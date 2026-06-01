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PTC Inc Vuforia

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.06.2026 Выпускник Детского технопарка «Альтаир» создал меню в дополненной реальности для ресторанов 1
12.11.2021 «Кадфем си-ай-эс» представила решение для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
09.02.2021 «Роббо» познакомит детей с технологией дополненной реальности 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
17.10.2016 PTC представила большое обновление AR-платформы Vuforia 2
12.07.2016 PTC упрощает разработку приложений дополненной реальности с выпуском Vuforia Studio Enterprise 2
16.10.2015 PTC приобрела платформу дополненной реальности Vuforia у Qualcomm за $65 млн 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:

PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 6
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Autodesk 639 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 2
Epic Games 172 2
Dassault Systemes 235 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 2
Softkey - Софткей 215 1
Altair Engineering 33 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 1
Qualcomm Connected Experiences 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
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Accenture plc 719 1
Intel Corporation 12811 1
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Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 1
ANSYS 94 1
Oracle Corporation 7074 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 18 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
Directum - Директум 1268 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
HPE Aruba Networks 98 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Резонанс НПП 407 1
Ambite - Revolta Engineering - Револьта Инжиниринг 2 1
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 4 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Комус 110 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 6
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 2
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Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 250 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Google Android 15244 4
PTC Inc - ThingWorx 27 4
Apple iOS 8583 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
Microsoft Hololens 76 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 2
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 2
Epic Games - Unreal Engine 337 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Teradata Unity 2 1
PTC Inc - MathCAD 26 1
ROBBO - РОББО Клуб 23 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 1
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 1
МЦД - CADFEM ServiceVizor 10 1
Amazon Games - Amazon Lumberyard 2 1
Schneider Electric - Aveva AVP - Aveva Activity Visualization Platform 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
HPE Aruba SD-WAN - Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN 6 1
Pigeonhole 1 1
Paradocs - EasyDocs 5 1
Comply Consent 1 1
Bosch IoT Suite M2M 3 1
ТМК - ТМК2U Mobi2U - Корпоративная социальная сеть для сотрудников Трубной Металлургической Компании 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
ByteDance - TikTok 355 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 1
Microsoft Azure 1526 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Dassault Systemes - 3DExperience 76 1
Dell EMC Unity - Dell EMC UnityVSA - Серия all-flash СХД 17 1
Heppelmann Jim - Хеппельманн Джим 6 2
Ворсина Мария 2 1
Котовский Денис 3 1
Леонова Надежда 1 1
Устинова Алена 1 1
Горловская Татьяна 3 1
Алимпиев Илья 1 1
Сагалов Михаил 1 1
Сайганов Сергей 4 1
Додонова Лилия 1 1
Нежельская Елена 1 1
Петренко Денис 3 1
Максимова Марина 12 1
Маковельский Олег 2 1
Turner Vernon - Тернер Вернон 8 1
Климов Кирилл 1 1
Глазков Александр 151 1
Фролов Павел 86 1
Холинов Андрей 18 1
Муллахметова Гузель 11 1
Нагорнов Иван 7 1
Кудж Станислав 52 1
Гусев Михаил 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Великобритания - Лондон 2432 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
США - Техас - Остин 189 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 55 1
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Образование в России 2893 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 188 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 8 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 392 1
Экономический эффект 1342 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 164 1
Bloomberg 1627 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
ABI Research 236 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 1
Microsoft Build - конференция 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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