Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198922
ИКТ 15346
Организации 11750
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27055
Персоны 86813
География 3115
Статьи 1579
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2828
Мероприятия 894

Oracle E-Business Suite Oracle EAM Oracle Enterprise Asset Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.03.2022 «Транссеть» предлагает российский аналог EAM и ITSM решений 1
28.01.2015 Bentley купила поставщика ПО для оперативной аналитики C3global 1
21.08.2014 Вышла новая версия Oracle E-Business Suite 1
02.10.2013 Стартовали продажи новой версии Oracle E-Business Suite 1
16.07.2013 Oracle выпустила решение E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca 1
09.04.2012 Oracle анонсировала новые аналитические приложения по управлению производством и активами 2
02.04.2012 «Метафракс» реорганизует бизнес-процессы с помощью Oracle E-Business Suite R12 1
27.04.2011 МТС выбрал полный портфель программных продуктов Oracle для поддержки и развития бизнеса 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Oracle E-Business Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7071 7
SAP SE 5599 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 2
Карболит 2 1
ITOREX - ТОРЭКС 8 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15739 1
9587 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Bentley Systems 63 1
Oracle Consulting 18 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Транссеть 9 1
Bentley Motors 74 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12229 5
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7819 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1029 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1674 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13111 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10344 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36151 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6466 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2361 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1601 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6476 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12885 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8268 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28247 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26190 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1704 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8638 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25684 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5633 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1973 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 952 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8251 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 194 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24380 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1918 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1063 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13288 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3188 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12931 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8643 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3582 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 325 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 175 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2765 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 619 6
Oracle E-Business Suite - Oracle Manufacturing Analytics - Oracle MES - Oracle Manufacturing Execution System - Oracle Process Manufacturing - Oracle Discrete Manufacturing 13 4
IBM Maximo Asset Management 60 3
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 3
Oracle Procurement and Spend Analytics - Oracle Procurement Cloud - Oracle iProcurement - Oracle Project Procurement - Oracle Advanced Procurement - Oracle Self Service Procurement Cloud 17 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 2
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System - Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud - Oracle Warehouse Builderis 30 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 2
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 46 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 2
SAP IAM - SAP Intelligent Asset Management - SAP EAM - SAP Enterprise Asset Management 8 2
Oracle Applications 90 2
Oracle MDM - Oracle Master Data Management 11 1
Oracle YMS - Oracle Yard Management System 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7619 1
Apple iPad 4010 1
Google Android 15235 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1315 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Oracle Fusion ERP 68 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 1
Oracle Active Data Guard 26 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 1
Hikvision Ellipse 3 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Oracle Shipping and Inventory 8 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
Oracle Advanced Security 15 1
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 1
Godwin Cliff - Годвин Клифф 12 3
Гарслян Армен 1 1
Smith David - Смит Дэвид 40 1
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
Bentley Greg - Бентли Грег 9 1
Юргелас Мария 42 1
Лановенко Валерий 46 1
Кувалдин Андрей 2 1
Беловолова Ольга 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166010 4
Россия - УФО - Пермский край - Губахинский округ - Губаха 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54727 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47576 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13815 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8567 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1793 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 85 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3581 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11675 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3957 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3127 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21615 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3474 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3805 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8066 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57634 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4801 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2747 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6669 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8955 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2182 1
Энергетика - Energy - Energetically 5848 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3301 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1264 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще