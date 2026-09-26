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Schneider Electric PTC Inc Vuforia

Schneider Electric - PTC Inc - Vuforia

СОБЫТИЯ

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26.09.2026 Индустриальный центр компетенций «Станкостроение» изучил российский рынок специализированного ПО 1
01.06.2026 Выпускник Детского технопарка «Альтаир» создал меню в дополненной реальности для ресторанов 1
12.11.2021 «Кадфем си-ай-эс» представила решение для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
09.02.2021 «Роббо» познакомит детей с технологией дополненной реальности 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
17.10.2016 PTC представила большое обновление AR-платформы Vuforia 2
12.07.2016 PTC упрощает разработку приложений дополненной реальности с выпуском Vuforia Studio Enterprise 2
16.10.2015 PTC приобрела платформу дополненной реальности Vuforia у Qualcomm за $65 млн 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 6
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Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 122 1
Комус 110 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2356 1
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ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 281 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 62 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 173 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 47 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 1
Microsoft Build - конференция 39 1
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