249 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Транснефть 335 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Русский стандарт Банк 509 1
Альфа-Капитал УК 155 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Free TON Community 6 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 51
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 26
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 20
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 94 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 18
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 18
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 15
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 14
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 11
Clone - Клонирование 540 11
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 116 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 9
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 9
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 7
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 29
Microsoft Azure 1526 21
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 14
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 14
NetApp SnapLock Enterprise Software - NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect - NetApp SnapVault 39 14
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 11
NetApp SolidFire 23 10
NetApp Data Fabric Solutions 30 10
NetApp Cloud Insights 16 10
NetApp OnCommand - NetApp OCI - NetApp OnCommand Insight - NetApp OnCommand Performance Manager - NetApp OnCommand Cloud Manager 15 10
NetApp FlexPod 25 9
Google Cloud Platform - GCP 383 8
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 8
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft Office 365 1042 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 7
NetApp ONTAP Select 8 7
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 7
Linux OS 11533 6
NetApp Private Storage 9 6
NetApp HCI 11 5
NetApp ONTAP FabricPool 6 5
NetApp AltaVault 9 5
Microsoft Office 4170 4
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 4
Docker - Платформа распределённых приложений 543 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 4
NetApp Kubernetes Service - NetApp Kubernetes-as-a-service - NetApp Universal Control Plane for Managed Kubernetes 17 4
NetApp V-Series СХД 6 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
NetApp MAX Data 4 3
Red Hat OpenShift 169 3
Broadcom - VMware vSphere 614 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 3
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Amazon Web Services - AWS Marketplace 21 3
Ройфман Роман 16 10
Бочарникова Татьяна 83 5
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 5
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 5
Грамматчиков Алексей 4 3
Robinson Simon - Робинсон Саймон 3 3
Lye Anthony - Лай Энтони 12 2
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 2
Волков Роман 22 2
Jean-Francois Marie - Жан-Франсуа Мари 3 2
Бразертон Фил - Brotherton Phil 2 2
Тимашев Ратмир 69 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
Цыганов Вячеслав 79 1
Натрусов Артем 313 1
Шадаев Максут 1210 1
Чаркин Евгений 317 1
Белоусов Максим 109 1
Паршин Максим 323 1
Вальнер Александр 4 1
Бадалов Андрей 66 1
Лукашкин Сергей 26 1
Хомков Игорь 47 1
Свидерский Евгений 77 1
Крис Гринвуд 1 1
Ушаков Анатолий 47 1
Никитин Сергей 96 1
Столяров Александр 32 1
Шпак Василий 279 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Агапкин Алексей 39 1
Козак Николай 209 1
Швецов Дмитрий 6 1
Мацыгин Юрий 50 1
Соловьев Сергей 76 1
Чуканов Сергей 110 1
Костин Сергей 37 1
Барсуков Сергей 32 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Триппель Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Европа 24964 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Европа Восточная 3138 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Америка - Американский регион 2206 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Германия - Берлин 732 2
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Ирландия - Республика 1051 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Канада 5082 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Испания - Королевство 3840 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Нидерланды 3746 1
Япония - Токио 1020 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Чехия - Прага 207 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 3
Философия - Philosophy 530 3
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 177 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
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