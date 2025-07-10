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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178304
ИКТ 13877
Организации 10785
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Kahoot

Kahoot

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
25.12.2019 Онлайн-сообщество «Знания» достигло отметки в 35 млн уникальных пользователей в месяц 1
28.03.2018 Apple представила новый iPad 9,7 дюйма и новую учебную программу. Цена 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Kahoot и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5352 1
Apple Inc 12325 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
8563 1
Directum - Директум 1136 1
Diasoft - Диасофт 948 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 179 1
MONT - МОНТ 158 1
K2 - К2РУ - SourceCode 111 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
PTC Vuforia 7 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 147 1
Comply - Комплай 9 1
Runa Capital 158 1
Naspers 83 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Комус 100 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 29 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69238 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10840 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24889 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8479 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3031 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1909 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21332 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1876 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12695 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5862 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1436 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4014 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53932 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3349 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16449 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32355 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13028 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12953 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4429 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7718 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 242 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4821 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 332 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12463 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22087 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25112 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10918 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1380 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28404 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11632 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3276 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11709 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1948 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6642 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3516 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 111 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1364 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 668 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1117 1
Apple iOS 8021 1
Google Android 14367 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 11 1
Apple iPad 3890 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3005 1
Apple - App Store 2948 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
Apple iCloud 278 1
Apple ID - Система аутентификации 125 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 1
Apple Pencil 111 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 1
Apple Keynote 63 1
Apple Numbers 51 1
Apple iMovie 70 1
Apple iLife GarageBand 58 1
Nearpod 1 1
Tynker 2 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Microsoft Windows 16010 1
Microsoft Teams - MS Teams 583 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 931 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 531 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 86 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Pigeonhole 1 1
Paradocs EasyDocs 4 1
Comply Consent 1 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 609 1
ТМК - ТМК2U Mobi2U - Корпоративная социальная сеть для сотрудников Трубной Металлургической Компании 1 1
Гвяздовски Михал 6 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 1
Глазков Александр 145 1
Холинов Андрей 18 1
Муллахметова Гузель 11 1
Нагорнов Иван 7 1
Гусев Михаил 25 1
Ворсина Мария 2 1
Котовский Денис 3 1
Леонова Надежда 1 1
Устинова Алена 1 1
Горловская Татьяна 1 1
Алимпиев Илья 1 1
Сагалов Михаил 1 1
Сайганов Сергей 3 1
Додонова Лилия 1 1
Нежельская Елена 1 1
Максимова Марина 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 150737 1
Польша - Республика 1988 1
Румыния 735 1
Великобритания - Лондон 2391 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Физика - Physics - область естествознания 2717 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30598 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14337 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11203 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2103 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16860 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 1
Видеокамера - Видеосъёмка 701 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5085 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6000 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 173 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 149 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8035 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1737 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3030 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 44 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 36 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4278 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53150 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 348 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1284 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8300 1
Венчурный барометр 2 1
Today at Apple 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
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