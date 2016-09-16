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Teradata Unity

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.09.2016 «Безграничная аналитика» Teradata упростит управление мультисистемной аналитической средой 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Teradata Unity и организации, системы, технологии, персоны:

Teradata - Терадата 225 1
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Dell EMC Unity - Dell EMC UnityVSA - Серия all-flash СХД 17 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 413 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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