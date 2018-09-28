Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Teradata Everywhere

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.09.2018 Компания Office Depot перешла на SaaS-платформу Teradata IntelliCloud 1
28.03.2017 Teradata представила платформу с открытым исходным кодом Kylo для создания и управления конвейерами данных 1
16.09.2016 «Безграничная аналитика» Teradata упростит управление мультисистемной аналитической средой 1
16.09.2016 Teradata анонсировала аналитическую базу данных, доступную повсеместно 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Teradata Everywhere и организации, системы, технологии, персоны:

Teradata - Терадата 225 4
Broadcom - VMware 2610 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OpenText - Micro Focus 122 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 16 1
Teradata Think Big 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Nvidia Corp 4002 1
Covalent Technologies 7 1
Крок - Croc 1964 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Oracle Corporation 7074 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Microsoft Corporation 25775 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
SAP SE 5601 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 417 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 68 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Teradata Managed Cloud - Teradata Managed Services - Teradata IntelliCloud - Teradata Hybrid Cloud 6 2
Microsoft Azure 1526 2
Apache Hadoop 470 2
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Apache NiFi 18 1
Teradata QueryGrid 9 1
Teradata Kylo 2 1
Teradata Database 16 1
Amazon Web Services - AWS Marketplace 21 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
Скала^р МБД - машина базы данных - Машина Скала^р МБД.ИИ - Машина динамической инфраструктуры Скала^р МДИ.К 26 1
Amazon Web Services - AWS GovCloud 7 1
Teradata Virtual Machine Edition - Teradata Virtual Storage 2 1
Teradata Borderless Analytics 1 1
Teradata Unity 2 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 1
Teradata IntelliFlex 4 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 7 3
Rouda Nik - Руда Ник 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Европа 24964 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Америка Южная 884 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 413 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще