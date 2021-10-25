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Amazon Web Services AWS Marketplace

Amazon Web Services - AWS Marketplace

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.10.2021 Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace 1
17.05.2021 Portworx расширяет возможности резервного копирования PX-Backup 1
17.09.2020 Pure Storage внедряет FlashBlade для AWS Outposts 1
09.06.2020 Решение Genesys Cloud включено в каталог AWS Marketplace 1
06.12.2019 Veeam запустил новое нативное решение резервного копирования и восстановления для AWS 1
26.07.2019 Trend Micro представил Cloud Network Protection – новую систему защиты от угроз для облака 1
12.11.2018 Когда российские заказчики перейдут на All Flash 1
01.11.2018 NetApp обновила решение Trident для автоматизированного выделения ресурсов 1
08.11.2017 СУБД Tibero доступна в облаке для Red Hat Enterprise Linux 1
15.08.2017 TrueConf Server обеспечит корпоративную видеоконференцсвязь в облаке Amazon 1
09.03.2017 Клиенты Amazon WorkSpaces получили возможность подписки на TeamViewer через AWS Marketplace 1
24.01.2017 Commvault упрощает менеджмент данных в облаке 1
29.11.2016 Trend Micro Deep Security as a Service теперь доступен в Amazon Web Services 1
17.10.2016 Платформа GridGain появилась в Amazon Web Services Marketplace 1
16.09.2016 Teradata анонсировала аналитическую базу данных, доступную повсеместно 1
25.04.2016 Teradata представила новые возможности «Гибридного облака» 1
17.11.2015 Gemalto и NetApp представят интегрированное решение для хранения и шифрования данных для пользователей AWS 1
18.11.2014 Платформа Trend Micro Deep Security теперь доступна в AWS Marketplace 1
02.12.2013 FortiManager-VM и FortiAnalyzer-VM позволяют клиентам AWS легко управлять процессами безопасности и отчетности в «облаке» 1
12.11.2013 SafeNet представила готовое комплексное решение для шифрования 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Amazon Web Services и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
NetApp - Network Appliance 667 3
Trend Micro 651 3
Google LLC 12690 2
Broadcom - VMware 2610 2
Pure Storage 55 2
Microsoft Corporation 25775 2
Commvault 187 2
Thales - Gemalto - SafeNet 140 2
Red Hat 1378 2
Teradata - Терадата 225 2
Broadcom - VMware SaltStack 15 1
Puppet 29 1
Parsons Corporation 1 1
Cisco Systems 5372 1
Veeam Software 345 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7074 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Fortinet 452 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Naumen - Наумен 752 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
TeamViewer 138 1
Genesys 216 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 1
Thales - Gemalto 189 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
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Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 3
Clone - Клонирование 540 3
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 68 2
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Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 94 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 5
Microsoft Azure 1526 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 4
NetApp ONTAP 69 3
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 3
NetApp SnapLock Enterprise Software - NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect - NetApp SnapVault 39 2
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 42 2
Teradata Managed Cloud - Teradata Managed Services - Teradata IntelliCloud - Teradata Hybrid Cloud 6 2
Teradata IntelliFlex 4 2
Amazon Web Services - AWS Certified - AWS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 2
NetApp SolidFire 23 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Apache Hadoop 470 2
NetApp HCI 11 2
Red Hat OpenShift 169 2
Docker - Платформа распределённых приложений 543 2
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 2
NetApp Kubernetes Service - NetApp Kubernetes-as-a-service - NetApp Universal Control Plane for Managed Kubernetes 17 2
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 56 1
Apache Ignite 16 1
Nutanix Acropolis - Nutanix Acropolis Distributed Storage Fabric - Nutanix AHV - Nutanix Acropolis Hypervisor - Nutanix AOS - Nutanix Acropolis OS 16 1
Veeam Backup Cloud Edition - Veeam Cloud Backup Cost Estimator 2 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 41 1
Amazon WorkSpaces 4 1
NetApp Cloud Insights 16 1
Genesys Cloud - Genesys Cloud Omnichannel Contact Center - Genesys Omnichannel Engagement Center Solution 8 1
Commvault Disaster Recovery 5 1
Amazon Web Services - AWS Outposts 5 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Trend Micro Cloud Network Protection 1 1
Teradata Database 16 1
GridGain In-memory Computing Platform - GridGain In-Memory Data Fabric - GridGain In-Memory SQL Grid 7 1
Teradata Everywhere 5 1
Teradata Borderless Analytics 1 1
Teradata Virtual Machine Edition - Teradata Virtual Storage 2 1
Pure Storage Portworx 5 1
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 1
GridGain Enterprise Edition 3 1
Amazon Web Services - AWS GovCloud 7 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 49 1
Рева Андрей 9 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Brown Dave - Браун Дэйв 11 1
Burr Matt - Барр Мэтт 4 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 1
McCann David - МакКанн Дэвид 1 1
McCann Dave - Макканн Дейв 1 1
Роговой Андрей 12 1
Patron Alfredo - Патрон Альфредо 4 1
Thirumale Murli - Тирумале Мурли 3 1
Vesset Dan - Вессет Дэн 9 1
Jouve Olivier - Жув Оливье 1 1
Werner Mike - Вернер Майк 3 1
Tavares John - Таварес Джон 5 1
Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 7 1
Тимашев Ратмир 69 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Ройфман Роман 16 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Америка Южная 884 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Япония - Токио 1020 1
Ирландия - Дублин 164 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Австралия - Сидней 276 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Запугивание и шантаж 180 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
News Corp - News Corporation 221 1
IDG - International Data Group 117 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Frost & Sullivan 207 1
Microsoft Ignite 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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